El Ayuntamiento de Málaga defiende que solo un 5% de los ciudadanos tienen dificultades para acceder a un alquiler o vivienda en la capital.

Es la cifra que ha ofrecido el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, durante el último pleno del año, que ha vuelto a estar marcado por el problema habitacional que atraviesa la ciudad a través de dos mociones presentadas por Ciudadanos y PSOE. Un debate que contaba como precedente con el último informe del OMAU en el que se recoge que los precios del mercado están expulsando ya al comprador local.

“Hay que cubrir posiblemente un índice del 5% que les cuesta realmente encontrar un alquiler o acceder a una vivienda. Pero estamos hablando afortunadamente de un 5%. Estas cosas hay que numerarlas para contextualizarlas porque hay gente que escribe de vivienda sin saber de vivienda”, ha esgrimido Pomares, que ha asegurado que la vivienda “no es la mayor preocupación de los malagueños”, haciendo referencia a los resultados de la última encuesta social presentada por la Universidad de Málaga (UMA), que por cierto señala el precio de la vivienda como el origen de una "gran insatisfacción" entre los malagueños.

Pomares ha sacado pecho de la gestión del Ayuntamiento de Málaga en materia de vivienda, asegurando que la ciudad lidera el ranking español en inversión de vivienda pública con 165 millones de euros en los últimos 10 años. “Somos los únicos que hacemos viviendas”, ha añadido.

El edil de Vivienda ha añadido que se está trabajando en un plan municipal de vivienda 2023-2027 “para llegar a es 5% o 6% de familias que necesitan una alternativa habitacional”.

Desde la bancada de la oposición, el portavoz socialista, Daniel Pérez, ha criticado que en la ciudad se construyen “solo torres para quien no puede comprarlas, viviendas de lujo para quien no puede comprarlas”, lo que ha tildado de “especulación pura y dura” en un contexto de subida del 63% del precio de la vivienda, ha subrayado, que ha provocado la pérdida de “1.000 personas en el último año”.

El portavoz de Unidas Podemos, Nico Sguiglia, ha recriminado al alcalde de Málaga que se muestre “completamente indolente” ante un problema que “causa muchísimo malestar y preocupación a los malagueños y malagueñas” y le ha achacado estar “mareado” y “confundido” por el “triunfalismo” en lugar de acometer una “regulación democrática” del mercado del alquiler, por ejemplo, decorando zonas saturadas o ejerciendo un control sobre las viviendas turísticas.

A esto, De la Torre le ha respondido que no puede pedirle que regule “lo que no regula nadie” y le ha invitado a “ver la estadística” para comprobar, ha esgrimido, que el Ayuntamiento de Málaga “es el que más ha hecho en proporción por habitante” en política municipal de vivienda.

“Los ayuntamientos que han intentado regular las viviendas turistas lo han tumbado los tribunales después, hace falta una regulación seria y profunda a nivel europeo, a nivel nacional, regional. No pida usted que el ayuntamiento haga lo que no hacen otras instituciones. No me atribuya desinterés o frialdad”, ha reclamado De la Torre.

Unanimidad

Entre las propuestas incluidas en la moción socialista, con enmiendas del PP y Cs, destaca pedir al equipo de gobierno y a la junta de Andalucía incentivos fiscales para impulsar los alquileres de larga duración, que junto con el Gobierno Central se concedan ayudas directas a familias y jóvenes para la compra de la primera vivienda o que la Gerencia de Urbanismo agilice la tramitación de las licencias urbanísticas.

La moción presentada por Ciudadanos insta a la junta a multiplicar la promoción de vivienda pública en Málaga capital así como que las tres administraciones -Gobierno, Junta y Ayuntamiento- aumenten los convenios de colaboración para promocionar la vivienda pública.

“Vemos con gran preocupación los problemas de vivienda que sufre Málaga, el mercado está muy tensionado. La mejor manera de mejorar el proyecto de vida de los malagueños es ampliar exponencialmente el parque de viviendas protegidas”, ha afirmado la portavoz de la formación naranja, Noelia losada, que ha requerido al Gobierno andaluz que “abandone la dejadez en una competencia que le es propia”.