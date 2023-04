Los malagueños alérgicos se enfrentan a una primavera intensa por el calor y la sequía

La primavera es, por excelencia, la época del año en la que más se sufre por alergias y este 2023 los malagueños se han visto obligados a sacar el pañuelo del bolsillo antes de tiempo. Tras demasiados días secos y de sol, algunos ojos y narices comienzan a notar los efectos del polen del olivo, un tipo de polen que ha presentado en las últimas semanas una implosión impropia de abril, y que hará que esta primavera sea más intensa y preocupante que otros años, según los expertos.

La buena noticia es que los alérgicos a las gramíneas van a disfrutar de una primavera más moderada con síntomas menos intensos. En el caso de las plantas herbáceas, la escasez de lluvia ha provocado que no germinen demasiadas semillas, por lo que la vegetación no es tan densa y la cantidad de polen es menor respecto a otros años. No obstante, para aquellos con alergias al polen de los árboles la situación será más crítica debido a la sequía y las altas temperaturas.

La doctora Teresa Posadas, miembro de la Junta Directiva de Alergosur y especialista en Alergología en el Hospital Regional de Málaga, explica que, debido a las altas temperaturas de este año, la polinización ha venido adelantada en torno a 2-3 semanas, lo que ha provocado que, desde principios de abril, en algunas zonas de la provincia se hayan encontrado ya niveles extremos de polen, y en concreto de olivo, que suelen ser más propios de la primera quincena de mayo.

«Después de un tiempo de temperaturas moderadas, o incluso de frío, de repente, el calor se nos ha venido encima acelerando mucho el proceso de la floración, lo que ha provocado una floración explosiva», explica María del Mar Trigo, profesora responsable del grupo de Aerobiología de la Universidad de Málaga, que añade que a esta exposición hay que sumarle que durante muchos días ha soplado viento noroeste, del interior de la provincia, donde están concentrados gran parte de los cultivos de olivo, y ha arrastrado consigo parte del polen presente en la atmósfera de esa zona, lo que ha causado que se eleven las concentraciones de este tipo de polen.

Asimismo, en palabras de la profesora, el tiempo seco favorece que el polen permanezca más tiempo en la atmósfera, pues cuando llueve se produce lo que se conoce como lavado atmosférico, que da una tregua a los alérgicos.

«Al no estar lavándose el ambiente, cada vez hay más polen y el problema es que la contaminación hace que éste sea más agresivo y penetre más profundamente en la vía aérea, lo que genera que se incrementen los síntomas respiratorios a nivel bronquial», subraya Leticia Herrero, jefa de Alergología de Quirónsalud Málaga, que asegura que tanto esta semana como la pasada están siendo «terroríficas» en consulta por la cantidad de pacientes con elevada sintomatología que han tenido.

Estas visitas normalmente suelen ser más progresivas, pero este año la congestión nasal, el moqueo, los estornudos seguidos y sobre todo el picor de ojos y lagrimeo, se han adelantado casi tres semanas debido a las inhabituales altas temperaturas que ha habido este marzo y abril.

En Málaga, en torno al 20% o el 30% de la población es alérgica, de los cuales, un 35% lo es al polen del olivo, que es una de las alergias más comunes en la provincia, junto a la de gramíneas y plátano de sombra.

Ante la presencia de síntomas, o si estos se agravan, lo ideal es acercarse a su alergólogo de referencia, aconseja la doctora Herrero, que advierte de que si se mantienen la ausencia de lluvia va a ser un mes de mayo bastante preocupante. «Es importante ponerse un tratamiento y llegar a tiempo a él. Si vienes a consulta cuando ya estás fatal, luego cuesta más trabajo controlarlo», señala.

Algunas precauciones extra que se pueden tomar, además del tratamiento, es intentar no dejar abiertas las ventanas todo el día para evitar que entre el polen en la casa, «con que ventilen media horita y luego lo cierren basta», sostiene la doctora Herrero, que recomienda también llevar gafas de sol cuando se salga, ya que el polen impacta sobre todo en el globo ocular, y llevar mascarilla en aquellos casos en que realmente les moleste.