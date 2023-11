La rompedora campaña de turismo de la Junta de Andalucía no ha dejado indiferente a nadie.

La bautizada como 'Andalusian Crush' no es un anuncio, sino una advertencia. Un spot que invita a los turistas a no visitar Andalucía: "Huye, quédate mejor en Manhattan, búscate un piso en Berlín, aléjate de ellos. No preguntes por Lorca, Paco (de Lucía), Picasso, Lola (Flores)…No digas que no te lo advertí, cuidado con el Andalusian Crush", narra.

Una campaña cuyo coste ha sido de 38 millones y ha sido creada por la marca Ogilvy. El anuncio estará presente en televisiones extranjeras, radio, prensa, redes sociales e incluso en vallas publicitarias de lugares emblemáticos como Westminster Bridge, en Londres; Times Square, en Nueva York, o Shibuya, en Tokio.

1.23 minutos en los que se resumen la esencia y patrimonio andaluz. La marcha Eternidad, interpretada por la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora del Rosario de Cádiz, pone la música a este anuncio; que está narrado por Peter Dinklage -Tyrion Lannister en Juego de Tronos-.

El vídeo muestra varios personajes y lugares icónicos de Andalucía, entre los que se puede reconocer la Semana Santa de Málaga. Esta celebración religiosa y cultural es una de las más importantes de la ciudad, que cada año reúne a miles de personas llegadas de distintos rincones del mundo.

Málaga no es la única provincia de Andalucía que tiene un hueco en este spot. En el vídeo hay también lugar para Sevilla, Cádiz o Granada. De la capital andaluza son las imágenes del Alcázar y la Casa Pilatos. No podía faltar la Alhambra de Granada ni tampoco el Castillo de San Sebastián en Cádiz, la Real Escuela de Arte Ecuestre de Jerez o el pintoresco pueblo de la Janda, Vejer de la Frontera.