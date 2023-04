La Costa del Sol de Málaga, con Marbella a la cabeza, se perfila de nuevo como uno de los enclaves hegemónicos del mercado de la vivienda de lujo junto a zonas como Madrid, Barcelona, la Costa de la Luz, Canarias o Baleares. Engel&Völkers afirma que en este 2023 la demanda en el sector lujo, en general, se ha reducido ligeramente en relación al pasado año pero afirma que aún sigue siendo «superior» la oferta en las grandes ciudades y en localizaciones de la costa como la mencionada Marbella o Mallorca.

«El dinamismo mostrado en 2022 no podrá mantenerse durante este ejercicio en el actual contexto de incertidumbre. El encarecimiento de la financiación ha provocado que gran parte de los compradores nacionales se mantengan en stand by. No así los internacionales, que volverán a ser uno de los pilares del sector inmobiliario», afirma Juan-Galo Macià, presidente para España, Portugal y Andorra.

El informe, elaborado a partir de las operaciones de la consultora en España y Andorra a lo largo de 2022, recoge también las grandes diferencias de la demanda internacional en función de la zona. En España destacan los compradores franceses, italianos e ingleses por proximidad, con una consolidación por parte de los belgas y alemanes.

«En los últimos meses estamos encontrando una demanda de clientes norteamericanos e incluso australianos, por el favorable tipo de cambio del dólar frente al euro», resalta Macià.