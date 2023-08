El sector de hostelería ha afirmado este lunes que la Feria de Málaga ha registrado, en líneas generales, unas buenas cifras de facturación y que la edición de este año confirma que el recinto del Real, en el Cortijo de Torres, es el que está concentrando ya un mayor predominio de visitantes y de actividad en relación al que presentan las calles del Centro Histórico. Los hosteleros, como ya hicieron el pasado año, celebran el auge del Real, pero reclaman también que se dote de nuevos contenidos a la Feria del Centro, a la que consideran "una de las grandes señas de identidad" de las fiestas de la capital malagueña.

"En el resumen que podemos hacer hay que destacar la Feria del Real. Se ha potenciado en los últimos años, sobre todo con la apuesta que ha hecho la hostelería. Ha subido la calidad y las casetas tienen mucho mejor acondicionamiento. Eso ha hecho que al final haya un público potencial que al final ha subido al Real y eso ha hecho que en los dos últimos años se note ese auge que está teniendo", ha comentado el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos.

Mahos ha mostrado también su satisfacción por la apuesta conjunta que se está haciendo para erradicar el fenómeno del botellón. En esta línea, Frutos ha resaltado iniciativas como las plazas con música desplegadas por el Real, aunque ha reconocido que quizá haya podido haber "menos público" pero "también de más calidad".

Futuro de la Feria del Centro

Frutos señala que el "cambio de línea" que ha cogido la Feria del Centro Histórico implicará que haya que "potenciarla más" y "abrirla a una nueva forma" de acometer esta celebración.

"Creo que al final se pueden tener, como hemos dicho siempre y es necesario, esos dos recintos feriales. El Centro ahora mismo sí es verdad que necesita también ese apoyo, tanto institucional como de la propia hostelería, para que coja más auge que es el que está cogiendo en los últimos años. Pero creemos que la línea es positiva", ha afirmado.

En lo relativo al negocio, Frutos ha retirado que las cifras de los días de Feria y del verano son buenas, y espera que la tónica se mantenga en los próximos meses para aumentar también el parámetro de la rentabilidad, algo básico para los hosteleros.

"Hemos tenido una feria buena en cuanto a facturación. Seguimos con el mismo hándicap de la rentabilidad, pero esperamos que el equilibrio de precio que puede venir en los meses venideros haga que esa rentabilidad aumente y que podamos estar en números de 2019, aunque todavía nos queda mucho para llegar a ello", ha aseverado Frutos.

El vicepresidente de Mahos, José Simón, reclama una revitalización de la Feria del Centro para los próximos años, ya que se ha quedado algo "vacía" de contenidos. "Es evidente que ahora mismo estamos en un modelo de transición o de replanteo de ese modelo doble Feria-Real, que se está transformando y donde gana peso la del Real", señala. Simón afirma a este periódico que "sería una pena" que se perdiera la que ha sido una de las "señas de identidad" de esta festividad.

"Sin duda, la Feria del Centro es la que ha dotado de identidad a la Feria de Máalga. Prácticamente ha sido su impulsora, la que la ha hecho grande. Y aunque entendemos que la Feria de años anteriores, por volumen, ya no tiene cabida en el Centro, que está ya lleno siempre de turistas de por sí, pensamos que se debe trabajar por una Feria de calidad, que le aporte a Málaga esa buena imagen. La línea general para el Centro debe ser buscar una Feria de tradiciones. Hay que volver a darle contenido al Centro para que no se pierda", comenta.

Respecto a la facturación, Simón explica que el nivel de ingresos de los negocios de hostelería ha sido "muy parecido" al del pasado año, pero penalizado por la alta inflación, que encarece mucho el precio de las materias primas y suministros y que, por tanto, termina mermando "estrechando mucho" los márgenes de rentabilidad del sector.

El representante de Mahos también se ha referido a los problemas que sigue teniendo la hostelería para reclutar a personas para el sector. "Ha sido muy difícil completar las plantillas en general. Es un problema que está sobre la mesa y donde todos tenemos que trabajar para encontrar fórmulas que atraigan a trabajadores a esta actividad", señala.

El ocio nocturno, satisfecho

Por su parte, el sector del ocio nocturno considera que Málaga ha vivido "una Feria bastante segura". En cuanto a los controles, aluden al hecho de que sólo se establecieron tres cierres cautelares de casetas durante los días de celebración, y que en ningún caso se debió a venta de alcohol a menores.

"En mi caseta no he tenido ningún problema. Habrá habido altercados como en cualquier espacio. Pero entiendo que, en general, si no ha salido en prensa, salvo el caso de agresión sexual, y no ha llegado gran cosa a nuestros oídos, la Feria ha sido bastante segura en líneas generales", ha afirmado a Europa Press el presidente de la Federación de Empresarios de Salas de Fiestas y Discotecas, Juan Rambla.

En cuanto a los controles y la reclamación que la federación realizó el año pasado "para que se aplicara el sentido común" respecto a los menores de edad que cuelan en las casetas para consumir alcohol, Rambla ha valorado que "este año parece ser que no ha habido problemas".

Por otro lado, ha destacado, en coincidencia con Mahos, que "se ha potenciado mucho el Real de la Feria de Málaga, y la gente ha apostado por ir allí". "Las casetas son cada vez más amplias y el recinto --ferial-- reúne mejores condiciones, la mayoría de las casetas tienen aire acondicionado, hay una amplia oferta de comida como de diversión...", ha expuesto.

Sobre un equilibrio entre la Feria del Real y la Feria del Centro, ha afirmado: "Lo que es una realidad es que los días fuertes de la Feria están llenos los dos recintos. Y es que esos días ninguno de los dos espacios tiene capacidad para acoger a toda la gente que se concentra en la ciudad".

En cuanto a la Feria del Centro, Rambla ha asegurado que hay actividades, "especialmente durante el día mientras que dura la música en la calle", mientras que, "después, la actividad se concentra en el interior de los locales que siguen abiertos".

En cuanto a la noche, propiamente, el representante del ocio nocturno de Málaga ha aludido a "los turistas que vienen a la ciudad, que no les resulta fácil ni cómodo ir al Real y que prefieren quedarse en el Centro".

A falta de un balance de resultados económicos, Rambla ha asegurado que las casetas de las discotecas han funcionado "bien" y se han visto llenas durante la Feria. También ha valorado, respecto al año pasado, que la disponibilidad de hielo se haya visto estabilizada y con precios "normales".