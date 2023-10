Como cada 1 de noviembre, día de Todos los Santos, los cementerios se llenan de flores en la víspera de la festividad de los difuntos. De cara a este día, los floristas malagueños llevan semanas trabajando y recibiendo encargos.

La Asociación Española de Floristas (AEFI) estima que cada cliente gastará una media de 40 euros, en línea con años anteriores, para recordar a sus seres queridos fallecidos. Un día donde la inflación también va a hacer acto de presencia.

Según los floristas malagueños, este año las flores "son un 25% y 30% más caras", una subida que afecta de lleno a estos pequeños comerciantes, que se ven obligados a subir sus precios: "Hemos subido los precios. Todo cuesta más, el transporte, la luz, entre otros", cuenta un florista de uno de los puestos de flores de la Alameda principal.

Hay otros como Flores Mercedes que optan por no subir el precio, a pesar de seguir sin margen de beneficio: "He intentado no subirlo, a pesar de que todo nos ha subido. Hay cosas que han mantenido su precio", confiesan.

El precio fluctúa dependiendo de la flor. Si el año pasado, un ramo de claveles rondaba los 10 euros, este año se pueden encontrar a 12 euros. Otros como los crisantemos están entre los más caros, debido a su procedencia: "La unidad crisantemo está a tres euros. Son caros, porque vienen de Holanda", explican en Flores Mercedes.

La Asociación Española de Consumidores exige que no haya "subidas abusivas"

A pesar de su coste, la demanda no se ha visto afectada. De hecho, este los encargos y compras por el día de Todos los Santos suponen hasta el 20 % de la facturación anual de este gremio.

Por otro lado, el calor y la falta de lluvia ha hecho estragos en este sector. Unas consecuencias que no solo repercuten en el precio, sino también en la falta de algunas flores de temporada. Por ejemplo, los tulipanes todavía no han llegado y otras de verano, como los girasoles o los nardos, continúan disponibles.

Crisantemo y claveles, los más demandados

El día de Todos los Santos está relacionado con dos flores en concreto: los claveles y el crisantemo; esto se debe a su significado.

El crisantemo se la asocia con la muerte, ya que simboliza la eternidad; y los claveles el amor. Las rosas y los nardos también son las más solicitadas.

Perfil de los compradores

Las floristerías de Málaga son testigos del cambio "generacional" en cuanto a su clientela. La tradición sigue presente, pero no tanto en los jóvenes. Desde estos comercios confiesan que "siempre han venido personas mayores, porque eran los que iban a los cementerios. Ahora los jóvenes no van".

Y los que sí van , compran las flores "con mucha antelación", ya que muchos comercios cuentan con reservas desde hace semanas. Esto se debe a la oferta limitada de algunas especies y el carácter perecedero de estos productos naturales y frescos.

No solo los camposantos se llenan de flores, sino que también lo hacen los columbarios; aunque "en menor medida", tal y como afirma una clienta: "No tiene tanta flexibilidad como los cementerios, no te permite poner flores, como mucho te dejan poner una flor", denuncia.