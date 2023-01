Moda emergente en Málaga

La moda es para muchos una forma de expresarse y un estilo de vida. Para otros pasa totalmente desapercibida. Entre los primeros se encuentran los que viven para llevarla y los que nacieron para crearla. Para diseñar, confeccionar, crear, vestir y un largo proceso que da lugar a grandes resultados. Empezar en el sector no es fácil, pues la competencia es abrumadora, pero Málaga cuenta con un repertorio de diseñadores y marcas noveles que, sin miedo al éxito, lo están consiguiendo poco a poco.

Originalidad, innovación, esfuerzo, sacrificio y pasión, son palabras que definen a la perfección a aquellos que deciden apostar por su talento y por crear moda de todo tipo. Muchos ya han saltado de la provincia y han consolidado su marca, mientras que otros acaban de dar a luz a sus primeros proyectos.

Si hay una marca recién nacida en la provincia esa es Julieta Brand. Su fundadora, Maryam Blanes, decidió dejar a un lado su vida profesional hasta el momento para dedicarse al diseño de moda.

El inicio de esta marca fue hace algo más de un año, cuando Maryam Blanes acompañó y ayudó a una de sus mejores amigas con el diseño de su vestido de novia. Esto significó un impulso a Blanes para seguir por este camino, que comenzó a diseñar, a buscar proveedores, comprar telas, a sacar patrones y a tejer su proyecto empresarial. Su primer proyecto fue un muestrario de vestidos y chaquetas, hizo su primera sesión de fotos y creó su propia web. No necesitó más para que en solo unos días comenzase a recibir pedidos, con un gran éxito de sus ‘chaquetas goyescas’.

Así comenzó su andadura por el negocio online, pero no por mucho tiempo, pues sus clientas mostraban cada vez más interés en ver los diseños en físico y probarlos. Esto hizo que Blanes apostase por una tienda en físico y trasladó sus diseños a un local recién abierto en la Plaza de la Constitución. La principal característica de los diseños de Julieta Brand es que es moda hecha por y para mujeres, con prendas diseñadas para eventos y fiestas como trajes, vestidos y elegantes chaquetas y americanas. Su modelo de negocio está basado en el ‘pre-order’, que consiste en no fabricar grandes cantidades de ropa que no sabe si venderá, sino que el cliente elija la prenda de la web y se fabrica de manera exclusiva en talleres locales. !El propósito de Julieta Brand es inspirarte a sentirte diferente, libre, magnética y llena de energía llevando prendas que respiran la esencia de Málaga, producidas de forma ética, por mujeres y para mujeres», afirma Maryam Blanes, creadora de la marca.

De moda por y para mujeres, a moda por y para el hombre, pero siempre con sello malagueño. Bumpers Brand nació con un objetivo claro: convertirse en un referente de la guayabera. Y así, en 2019 nació esta empresa, especializada en este tipo de camisas y en poleras de hombre, gestada por cinco amigos, aunque ahora son tres los encargados de esta marca: Juan Miguel Fernández, Fran Ruiz y Nacho Pérez.

‘Bumpers Brand’ comenzó con un producto definido y un público concreto: hombres jóvenes hasta los 40 años. Su catálogo cuenta con numerosas prendas: camisas, poleras, mascarillas, bolsos, complementos y su prenda estrella, las guayaberas. Desde sus inicios, su forma de vender se basa en el comercio ‘online’ y tiendas ‘pop up’ y en septiembre de 2019 se mudaron a Madrid para expandir la empresa desde la capital. Lo que no imaginaban es que en solo tres años han conseguido expandirse por todo el mundo. Además de contar con 12 puntos de venta en toda España, entre sus mayores logros se encuentra haber vestido a más de quinientos empleados del Hotel Nacional de Cuba. Entre sus mejores clientes se encuentra la Casa Real y ya han ubicado su primera tienda física en el hipódromo de la Zarzuela de Madrid.

A principios de 2022 quisieron dar un salto al mundo deportivo con el patrocinio de los jugadores de pádel de la PPA (Professional Padel Association), quienes vistieron sudaderas diseñadas por los creadores de Bumpers. «Con nuestro lema ‘Follow The Flame’ queremos mostrar que lo que hace la vida luminosa es la realización de tus propósitos y la ambición es lo que te mantendrá en movimiento, como la llama que todos escondemos en nuestro interior», afirman desde la marca. ‘Bumpers Brand’ es un claro ejemplo de cómo la moda malagueña traspasa fronteras internacionales.

Volantes, lunares y flecos son protagonistas de los diseños de Marina Soudry. La moda flamenca es una de las protagonistas de la provincia, y a pesar del cuidado y la dificultad de su elaboración, los más jóvenes apuestan por estos diseños. Desde pequeña, Marina diseñaba sus propios trajes de flamenca y con solo 12 años confeccionó el primero con ayuda de su abuela. Siguiendo su sueño, estudió diseño de moda en Madrid, y su trabajo final de grado no fue otro que sobre la moda flamenca, lo que significó un impulso para crear su firma.

Aunque la pandemia paralizó el proceso, la diseñadora finalmente se atrevió a apostar por ello y dio el primer salto presentando su primera colección cápsula en la pasarela del Salón Internacional de Moda Flamenca (SIMOF). Desde ese momento, su firma ha seguido creciendo y en su cuenta de Instagram muestra sus creaciones, todas hechas a medida y de manera exclusiva para sus clientas, a las que les muestra el proceso de confección vía ‘stories’.

En apenas unos meses, sus diseños se han lucido ya en desfiles como la Feria Internacional de Moda Flamenca en Málaga y ‘Marbella Flamenca’, mostrando originales vestidos flamencos que apuestan por toques innovadores como hombros descubiertos o escotes pronunciados, pero también luciendo diseños que siguen apostando por los tradicionales lunares, flores y volantes, a los que la diseñadora le añade su toque personal para darles creatividad con combinaciones de colores y diferentes estilos de volantes. Con solo 24 años, la joven malagueña ha conseguido consolidar su estilo propio en una marca que está creciendo poco a poco en la provincia.