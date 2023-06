La compañía tecnológica malagueña Freepik Company, especializada en la producción y distribución de contenidos gráficos y audiovisuales, ha anunciado este miércoles el nombramiento de José Florido como director de Desarrollo de Negocio (Chief Market Development Officer) en Estados Unidos. Florido, que se incorporará con carácter inmediato, dirigirá la primera oficina de Freepik en territorio estadounidense, ubicada en la ciudad de San Francisco.

Freepik señala que este nombramiento se produce tras un "increíble período de crecimiento financiero", en el que Freepik Company ha alcanzado una facturación de 80 millones de euros en 2022, con un aumento de casi el 25% con respecto al año anterior.

El malagueño José Florido, que anteriormente ha trabajado para Spotify y Meta, aportará una "experiencia significativa en crecimiento y diseño" a Freepik Company y liderará la "estrategia de mercado para la expansión en los Estados Unidos con el fin de ampliar la presencia en esta región clave", ha detallado Freepik.

"Tenemos grandes ambiciones de convertirnos en el proveedor líder de recursos audiovisuales, ofreciendo las mejores creatividades utilizando tecnología de vanguardia a nivel internacional. Ahora tenemos 100 millones de usuarios en todo el mundo y Florido desempeñará un papel importante en nuestro viaje en EEUU, impulsando la estrategia de mercado y la implementación de nuestros planes de crecimiento a largo plazo en los Estados Unidos", ha comentado el CEO y cofundador de Freepik Company, Joaquín Cuenca.

Florido lleva más de una década trabajando en grandes compañías del sector tecnológico estadounidense. El nuevo director de Desarrollo de Negocio en Estados Unidos ocupó anteriormente el puesto de director de Diseño de Producto en Spotify, donde fue el principal responsable de redefinir el ciclo de desarrollo de productos, incluyendo ingeniería, producto y diseño. Antes de eso, ocupó el cargo de manager de Diseño de Producto en Facebook, Inc. (ahora Meta Platforms, Inc.) y fue diseñador de UX en Google.

La conexión entre Joaquín Cuenca y José Florido tiene además antecedentes muy exitosos ya que ambos fueron, junto a Eduardo Machón, los fundadores en 2006 de la empresa Panoramio, una plataforma que recogía fotos de lugares y paisajes y que fue adqurida por Google en el año 2007.

"Apasionado del crecimiento y el diseño"

Desde su cargo, Florido se centrará en el crecimiento del producto estrella de la compañía, Freepik, la mayor plataforma de fotos, videos, vectores, ilustraciones y archivos PSD. También será responsable de Slidesgo, una web que ofrece plantillas gratuitas para Google Slides y PowerPoint para mejorar las presentaciones. Precisamente, el 66,4% de los suscriptores premium de la plataforma son usuarios de Estados Unidos.

La compañía destaca que Florido es un ejecutivo "apasionado por el crecimiento y el diseño" que aporta al equipo de Freepik Company una gran experiencia derivada de sus roles en gigantes globales del ámbito tecnológico como Spotify, Meta y Google y en un momento de "expansión emocionante".

En su nuevo cargo como Chief Market Development Officer, Florido liderará el desarrollo estratégico de Freepik Company en Estados Unidos, incluida la apertura de la primera oficina en este territorio. También será responsable de la dirección estratégica y el rendimiento operativo de los productos principales de Freepik Company en el mercado estadounidense, Freepik y Slidesgo.

"Éste es un momento emocionante para Freepik Company en los Estados Unidos y estoy emocionado de comenzar de inmediato. La empresa tiene una impresionante trayectoria en el extranjero y es reconocida como el marketplace creativo que ofrece la más alta calidad de recursos relevantes. El objetivo de la compañía de brindar accesibilidad a todos, desde diseñadores, especialistas en marketing, maestros, anunciantes y más, es algo significativo para mí. Espero trabajar con el equipo de los Estados Unidos para seguir aportando esa misma excelencia a mayor escala en la región", ha afirmado Florido.

Trayectoria

Freepik es la empresa matriz de Flaticon, Slidesgo, Videvo, Iconfinder y Wepik, herramientas de diseño que potencian a más de 100 millones de usuarios mensuales en todo el mundo, con sus más de 50 millones de recursos gráficos y audiovisuales.

Con más de 550 empleados, más de 600 diseñadores remotos exclusivos y más de 42.000 colaboradores registrados, Freepik ha sido una de las "1.000 empresas europeas de más rápido crecimiento" según Financial Times durante cuatro años consecutivos y acaba de ser reconocida como uno de los 50 mejores vendedores de software según G2Company. En 2022, Freepik Company recibió el reconocimiento Great Place to Work de Great Place to Work.