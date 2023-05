Los vecinos de La Palmilla no pueden más con la situación de inseguridad en el barrio tras los últimos tiroteos y critican la falta de respuesta policial. Tras denunciarlo así en un comunicado desde el Plan Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar, la respuesta por parte de las administraciones es muy diferente. Mientras que el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, asegura que el problema «no es solo de seguridad o punitivo, es un problema social», el alcalde, Francisco de la Torre, afea estas declaraciones y pide a Salas que «cumpla con su deber» y «no diga cosas que son impresentables».

El nuevo tiroteo con armas automáticas que tuvo lugar en la noche del 5 al 6 de mayo en el bulevar Mari Ángeles Arroyo, en el que «no se produjeron heridos, aunque sí daños materiales en edificios, un local comercial y vehículos tras decenas de disparos», según el comunicado del Plan Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar, ha sido el detonante de este cruce de declaraciones.

El vecindario afirma que pedirá «cambios en Subdelegación del Gobierno y responsables policiales si no se erradican las armas de fuego». En respuesta, el subdelegado, tras poner en valor la «profesionalidad» del Cuerpo Nacional de Policía de Málaga, llamó ayer al Ayuntamiento a actuar en Palma-Palmilla para dar respuesta al «problema social». «Hasta que eso no se ataje no se solventará el problema de seguridad en la zona», aseguró.

Salas defendió que el cuerpo policial es «uno de los mejores de España», a la vez que destacó el refuerzo de efectivos en esta legislatura tras recordar que los gobiernos de Mariano Rajoy (PP) «nos dejaron un 20-30% menos de policías en la ciudad de Málaga». Por tanto, considera que «no es un problema de la Policía Nacional».

Lo que sí es «evidente» para el subdelegado es que «los problemas de este tipo no solo son punitivos y perseguir el delito», asegurando que eso «se hace», sino que vienen también de «un problema social». «Todos los malagueños sabemos lo que es Palma-Palmilla y aquí el trabajo que se tiene que hacer es del Ayuntamiento de Málaga», apuntó Salas, quien criticó que «en 20 años el alcalde no ha hecho nada y el problema social sigue existiendo; y hasta que eso no se ataje no se solventará el problema de seguridad en la zona», incidió.

Respecto al citado tiroteo, Salas afirmó que, «con total seguridad la Policía Nacional encontrará a los que han hecho este tiroteo y los pasará a disposición judicial, como siempre hace», al tiempo que señaló que «cuando hay una denuncia o conocimiento de que hay un arma, evidentemente la policía actúa, se incautan las armas y se detiene al presunto delincuente, pero tampoco puede haber un policía en cada casa de Palma-Palmilla»; insistiendo en que el problema es social.

Por su parte, el alcalde tachó estas declaraciones de Salas de «impresentables». «Creo que las asociaciones de vecinos y Proyecto Hogar, que impulsa el Ayuntamiento desde hace unos años, ha mostrado su queja clara porque la Policía Nacional, según ellos, no ha estado presente en lo que podríamos llamar búsqueda e incautación de las armas que se han utilizado días atrás», insistiendo en que «es un tema de la Policía Nacional».

Aseguró, por tanto, que la Policía Nacional «es la que tiene que ocuparse de este tema». Así, De la Torre dejó claro que procura tener «la mejor relación y nuestra Policía Local con la Nacional también», pero incidió en que «hay una división de tareas, y lo que es seguridad pura y dura, como es la incautación de armas, corresponde a la Policía Nacional».

Eso, aseguró que «si necesita apoyo de nuestra Policía Local, que nos lo pida». Dijo, no obstante, que «hay suficientes efectivos de Policía Nacional para destacar en Palma-Palmilla, en los sitios donde ellos saben que puede haber esas armas, y quitarlas de la circulación, que es lo que quieren los vecinos».

«Para utilizar las armas hay que tenerlas y las armas esas no están autorizadas, entonces se pueden quitar perfectamente», agregó.

También aludió a «dos clanes, familias o grupos o lo que sea enfrentados, que lleguen al uso de armas» y ante eso «la Policía Nacional es la que tiene que actuar».

Valoró, por otro lado, que en Palma-Palmilla «hemos desarrollado en el plano social la tarea que la Junta no hizo, que es de su partido (PSOE)» y «para que ahora diga que es un tema municipal, no es de recibo», espetó.