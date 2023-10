Peter Dinklage, el famoso Tyrion Lannister en la serie 'Juego de Tronos', protagoniza el último anuncio de la campaña de Turismo Andaluz. El spot, muestra alguno de los lugares y rincones más emblemáticos y bonitos de Andalucía, con la música de fondo de la marcha procesional 'Eternidad', interpretada por la Banda de Cornetas y Tambores El Rosario de Cádiz. El anuncio da una vuelta a las campañas tradicionales y basa su mensaje en que no visites Andalucía alegando que, de hacerlo, te atrapara y no podrás olvidarla, por lo que recomienda visitar otros lugares del mundo, como Manhattan o Berlín, para no sufrir el 'Andalucía Crush'.

El anuncio incluye lugares emblemáticos de Andalucía, pero también momentos como imágenes de la Semana Santa y referencias a personajes ilustres de la cultura andaluza, como Lorca, Paco de Lucía, Picasso o Lola Flores. El anuncio acaba con un cambio de planos y efectos de lugares de Andalucía, y el conocido actor advirtiendo de que, si a pesar de todo eso viene alguien a Andalucía, no será porque no avisó. El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, escribía en el día de ayer en twitter acerca del spot y Andalucía "una maravillosa tierra que cuando la descubres te rompe y no se te olvida" Este es el nuevo spot de #Andalucía. Una maravillosa tierra que cuando la descubres te rompe y no se olvida.



Estamos orgullosos de lo que somos: andaluces. Y lo queremos compartir con todo el mundo.#AndalusianCrush pic.twitter.com/wfDVAWGYFA — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) 30 de octubre de 2023 El anuncio y la campaña "Andalusian Crush" ha tenido un coste estimado de unos 38 millones de euros y aparecerá en algunas de las ciudades más concurridas del mundo como Nueva York, Londres o Tokio, el objetivo es atraer la atención de nuevos turistas para que puedan conocer Andalucía, en especial de aquellos que tienden a quedarse un mayor tiempo y suelen gastar más, sin olvidarse del europeo.