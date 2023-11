Si Málaga se ha convertido estos últimos años en la capital innovadora de la que todo el mundo habla se debe en gran parte al talento de emprendedores como Bernardo Quintero (Vélez-Málaga, 1973). El fundador de la firma de ciberseguridad VirusTotal, adquirida por Google en 2012, ha sido el principal artífice de que el gigante estadounidense anunciara hace dos años la elección de Málaga como sede de un Centro de Excelencia de Ciberseguridad (GSEC). Las instalaciones, situadas en el paseo de la Farola y con 2.500 metros cuadrados de superficie, se inauguran este próximo miércoles. Quintero repasa en esta entrevista con La Opinión de Málaga la exitosa trayectoria de VirusTotal, que cuenta con unos 60 trabajadores, y el impacto global que este centro de Google tendrá para Málaga.

¿Qué sentimientos le inundan a pocos días de la inauguración?

Para todo el equipo es algo súper ilusionante. Llevamos mucho tiempo trabajando en este proyecto, incluso desde antes de que se anunciara. Estamos muy ilusionados de poder presentar al fin el edificio y las nuevas oficinas a la ciudad. En 2012, Google adquirió VirusTotal y siempre hemos tenido presencia en Málaga pero hasta la fecha hemos estado en localizaciones un poco más escondidas. Primero, en un chalé en El Candado, y luego, durante los últimos años, en el edificio Ada Byron de la Universidad de Málaga (UMA). Ahora vamos a tener al fin una verdadera una puesta de largo con motivo de la inauguración de esta nueve sede.

¿Cómo lleva el hecho de tener tanta proyección pública y de ser centro de atención en todos los eventos tecnológicos que se celebran en Málaga? Creo que a usted le gusta mucho más la tecnología que los micrófonos.

Sí (risas), la gente que me conoce bien sabe que lo llevo regular porque soy una persona introvertida, doy un poco el perfil típico de ingeniero que le gusta estar sobre todo con su ordenador, pero bueno, para mí también todo esto significa una evolución en mi carrera. Poco a poco voy haciendo calle y me voy acostumbrando a tener esta repercusión pública. Pero vaya, si me preguntas, te diría que a día de hoy todavía me gusta mucho más estar trabajando en un teclado que delante de los micrófonos.

Virus Total fue adquirida por Google en 2012 pero fue la consecuencia de una colaboración que propiciasteis desde Málaga.

Nosotros comenzamos con VirusTotal en 2004. Aquello cogió pronto mucha tracción, mucha masa y se hizo un servicio muy popular. Ya en 2011 tuvimos un primer contacto con Google, que fue buscado. Yo veía que estábamos creciendo mucho pero, al final, teníamos un problema de escalabilidad. Cuando un servicio en Internet tiene mucho éxito empieza a tener mucho tráfico y, en nuestro caso esto también nos genera la necesidad de mucha potencia de cómputo para los antivirus que tenemos en nuestros servicios. Estábamos pensando claramente en que teníamos que emigrar al cloud. Y por aquel entonces, el cloud más potente era el de Google. Por nuestra posición neutral en el sector de la ciberseguridad (tenemos de partners a muchas empresas y multinacionales) Google era también el summum al que podíamos aspirar para tener ese rol y un mayor impacto en lo que era nuestra visión: democratizar todo lo que era la ciberseguridad.

Es decir, que puede decirse que fue VirusTotal, por así decirlo, la que eligió a Google.

Fuimos, efectivamente, a buscar a Google. Lo que hice fue intentar localizar dentro de Google a quién pudiera estar relacionado con nuestra área (virus informáticos, malware y demás) y empecé mirar en el buscador que tiene para los papers académicos. Encontré un artículo sobre esto. Lo bueno de los papers es que vienen los contactos de los autores, incluido el correo electrónico. Así que le escribí, en frío, y tuve repuesta. Se inició una relación de meses hasta que ya empezaron a utilizar nuestro servicios. En un momento dado tuvimos una oferta de adquisición de un tercero, pero para nosotros tenía mucho más sentido que pudiéramos continuar nuestra misión dentro de Google. Siempre se han mostrado muy receptivos con nuestra situación. Al final, se produjo la compra de VirusTotal. Pero sí, fuimos nosotros los que llamamos a la puerta de Google.

¿Fue complicada la operación de venta? Porque su condición fue no moverse de Málaga, seguir trabajando desde aquí.

La negociación fue muy fácil. La verdad es que tuvieron una sensibilidad especial con nosotros, con nuestro equipo. Les estuvimos muy agradecidos entonces y les estamos también muy agradecidos ahora, por todo lo que está invirtiendo Google en Málaga. Mucha gente me pregunta: «¿Fue muy complicada la negociación?», y mi repuesta es que no, que nos facilitaron mucho las cosas: entendieron nuestras razones y nos apoyaron. Y el tiempo nos ha dado la razón. Continuamos con la forma de trabajar que teníamos. Nos integramos dentro de Google, pero seguíamos en Málaga, con nuestro día a día y sin grandes cambios. Y nuestras métricas funcionaron muy bien desde el minuto uno.

