El invierno ha llegado de golpe a Málaga. Si la provincia venía registrando ya temperaturas propias de la estación en los últimos días, como prácticamente todo el país, este martes se han registrado ya las primeras nevadas en puntos de Málaga, donde también ha llovido en forma de granizo en varios municipios, causando incluso problemas de tráfico en la autovía A-7.

La Sierra de Mijas, Casabermeja y puntos altos de la Axarquía ya han visto caer los primeros copos de nieve de este 2023, y es que la cota ha bajado por debajo de los 700 metros, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología esta misma tarde. La caída de las temperaturas se ha dejado notar especialmente en el interior de la provincia, con mínimas que en algunos casos han estado por debajo de los cero grados, según datos de la Aemet. Así, en Fuente de Piedra se han registrado mínimas de -3,3 grados y en Ronda de -0,8. En puntos de la Serranía las mínimas han estado en torno a los dos grados, al igual que en otras localidades como Álora. Más suaves han sido las mínimas en la Costa del Sol, en torno a los 7-8 grados.

Cae nieve también hoy en algunas zonas de la provincia de Málaga https://t.co/qK6X2iTbaY — AEMET_Andalucía (@AEMET_Andalucia) 24 de enero de 2023

La fuerte tormenta de lluvia y granizo no ha afectado aún a ninguna carretera secundaria de la provincia, según confirman fuentes de la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga a este diario. No obstante, sí ha provocado un accidente que mantiene cortada totalmente, desde las 19.21 horas, la artería principal de la Costa del Sol, la A-7, entre Cabopino y Calahonda, en sentido Cádiz. La lluvia ha provocado el vuelco de un camión, que ha acabado cruzado y ha provocado el corte total desde el kilómetro 1027,85 al 1028,24. Tras el corte de la vía, la Guardia Civil está desviando el tráfico por un itinerario alternativo por el interior de Calahonda, lo que ha no evitado la formación de retenciones en la autovía que conecta Marbella y Mijas.

La llegada de las primera nevadas en las zonas elevadas de la provincia ha coincidido este martes por la tarde con precipitaciones, algunas en forma de granizo en distintos puntos de Málaga. En Benalmádena, Torremolinos, Alhaurín e incluso Málaga capital, la intensa tromba ha dejado imágenes pintorescas como un manto blanco en el puerto de Málaga en torno a las seis y media de la tarde. Y es que la bajada de temperaturas que experimenta todo el país desde hace unos días también se está dejando sentir en tierras malagueñas, no en balde la Aemet ha activado para esta madrugada y la mañana del miércoles el primer aviso por bajas temperaturas de lo que va de invierno en la provincia: será en la comarca de Antequera, que entre la medianoche y las diez de la mañana podrá alcanzar los seis grados bajo cero, mientras que para Ronda la Aemet prevé mínimas de 0 grados y de 3 grados en la capital malagueña, con la Costa de nuevo en torno a los 8 grados. Para el jueves, se espera que la cota de nieve en la provincia se sitúe en los 800 metros.