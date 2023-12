Por segundo año consecutivo, la Junta de Andalucía ha encomendado una fecha tan señalada para la autonomía como el 4 de diciembre a la celebración en todas las provincias del Día de la Bandera. Y, en esta ocasión, los representantes del Gobierno monocolor del PP no se han mantenido al margen de la situación política nacional y han usado esta conmemoración para reclamar "la igualdad de todos los españoles". Así quedó de manifiesto en los Jardines Picasso de la capital malagueña, tanto en las intervenciones de la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, como de los consejeros Arturo Bernal y Carolina España, el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, o del presidente de la Diputación, Francisco Salado. Las proclamas que el PP viene lanzando contra la amnistía para los independentistas catalanes y los pactos de la investidura de Pedro Sánchez estuvieron presentes de principio a fin. Y, más allá de los discursos, la velada fue amenizada por la música del chelista Antonio Peula y la bandera fue izada por Abilio y Ramón, dos estudiantes malagueños destacados por sus calificaciones en el Ballicherato y la Selectividad.

La delegada de la Junta, Patricia Navarro, invocó "el orgullo de ser andaluz, sin prepotencia ni arrogancia". Eso sí, sus afirmaciones se prestaron enseguidas a ser interpretadas bajo el contexto político actual: "Nuestros colores no son los de la afrenta y el odio, sino los de la paz, pero los andaluces nunca nos hemos callado, no somos más que nadie pero tampoco vamos a ser menos", recalcó.

A su juicio, "los andaluces no podemos permitir que las singularidades de nuestro país sean utilizadas para alcanzar privilegios o mantener cotas de poder". "Esta bandera no quiere ser un muro ideológico sino un lienzo de unión", reclamó.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, abogó por "trabajar por un andalucismo solidario, competitivo y eficaz". "No nos vamos a conformar con menos, nos ha costado mucho llegar aquí y no vamos a consentir ningún menosprecio a nuestra comunidad; la igualdad de los españoles no puede usarse como moneda de cambio", apuntó.

En opinión de Salado, "son mayoría los que no entienden que se puedan amnistiar delitos a cambio de votos". "El verdadero andalucismo es reivindicar la igualdad, el andalucismo no le pertenece a ningún partido político", enfatizó.

El alcalde de Málaga, Paco de la Torre, llegó a trasladarse a la lucha en la calle de 1977 son perder de vista el presente. Se remontó a aquella manifestación del 4D en Málaga, que se saldó con "una tragedia que culminó en la muerte, en el asesinato de Caparrós". "Todo aquello se hacía porque queríamos igualdad para Andalucía en España, es bueno recuperar el consenso, las fuerzas que creemos en la Constitución debemos buscar puentes de encuentro: 46 años después, la sangre derramada de García Caparrós y el sueño de Blas Infante merecen ese respeto", apuntó De la Torre.

Igualmente, la consejera de Economía, Carolina España, alimentó un paralelismo entre el pasado y la realidad actual: "Quién nos iba a decir que el paso del tiempo nos llevaría a reclamar con determinacion la igualdad para los españoles bajo una bandera blanca y verde que nos representa a todos", afirmó.

El tono de los discursos de los representantes institucionales -todos del PP- molestó a los miembros de la oposición y a la propia familia del martír de la autonomía andaluza Manuel José García Caparrós, cuyas tres hermanas acudieron acompañadas por la coordinadora provincial de Izquierda Unida, Toni Morillas.

En este sentido, el secretario general del PSOE y portavoz en el Ayuntamiento de Málaga, Dani Pérez, aseguró que "el acto institucional del Día de la Bandera en Málaga se ha convertido en un mitin del PP" y le exigió al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "pida perdón". "Qué vergüenza", exclamó Pérez al rebelarse contra una serie de "discursos partidistas que demuestran la falta de respeto institucional". "Las hermanas de Caparrós han abandonado el acto por resultarles 'insoportables' las declaraciones", añadió el dirigente socialista.

En la misma línea que Dani Pérez, la portavoz de la izquierda alternativa en el Consistorio malagueño, Toni Morillas, ofreció indignada su versión de lo sucedido: "He ido al Acto de la Bandera, acompañando a las hermanas de Caparrós, y lo hemos abandonado porque algunos de los intervinientes ni siquiera lo han nombrado; es bochornosa la utilización partidaria que el PP hace de un acto institucional", recalcó Morillas.