Aunque todo el mundo ha oído hablar del asma, pocos son los que conocen la gravedad que puede llegar a tener esta enfermedad que, si no se cuida adecuadamente, puede llegar incluso a matar. No obstante, si se sigue el tratamiento adecuado es posible que el paciente pueda disfrutar de una vida normal.

«El asma es una enfermedad seria que afecta a 3 millones de personas en España, pero a la que no se le da demasiada importancia», lamenta María Victoria Palomares, presidenta de la asociación de pacientes Alérgicos y Respiratorios de Málaga (ALERMA), que subraya que, al año, se producen 1.000 muertes por crisis de asma.

Con motivo del Día Mundial del Asma, el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria ha organizado una jornada con los pacientes malagueños afectados por esta enfermedad, para que puedan conocerla mejor, informarse sobre el avance de los tratamientos, así como consultar sus dudas a los profesionales de los que reciben atención.

La autogestión y la adherencia al tratamiento es fundamental en esta enfermedad sobre la que el propio paciente, aunque se encuentre bien, debe llevar un control para prevenir las crisis o ataques. «Existe una peculiaridad en los pacientes de asma, que es la tendencia a dejar los inhaladores o disminuir la dosis cuando se encuentran bien. O empezar a usarlos cuando están mal, pero ahí ya no vale porque ya se ha desencadenado la crisis», explica José Luis Velasco, jefe del servicio de Neumología del Clínico, que destaca la importancia de la educación sanitaria y de estos eventos que permiten que el paciente entienda su enfermedad, y sepa cómo y cuándo puede tener una crisis para poder evitarla.

El asma es una enfermedad crónica que provoca que las vías respiratorias de los pulmones se inflamen y se estrechen, lo que provoca dificultades para respirar como sibilancias, falta de aliento, opresión en el pecho y tos. Es una de las enfermedades más frecuentes en la infancia y afecta a un 10% de la población malagueña. No obstante, si se cumple con el tratamiento, no es un impedimento para poder llevar una vida normal, incluido en el deporte pues, en contra de lo que habitualmente se piensa, el asma no es un impedimento para la realización del mismo. De hecho, el doctor Velasco incide en que la actividad física es muy recomendable. «Siempre pongo el ejemplo de Induráin, que es asmático y ganó cinco tours», señala.

Asma grave

La cifra que realmente preocupa es la de que casi el 4% de los pacientes de asma son casos de asma grave no controlados. El doctor Velasco destaca que este tipo de pacientes requieren de muchos recursos sanitarios u hospitalizaciones por no controlar su enfermedad con los recursos habituales, como los antiinflamatorios o corticoides orales o no adherirse a su tratamiento. «Para este tipo de casos de alta complejidad, el hospital dispone de una consulta de asma grave para poder controlarlos, a través de la cual más de un millar de pacientes al año se beneficia de este tipo de atención, consiguiendo mejorar su calidad de vida», explica el especialista, que destaca que ahora gracias a las nuevas terapias biológicas «rescatan a muchos de esos pacientes».

El asma es una de las patologías respiratorias más prevalentes del mundo y se espera que se incremente en los próximos años debido al empeoramiento de la calidad del aire. Además, la sequía de los últimos meses podría aumentar los casos de asma infantil, según advierten desde la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP), pues el aire estancado favorece la propagación de problemas respiratorios y alergias

V Caminata para respirar mejor

Además de la jornada celebrada hoy en el hospital, la Asociación ALERMA retoma este próximo domingo día 7 de mayo su tradicional caminata, tras varios años suspendida por la pandemia, que tendrá lugar a partir de las 10:00h de la mañana en la glorieta Primero de Mayo para continuar por el paseo marítimo Antonio Banderas. «Es muy importante que los pacientes sepan que el ejercicio es muy bueno para este tipo de enfermedades», señala la vicepresidenta que señala que, además de ayudar a los pacientes, el objetivo de esa mañana lúdica es dar a conocer a la sociedad esta enfermedad respiratoria.