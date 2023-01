El problema de encontrar piso va creciendo cada vez más. Si hace apenas unos días, un joven malagueño criticaba los altos precios que piden las inmobiliarias a las personas que buscan una vivienda en Málaga, ahora se ha vuelto a poner de manifiesto este problema. Y lo ha hecho Alberto Sarria, un malagueño, con esta denuncia a través de redes sociales que ha tenido una amplia respuesta: "Para el que no vea el problema de los jóvenes con la vivienda en Málaga capital. Un "estudio" de 30m2 cuya inmobiliaria define como "salón-comedor con cama" a 600 euros/mes. Sin lujos como un sofá o un armario. No busquéis más en las fotos porque no hay más", rezaba el tweet.

Para el que no vea el problema de los jóvenes con la vivienda en Málaga capital. Un “estudio” de 30m2 cuya inmobiliaria define como “salón-comedor con cama” a 600euros/mes. Sin lujos como un sofá o un armario. No busquéis más en las fotos porque no hay más pic.twitter.com/XPrHdPBIdp — Alberto Sarria (@alberto_sr93) 11 de enero de 2023 Una publicación a la que han respondido los principales portavoces del PSOE y Unidas Podemos de Málaga. "El mayor tapón para la construcción de las viviendas VPOs en #Málaga es la Gerencia de Urbanismo. Se ha convertido en un agujero negro", respondía Daniel Pérez, el portavoz municipal socialista. El mayor tapón para la construcción de las viviendas VPOs en #Málaga es la Gerencia de Urbanismo. Se ha convertido en un agujero negro. La propuesta de @pacodelatorrep es insuficiente, una porquería. Los malagueños no pueden esperar. El drama habitacional es real. #NuestraMálaga pic.twitter.com/Mvvdg2jNdj — Dani Pérez /❤️🇪🇺 (@aDanielPerez) 12 de enero de 2023 Algo que apoya Remedios Ramos, concejala de Unidas Podemos: "Esto es una indecencia como la copa de un pino, una estafa, un sinsentido, y a esa indecencia y sinrazón nos llevan las políticas nefastas del PP en nuestro Ayuntamiento", recalcaba. Esto es una indecencia como la copa de un pino, una estafa, un sinsentido,y a esa indecencia y sinrazón nos llevan las políticas nefastas del PP en nuestro Ayuntamiento que lo único q hacen es favorecer que la vivienda en #Málaga sea objeto de especulación en lugar de un derecho — Remedios Ramos #UnidasPodemos🔻🌈 (@RemediosRamos1) 11 de enero de 2023 "La situación al final nos empuja a tener que irnos fuera", lamenta Sarria.