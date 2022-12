Se acerca la Navidad y aún no tienes un plan a la altura de esta fecha tan especial. Buscas y buscas, pero no encuentras una opción única, una experiencia que te permita vivir un momento mágico junto a tu familia. No te preocupes más y deja de perder el tiempo, aquí te presentamos lo mejor que puedes hacer: disfrutar de la Navidad en el volcán del Teide, uno de los atractivos turísticos por excelencia de Canarias.

Por lo tanto, si lo que quieres es vivir una experiencia inolvidable en estas fiestas, Volcano Teide lo hace realidad y te lo pone todo muy fácil. Volcano Teide es el sitio en el que encontrarás actividades en el Teide y excursiones en Tenerife, con salidas desde distintos puntos de la isla y diseñadas para disfrutar de la magia del Teide tanto de día como en el atardecer o bajo las estrellas. En este sentido, el volcán del Teide es uno de los mejores sitios para observar las estrellas, además de ser el refugio del mayor observatorio solar del mundo: el Observatorio del Teide. El Teide, un distintivo de Canarias Gracias a su porte como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco desde 2007, el Teide es el lugar que más identifica a Canarias. El volcán, que a día de hoy sigue activo, atrae a tres millones de turistas cada año, quienes quedan cautivados por la naturaleza que bordea el lugar. Es que el Teide está rodeado por el Parque Natural de la Corona Forestal, zona protegida más grande de toda Canarias y el parque nacional más visitado de España y Europa. Y hay más. El Teide de Tenerife es uno de los monumentos naturales más singulares de todo el mundo, ya que se trata de un paraje natural con gran cantidad de especies endémicas de flora y fauna. Posee el Diploma Europeo del Consejo de Europa y se enmarca dentro de los Lugares Red Natura 2000, pero el Teide no solo tiene un paisaje único, su vegetación supramediterránea del Teide es la más completa que existe. Experiencias únicas en el Teide Uno de los principales atractivos y de los más elegidos por los turistas es subir al pico del Teide, el más alto de España. Es así que coronar sus 3.718 metros de altura significa una vivencia única, perfecta para finalizar o comenzar el año en tus próximas vacaciones en Tenerife. Volcano Teide, además de los distintos tours al Parque Nacional del Teide, tiene actividades para disfrutar de la zona más volcánica, curiosa y científica de la isla. Volcano Teide lleva casi una década brindando experiencias a turistas que llegan a la isla con ganas de explorar y descubrir Tenerife en Navidades. Curiosos, aventureros, turistas activos y residentes, para todos ellos hay actividades únicas. El senderismo en Tenerife invita a unas vacaciones diferentes esta Navidad, en las que Volcano Teide acerca la naturaleza con actividades al aire libre. Vacaciones de Navidad en Tenerife El tiempo en Tenerife es otro de los grandes atractivos para visitar la isla en Navidad, ya que cuenta con una temperatura de primavera durante todo el año. Volcano Teide tiene más de cuarenta profesionales que trabajan con pasión, quienes se especializan en el diseño y en la explotación de las actividades en Tenerife. Son ellos quienes conocen cada centímetro de los senderos del Teide y quienes acompañan a los viajeros que llegan a la isla con propuestas centradas en promover y potenciar un acercamiento respetuoso, seguro y ameno al Teide. Volcano Teide tiene actividades para visitar el Teide con niños, en familia, visitas para colegios, o en grupo, con excursiones de día al Mirador Pico Viejo con el Teleférico del Teide, al atardecer o para ver las estrellas en el Teide, además de senderismo, la oportunidad de visitar el observatorio o de reservar rutas privadas. También cuentan con packs para disfrutar de un brunch además de la visita, para rutas guiadas al observatorio en exclusiva o para vivir una experiencia completa de observación astronómica en Tenerife. Contemplar la puesta de sol y la sombra del Teide proyectada sobre el mar, ver las estrellas como nunca con una observación astronómica con telescopios de largo alcance o coronar la misma cima del volcán, son algunas de las ideas para hacer de esta una Navidad distinta en Tenerife, acompañada de los tesoros del Parque Nacional del Teide de la mano de expertos con una oferta de experiencias a medida. Ahora ya sabes, si quieres vivir una Navidad única, no puedes dejar de visitar el volcán Teide, uno de los más impresionantes de toda Europa.