La antigua cárcel de Cruz de Humilladero volvió ayer a ser motivo de debate en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. Después de que el consistorio recuperase el edificio en 2012, este espacio inaugurado en los años 30 sigue a la espera de que materialice un proyecto cultural y social que lo devuelva a la vida.

En este caso, una moción de Con Málaga con enmiendas propuestas por el Partido Popular recabó el apoyo de todos los miembros de la comisión -PP, PSOE, Vox y Con Málaga- para proteger este inmueble y que se inicien los trámites para incluirlo tanto en el Catálogo de Edificios Protegidos del PGOU como en el General de Patrimoio Histórico Andaluz.

En su propuesta, Con Málaga definía que se aplicase la protección integral o la protección arquitectónica de grado I prevista en el PGOU de Málaga así como la figura del Bien de Interés Cultural (BIC), esta última dependiente de la Junta de Andalucía.

No obstante, la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, señaló que no deben ser "los políticos los que tenemos que determinar el grado de protección de la cárcel": "Hay técnicos que son especialistas en esa materia, que están en las admistraciones y tienen capacidad y solvencia para decir que sí, que no y cuánto".

Asimismo, se aprobó que el consistorio siga impulsando un "proyecto integral" para rehabilitar la cárcel, en la que se reconoce el estado de "conservación y deterioro" en el que se encuentra al mismo tiempo que la corporación se comprometió a "recuperar el proyecto abandonado hace meses y retomar el trabajo realizado hasta ahora junto a los técnicos del IMV para avanzar en el proyecto básico a desarrollar por fases usos culturales, sociales y vecinales".

Desprotegido

"El edificio se encuentra desprotegido y en muy mal estado de conservación, lo cual indica que en muchas ocasiones no basta con las intenciones y que se requiere un proyecto integral de rehabilitación que le dé un uso que beneficie a la ciudadanía", indicó el profesor en la Universidad de Málaga y doctor en Historia

"Al margen del equipamiento que podría ofrecer, la propia construcción casi centenaria es un conjunto que merece ser conservado por razones históricas", añadió el portavoz de la Asociación Cooperación de Cruz de Humilladero, Felipe Caras, que recordó que desde 2002 los vecinos piden una residencia pública para mayores.

También salió adelante, aunque sin el apoyo de Vox, que se estudie la posibilidad de incluir en la cárcel un Centro Documental de la Memoria Histórica y Democrática, en consonancia con su declaración en 2014 como "Lugar de Memoria Democrática".

"Hace 11 años que el ayuntamiento tiene el edificio en su haber y no se ha hecho absolutamente nada, pequeñas actuaciones, parches... y tener un reguero de proyectos que se anuncian normalmente en campaña electoral", criticó la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas.

"Es uno de los pocos espacios públicos de principios de los años 30 que se mantiene en pie, lugar de memoria histórica, protagonista de la represión franquista y no tienen ni el amor propio para protegerlo", espetó el edil socialista, Mariano Ruiz.