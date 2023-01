Es una de las principales conclusiones del nuevo Plan municipal de la Vivienda 2023-2027 que ha presentado esta mañana el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la consultora encargada del estudio, Espacio Común COOP. También han asistido el concejal de Vivienda, Francisco Pomares y el director gerente del Instituto Municipal de la Vivienda, José María Cerezo.

El análisis detecta una necesidad de 8.900 nuevas viviendas de las que 4.100 son protegidas -2.700 en alquiler y 1.400 en venta-, mientras que el resto, 4.800, son viviendas libres. Con ello, se pretenden alcanzar tres objetivos, según ha señalado el consistorio en un comunicado, "facilitar el acceso a una vivienda digna, fomentar la calidad de edificación y medio ambiente urbano y evitar la vulnerabilidad urbana y residencial".

En cuanto a VPO en alquiler, el Ayuntamiento de Málaga señala que ya se contempla la construcción de 3.168 viviendas, por encima de las necesidades señaladas en el plan municipal: 600 viviendas de cohousing, 200 viviendas en alojamientos públicos, 2.368 viviendas protegidas a través de promoción pública y público-privada -476 + 530 pisos en el sector Universidad, 1.362 viviendas en el suelo de SEPES en Campanillas, junto a los terrenos de la Expo-.

Para VPO en venta, 103 viviendas serán promovidas por el consistorio -7 pisos en la promoción de San Rafael, 8 en Zurbarán, 35 en Garnica, 38 en Villazo, 10 en la Rosaleda y 5 en Haití-, así como 1.297 impulsadas por promotores privados en el 30% de suelo de reserva para vivienda protegida, por ejemplo, en los sectores de Sánchez Blanca, Repsol y Cortijo Merino.

En el caso de las viviendas libres, se proyectan 100 viviendas en suelos procedentes del Registro Municipal de Solares, otras 100 en el sector de Sánchez Blanca y 4.600 en sectores en desarrollo del Plan General.

Una estimación definida en base a diversos factores, entre ellos, los demandantes de vivienda protegida en la ciudad, que el estudio rebaja a 8.600 inscripciones. Una cifra sensiblemente menor que la que hasta ahora se había manejado, que situaba el volumen de demandantes por encima de las 25.000 solicitudes.

Este recorte se explica, según ha aclarado la consultora, debido a la existencia de "duplicidades" en las inscripciones por hogar, al solicitarlo varios miembros de una misma familia o unidad de convivencia.

"Los hogares se inscriben de forma paralela e individualmente, por lo tanto, se duplican. Se inscriben las dos personas de una pareja, uno de ellos, en caso de que tengan hijos, los incluye en su inscripción. Obviamente los registros se duplican", ha explicado Mario Estivill, representante de Espacio Común COOP. "Es una situación lógica pero a efecto de cuantificación de vivienda no podemos obedecer al número total de inscripciones sino que tenemos que transformarlo en los hogares reales, que son los que nos dan las viviendas que va a necesitar la ciudad.

Según los datos extraídos del IMV e incluidos en el plan, hay 25.624 solicitudes en el registro de demandantes de VPO, esto es, 34.000 personas inscritas. Esa cifra de personas solicitantes se compara con la media de individuos por hogar -2,64-, por lo que desciende hasta los 12.900 hogares.

Se detalla, en esta línea, que un tercio del total de inscripciones se acaba desestimando o cancelando, por lo que sitúan el número de hogares solicitantes en 12.900, lo que incluye a 22.700 personas.

Por otro lado, se estima que en 2027 la población en Málaga se sitúe en los 581.405 habitantes y que haya 5.000 hogares más.

El plan supone una inversión de 1.399.495.600 euros, para lo que se prevé una inyección económica por parte del Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía, el Gobierno Central y la iniciativa privada.

El grosor de esa inversión recaerá sobre el sector privado, que aportará 932 millones, seguido de la financiación canalizada a través de la Junta y el Estado, 383 millones en total. Por parte del Ayuntamiento de Málaga, se estima un esfuerzo económico superior a los 84,7 millones.

El estudio incluye, además, la necesidad de establecer 4.700 ayudas al alquiler a partir del Plan de Ayudas al Alquiler que impulsa el consistorio, además de los planes que promuevr la Junta de Andalucía. De la misma forma, se incluye como prioridad la rehabilitación de 9.388 edificios (que suman 64.295 viviendas) y de 1.060 edificios de menos de cuatro plantas y 1.294 de más de cuatro plantas que no tienen ascensor.

El PSOE critica que el Plan de vivienda "no es creíble"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha criticado el Plan municipal de vivienda, asegurando que "no es creíble" ya que lo que "no ha hecho el Partido Popular en 10 años no lo va a hacer en año electoral".

"Han pretendido decir que van a construir 8.000 viviendas, de ellas solo 1.400 son de VPO", ha continuado Pérez. "No dan respuesta a las necesidades que hay para la gente joven y sobre todo para las familias que no se pueden comprar una vivienda como la que se están construyendo a 400.000 euros en Los Guindos ni a un millón de euros como se están construyendo en La Térmica".

Por último, el portavoz socialista ha reiterado su compromiso de construir 10.000 VPO si resulta elegido alcalde de Málaga en las próximas elecciones municipales de mayo