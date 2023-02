El Grupo Municipal Socialista rechaza los motivos expuestos ayer por el concejal de Movilidad, José del Río, sobre la municipalización de Smassa, en las que explicó que el consistorio lleva un año y medio negociando con los socios privados, Unicaja y Empark, con el objetivo de que la propiedad de la empresa vuelva a ser 100% municipal y no solo al 51% como ha operado desde 1998 hasta la actualidad.

Los socialistas hacen referencia al acta del Consejo de Administración del 21 de mayo de 2021, un documento que, aseguran, acredita la petición de los privados por dar continuidad a la naturaleza mixta de la sociedad de aparcamientos, luego "no hubo tales negociaciones entre el equipo de gobierno y Unicaja y Empark para hace pública la entidad". Así lo ha manifestado el portavoz socialista, Daniel Pérez, un día después de que el responsable de Movilidad, José del Río, dijera a los medios de comunicación que la municipalización de Smassa se negocia desde 2021.

Además, el líder socialista ha explicado que "tanto Paco de la Torre como Pepe del Río saben que la Cámara de Cuentas y el interventor municipal advierten desde 2017 que no se puede repartir como dividendos a los privados el dinero procedente de los tributos municipales de la retirada de vehículos por la grúa o de la rotación del SARE. Ellos lo sabían desde 2017 y Del Río dice que conocieron este reparo tras llegar a su poder el informe de la Cámara de Cuentas de 2021. No es verdad y tenemos documentación que lo demuestra".

Los socialistas mantienen que la Cámara de Cuentas ya lo advertía en sus informes de los años 2017 y 2019, que el capital procedente del SARE y de la grúa municipal "no puede concebirse como dividendos para la parte privada, porque es dinero de los malagueños", insiste Pérez. El socialista considera que "la excusa de la municipalización se cae por su propio peso. También se cae la excusa que ayer (este lunes) puso el concejal Del Río alegando que no podría salir adelante el cuarto plan de aparcamientos si la empresa no es municipal. Esa afirmación no se sostiene".

El líder socialista ha expresado que “la opinión del grupo socialista es que este afán por comprar el 49% de las acciones de los privados se debe a las prisas de las empresas privadas por retirarse de la entidad por las dudas en la gestión del PP, por la inseguridad jurídica por la investigación al gerente, Manuel Díaz, y por la falta de viabilidad en obras que no podrán ser financiadas porque no hay dinero, caso de Pío Baroja”.

Por otro lado, Pérez ha recriminado al edil del PP José del Río y al gerente de Smassa, Manuel Díaz, por “la falta de deferencia de ambos hacia los trabajadores de la entidad, que son quienes sostienen la empresa y que no han sido informados previamente por ambos. Se han tenido que enterar por la prensa de las prisas del Ayuntamiento por hacer pública Smassa" al igual que los consejeros del resto de grupos. "Si Pepe del Río dice que lleva año y medio en conversaciones con los privados para iniciar la privatización, cosa que dudamos y además de espaldas de los consejeros, ¿por qué no se ha avisado de esto a las centenares de familias que dependen del trabajo de sus empleados?".

Sin embargo, "hace un año y medio los privados propusieron todo lo contrario, que era extender la vida privada de la entidad, que se extingue en el año 2048 y no habría posibilidad de amortizar lo invertido en los nuevos aparcamientos", ha explicado el responsable de movilidad en el PSOE y consejero de Smassa, Jorge Quero. La vida privada de Smassa se firmó a 50 años en el momento de su paso a sociedad mixta, en 1998. De hecho, hay un compromiso de Francisco de la Torre, presidente del Consejo de Administración de Smassa, "para comenzar los estudios jurídicos con la revisión de los estatutos de la sociedad para alargar la vida mixta de la empresa. Eso fue en 2021".

El grupo municipal insiste en que el equipo de gobierno "no tiene un plan para la municipalización, porque se ha decidido de manera improvisada", que parte de la presión de los privados.

Quero apoya esa tesis de que "son los privados quienes fuerzan al equipo de gobierno a la municipalización" y ha manifestado que "no tiene sentido que los privados negocien la continuidad en la empresa de aparcamientos y hace un año expresaran su deseo de irse. Fue el señor Cervantes (Javier Juan Cervantes, en representación de Unicaja) quien pide al alcalde alargar la vida privada de Smassa y se compromete a ampliar las obras en aparcamientos futuros, aceptando el señor presidente", ha explicado Jorge Quero. Es decir, lo que se llevó al Consejo de Administración el 21 de mayo de 2021 "fue todo lo contrario a lo afirmado por José del Río en su rueda de prensa de este lunes y eso está en el acta".

Sin inversión suficiente para futuras obras

El plan del equipo de gobierno es ofrecer la concesión de los aparcamientos de Camas y Salitre, "dos de los más rentables en rotación, con 350 y 435 plazas respectivamente", para comprar la parte de Unicaja y Empark, con una valoración inicial está cifrada en 25,7 millones de euros. Según el concejal socialista Jorge Quero "asumir este pago anula cualquier movimiento inversor del Consistorio para asumir nuevas obras y también dudamos cómo se pagarán las obras del aparcamiento soterrado de Pío Baroja".

Quero ha advertido de que el estudio de mercado "revela que no habrá inversión suficiente para las obras del aparcamiento de Pío Baroja, 12 millones de euros, por la baja demanda de interesados en su compra y que no dan los números para que sea rentable. Nuestra opinión es que han sido los propios privados los que recientemente han propuesto la municipalización de la entidad porque los números no cuadran y además la investigación sobre un supuesto caso de acoso laboral y de prevaricación administrativa les da muy mala prensa".

Díaz y Del Río se saltan a los consejeros

En otro orden de cosas, Quero ha manifestado que "tanto el concejal de Movilidad como el gerente de Smassa se saltan una vez más a los consejeros de la entidad", puesto que “tratan de establecer los precios de la rotación en los aparcamientos en la Junta General, órgano en que no estamos representados los consejeros de los grupos políticos”. Para el socialista, “entendemos que esta iniciativa vulnera los derechos de los consejeros de todos los partidos. Nos preocupa que se esté creando una empresa pública para dejar con contrato de alta dirección a un gerente tan cuestionado como Manolo Díaz”.

El socialista lo deja claro sobre la plantilla. “Los trabajadores de las empresas externos se quedan en duda, caso de Telimar y Pracom, así como la plantilla de mantenimiento, limpieza y resto de contratas. Nosotros garantizaremos la calidad laboral y económica de todos los trabajadores una vez lleguemos al gobierno de la ciudad. En este momento, esperamos que sean subrogados”