¿Cómo fueron esos primeros años ya dentro de Google?

VirusTotal, como producto y como proyecto, funcionó muy bien desde el principio. Los primeros tres años, prácticamente, no tuvimos crecimiento de personal pero poco a poco, por la dimensión que fue cogiendo el proyecto, empezamos a incorporar profesionales al equipo. La experiencia fue muy buena. Las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley, a la hora de contratar, compiten entre ellas, pero en Málaga siempre hemos tenido mucha facilidad para incorporar talento local. Nos hemos ‘currado’ mucho el tema, porque hemos creado con la Universidad de Málaga un título de experto muy enfocado a nuestra área. Eso nos ha facilitado tener mucha visibilidad sobre la cantera especializada e incorporar personal que se adaptaba muy bien al proyecto. En estos once años hemos tenido un crecimiento continuo, también por el papel que juega VirusTotal en la industria.

¿Y cómo fue el camino para que Google decidiera implantar aquí este Centro?

Google tiene a nivel global muchas localizaciones y es verdad que Málaga, en principio, no estaba entre las ciudades sobre las que se pudiera hacer este tipo de elección. Ha sido, en gran parte, por el trabajo desarrollado por Virus Total y el crecimiento del equipo. Cuando Google nos adquirió en 2012, empezamos a trabajar para la parte interna que da ciberseguridad a servicios como Gmail, Drive, etc). En 2015 dimos el salto a Google X, el laboratorio de proyectos más disruptivos. Eso supuso que el equipo de Málaga empezara a crecer con talento especializado. En 2018 salimos de X para ir a Chronicle (la primera empresa alphabet especializada en ciberseguridad) y se empezó a valorar que Málaga fuera su localización para todo el área EMEA (Europa, Oriente Medio y África). Pero Chronicle, al año siguiente, fue incorporada a Google Cloud, y eso obligó a revisar otra vez el caso ‘Málaga’. Le contamos a nuestros responsables todo lo que hacíamos aquí, y les gustó mucho. Fue entonces cuando surgió la oportunidad de crear este Centro de Excelencia de Ciberseguridad con la marca GSEC de Google. La decisión se tomó en 2019 (se hizo pública en 2021).

Y se eligió como enclave el edificio del antiguo Gobierno militar, que ha requerido de una gran reforma.

El edificio estaba en un estado ruinoso y la obra de rehabilitación ha sido complicada porque la fachada está protegida. Se ha tenido que apuntalar y, por dentro, prácticamente se ha hecho todo casi desde cero. Como malagueño, es una alegría que Google haya invertido y puesto en valor un inmueble que llevaba tanto tiempo abandonado.

Cuando venían sus jefes de Google a visitar Málaga antes de decidirse, ¿les gustó desde el principio la ciudad?

Sí, la verdad es que esa parte es fácil de vender (risas). Teníamos muchas métricas de trabajo que nos avalaban desde el punto de vista técnico, pero creo que a nadie le amarga un dulce y, cuando te traes aquí a los directivos de Google y te los llevas a tomar espetos al chiringuito y a la playa, con el buen tiempo, la capital con sus museos, el carácter de la gente... Al final, creo que todo acompaña. Toda la ciudad de Málaga ha tenido mucho que ver con que Google haya hecho esta gran apuesta de inversión aquí.

¿A qué se va a dedicar exactamente el GSEC de Málaga?

Es un centro internacional de ciberseguridad y un espacio de colaboración que combinará las mejores prácticas e investigación, abierto a responsables institucionales, equipos de expertos e instituciones académicas. Hasta el momento, hemos estado muy focalizados en el producto de VirusTotal; a partir de ahora queremos dar una visión mucho más global y holística de lo que supone la ciberseguridad para Google. Traeremos a Málaga equipos expertos de técnicos que trabajan en otras localizaciones para crear y desarrollar investigación y herramientas en ‘inteligencia de amenazas’, en otros campos de ciberseguridad y en un área muy en boga donde queremos ser punta de lanza: la Inteligencia Artificial. Al final, se trata de democratizar la ciberseguridad y de hacerla transparente a todos los niveles. Las grandes empresas sí tienen los recursos suficientes para invertir en este campo, pero no tanto las pymes. La idea es tener servicios muy seguros por defecto y construir el cloud en Google desde esa base, para que la pyme pueda permitirse estos servicios.

El edificio tiene capacidad para unos 100 trabajadores ¿Suficiente para su actividad?

En 2012, cuando llegamos a Google, éramos seis ingenieros y ahora somos unos 60. Nuestro crecimiento es lento, poco a poco, y la idea es seguir en esa línea, pero con un empleo mucho más diversificado, porque habrá gente de otros equipos que trabajen en otros productos y tecnologías.

