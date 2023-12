La Navidad es momento de reunión y de reencuentros, sin embargo, muchas familias vulnerables no la viven de la misma manera. Es por ello que los comedores sociales, a pesar de realizar el servicio los 365 días del año, se dejan la piel para hacer de este tiempo navideño un momento especial para quienes más lo necesitan.

En Málaga, unos 15 voluntarios de los Ángeles Malagueños de la Noche repartieron ayer menús navideños. Desde su sede -al lado del de la Cofradía de Mena- hicieron entrega de comida de cara a Nochebuena y Nochevieja: «Atendemos a un total de 800 personas en Nochebuena. El menú es sopa caliente de picadillo, pollo asado con guarnición de patatas y verduras, además de turrones mantecados, frutas y refrescos», cuenta Antonio Herrero, voluntario de los Ángeles Malagueños de la Noche.

La demanda se duplica de cara a Nochevieja, donde se hará entrega de un total de 1.200 menús: «Este menú lo regalará Ikea, que este año ha querido colaborar con nosotros», dice Herrero.

Las personas que atienden los Ángeles de la Noche «están controladas», aunque desde la organización aseguran «que aquí todo el mundo tiene las puertas abiertas para comer».

Tal y como explica Antonio Herrero, el perfil de las personas que atienden ha cambiado en los últimos años y ya no responde a un perfil típico: «El perfil ha cambiado, ahora vienen muchas familias o pequeños empresarios que con las diversas crisis económicas están pasando momentos difíciles».

«Llegadas estas fechas tenemos una mezcla de alegría y tristeza, porque hay que reconocer una cosa: Málaga está de moda, pero esta Málaga también. A veces estas personas valoran más que puedas sentarte con ellas, que te cuenten sus problemas y las escuches», añade el voluntario de los Ángeles Malagueños de la Noche.

Otro clásico en esta labor social es el Comedor Santo Domingo, cuya actividad - al igual que el resto de entidades- se extiende a lo largo de todo el año. Damián Lampérez, director del Comedor Santo Domingo, adelanta que hoy día 24 darán de comer a «120 personas»: «Habrá dos comidas: una al mediodía y otra por la noche. La primera corre a cargo del grupo hostelero Premium, mientras que el segundo lo dona el Hotel NH y será pavo a la mostaza con patatas. Luego prepararemos canapés, marisco y embutidos. Queremos que estas comidas se asemejen en la medida de los posible a una comida de una casa normal», declara Damián.

Damián Lampérez coincide con Herrero en que en los últimos años el perfil de los que atienden en el comedor ha cambiado: «Aunque la mayoría de las personas que atendemos no tienen hogar, notamos un incremento de familias que tiene su domicilio y nos piden ayuda. En el comedor atendemos a un total de 15 familias», confiesa.

El director del comedor asegura que desde esta entidad social buscan «que las personas sean autónomas, que su situación mejore y cambie. Por ello tenemos un equipo de orientación laboral y trabajadoras sociales».

La Organización Social de Acción Humanitaria (OSAH Málaga), que dirige Antonio Paneque, no podía faltar a esta Navidad solidaria: «Nuestro programa estrella para esta Navidad es el comedor social. Queremos ayudar a los más pobres de entre los pobres, los que no pueden hacerse de comer en sus casas o los que no tienen hogar», subraya Paneque.

Este comedor abre de lunes a viernes, y en Navidad se atenderá a 150 personas de la zona con una comida navideña: «Son familias del distrito de Cruz Humilladero y Carranque. Intentamos favorecer a los vecinos que no llegan a final de mes. También nuestros surtidores son negocios de la barriada, fruteros, panaderos, carniceros etc», manifiesta el director de OSAH.

Por otro lado, la asociación malagueña Amfremar también ofrecerá menús navideños para un total de 150 personas. Cuatro entidades sociales cuyo objetivo final es ayudar a los que más lo necesitan en unas fechas tan señaladas.

Un menú solidario diseñado por estudiantes

El Comedor Social Santo Domingo y Cesur han unido sus fuerzas esta semana para llevar a cabo una comida navideña en el comedor malagueño. En esta ocasión especial, los estudiantes de hostelería de Cesur Teatinos demostraron sus aptitudes y formación culinaria al diseñar y elaborar un menú específico para estas festividades.

Las instalaciones del Comedor Social Santo Domingo recibieron a unas 120 personas, quienes pudieron disfrutar de una exquisita comida navideña preparada por los alumnos de Cesur.

Este menú estaba compuesto por rissotto de setas y espárragos, pechuga de pollo rellena de frutos secos y puré de patata a mortero, como segundo plato y, como postre, torrijas caramelizadas y sopa de chocolate blanco.

Manuel Durán, profesor de hostelería en Cesur Teatinos, subrayó la importancia de esta iniciativa: «Consideramos fundamental la participación de las empresas en el desafío de construir una sociedad más justa. Buscamos que nuestros alumnos no solo destaquen en aspectos técnicos, sino también en el desarrollo humano, y creemos que iniciativas como esta son cruciales para su formación».

Esta colaboración no solo ha proporcionado a los alumnos de hostelería la oportunidad de poner en práctica sus habilidades, sino que también «ha fortalecido los valores de solidaridad y responsabilidad social que Cesur fomenta entre sus estudiantes».

«Es la primera vez que llevamos a cabo una labor así en Málaga, principalmente porque la formación en hostelería es de reciente incorporación en el catálogo de Cesur», recalca Durán.

El director del Comedor Santo Domingo destacó la importancia de «dar a conocer este tipo de iniciativas, ya que contribuyen a visibilizar y apoyar a quienes más lo necesitan», especialmente en fechas tan significativas como estas». Asimismo, subrayó la relevancia de colaboraciones que van más allá de lo académico, desempeñando un papel crucial en el bienestar de la comunidad.