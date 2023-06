Las candidaturas de las cinco ciudades que aspiran a acoger la Expo 2027, Málaga, Minnesota, Belgrado, San Carlos de Bariloche y Phuket, entran en el tiempo de descuento con la votación final de cada propuesta a la vuelta de la esquina.

Será en París este miércoles 21 de junio en un acto que empezará a las 9.30 horas ante la 172º Asamblea General del Bureau International des Expositions (BIE), el organismo encargado de la celebración de estas exhibiciones. Málaga y el resto de las aspirantes deberán ofrecer una exposición final a cargo de la delegación de cada país y, posteriormente, arrancará la votación.

Cada país miembro del BIE tendrá un voto secreto que se emitirá mediante un sistema de votación electrónico, según ha explicado el Bureau. Para resultar elegido, el país anfitrión deberá recibir una mayoría de dos tercios de los votos para que su ciudad resulte elegida como sede de la Expo.

El BIE está compuesto por 179 países miembros por lo que la capital malagueña deberá lograr, al menos, 120 votos para postularse como ganadora en la primera vuelta.

Si en la primera votación ningún país recibe ese apoyo mínimo, se harán varias rondas de votaciones en las que la propuesta con menos votos quedará eliminada. En caso de que solo queden dos candidatos, resultará ganador el que obtenga la mayoría simple de los votos emitidos.

"Después de que un país resulte elegido como anfitrión, continuará trabajando estrechamente con el BIE hasta formalizar el proyecto para la Expo mediante la presentación de un dossier de reconocimiento que deberá ser aprobado por el BIE", indica el Bureau.

El primer acto del mandato

Se da la circunstancia de que esta votación se producirá cuatro días después del pleno de investidura del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la nueva corporación municipal, de manera que este será el primer gran acto institucional del mandato.

Preguntado por esta cuestión, De la Torre se ha mostrado optimista, alegando que la propuesta de Málaga "La Era Urbana: hacia la ciudad sostenible" cuenta con una temática de actualidad y "urgente", además de gozar de un amplio apoyo institucional junto a la Corona.

"A mí me parece que ninguna candidatura tiene el respaldo institucional tan completo como la nuestra. Y luego ninguna temática es tan urgente para ser útil al planeta y a la ciudad en la marca. Creo que todo eso juega a favor de que salgamos elegidos, pero si no, tenemos previsto hacer ese recinto, tener una Expo sin que haya sido determinado por el Bureau, no se llamará Expo, lo llamaremos espacio para la sostenibilidad de las ciudades", aseguraba a este periódico en una entrevista reciente.