El GSEC tendrá también un papel formativo. Es algo que le interesa mucho, ¿verdad?

Al final se alinean un poco los intereses de Google (donde hay también una parte social muy fuerte) con mi propio papel local. Me interesa mucho el desarrollo y la formación. Google, por ejemplo, ha montado con el INCIBE cursos de ciberseguridad que han formado a 22.500 negocios en España y 72.800 fuera. En Málaga damos becas para el título de experto universitario. Mi idea es que el GSEC ofrezca desde formación especializada con expertos de todo el mundo hasta visitas de centros escolares un par de veces al mes, para empezar con los más pequeños y darles píldoras sobre tecnología. Otro tema que me toca mucho es el emprendimiento, meter el gusanillo de la innovación. Soy muy activista en este sentido. Ésa es una de las cosas por las que me encanta estar en Google: me permite desarrollar esa visión en mi ámbito local.

Google está colaborando mucho con la UMA. Hace unos días han anunciado la creación de un CiberHub de Innovación y una Cátedra de Ciberseguridad en Málaga.

En su día, yo era un poco pesimista, porque tenemos la imagen la universidad como un poco ‘dinosaurio? al ser una institución muy grande, con sus normativas, sus regulaciones, su burocracia... pero es verdad, como contaba estos días el rector, José Ángel Narváez, que desde el minuto uno, cuando toqué a la puerta de la UMA, estuvieron muy receptivos. El tema del convenio para introducir becarios en Virus Total se hizo muy rápido y eso me animó, aportando nuevas ideas. La experiencia de estos años no ha podido ser mejor. Para crear el caso ‘Málaga’ dentro de Google lo más importante es el talento. Y desde Málaga tenemos capacidad para generarlo.

Eso le quería comentar. El boom tecnológico de Málaga está causando, según las empresas, dificultades para encontrar todos los perfiles que se demandan.

Nosotros, la verdad, no hemos tenido ese problema porque crecemos de forma lenta y paulatina y, también, porque a todos los ingenieros e ingenieras le hace mucha ilusión trabajar en una empresa como Google. Cuando escucho esa problemática, la entiendo, pero en nuestro caso no nos afecta. El curso de experto con la UMA, que va a cumplir la sexta edición, es una cantera espectacular. Y como yo participo en el día a día de la formación, voy ya viendo posibles fichajes para cuando haya una vacante. Es cierto que habido otras empresas que se han instalado en Málaga con un crecimiento más explosivo y eso hace insuficiente la capacidad de la Universidad y de la FP. Se están poniendo las pilas, pero hay que ampliar más la parte de Ingenierías para dar respuesta a los que pide el mundo empresarial y, en la FP, hacer más cursos. En la industria tecnológica en Málaga hay muchas necesidades de perfiles en diferentes niveles.

Desde que Google anunció en 2021 se ha acelerado la llegada de empresas tecnológicas ¿Ha habido un efecto arrastre?

Eso nos dicen las instituciones, que ha sido muy beneficioso. El nuestro es un caso peculiar, pero es cierto que la ciudad, a través del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), lleva muchos años apostando por la tecnología. Este boom de ahora se debe a la labor de muchas personas durante mucho tiempo. Quizá Google llama la atención por el tipo de empresa que es, pero ha sido una labor de toda la ciudad, de un montón de gente y durante un camino que ha sido largo. El PTA fue el inicio de la andadura de la Málaga Tecnológica.

El crecimiento de Málaga intensifica ciertos debates ¿El futuro pasa más por el concepto de metrópolis, con más sinergias y mejores comunicaciones entre la capital y otras zonas de la provincia?

Sí, una de las cosas que más me sorprendió cuando fui por primera vez a Silicon Valley es que son grandes extensiones de terreno. Málaga es una gran ciudad pero no es una ciudad grande, sino mediana, por eso tenemos que encontrar nuestro propio modelo. Creo que la provincia tiene mucho que aportar y que tenemos una oportunidad de crear un área metropolitana mejorando las conexiones. Esto lo digo como axarqueño que nació y sigue residiendo en Vélez-Malaga.

¿Se ha labrado ya Málaga un nombre en el campo tecnológico internacional?

Sí, pero lo pongo un poco en contexto. Hay muchas ciudades con gran potencial tecnológico que son una realidad. Pero es cierto que, con los últimos hitos conseguidos en la ciudad, cada vez sonamos más fuera. Nos es raro escuchar en Londres o en Estados Unidos, que la gente diga: «¿Pero qué pasa en Málaga?». Y no sólo por la tecnología sino por la cultura o la calidad de vida. Ahí están esos rankings que dicen que Málaga es uno de los lugares preferidos para vivir y trabajar. Al final todo es un éxito de la ciudad, de los malagueños. Por eso, estamos encantados de que la ciudad haga suya esta inauguración del centro de Google. Todos han ayudado a que esto haya sido posible.