Málaga rompe la estacionalidad y ya se compara con destinos insulares

Málaga en su conjunto, pero de manera mucho más relevante la capital, empieza a romper la estacionalidad de manera definitiva. Así lo destacaba este lunes el director del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, Pedro Bendala, al mostrar la distribución de los más de 161.000 vuelos que tuvieron en 2023 salida o llegada en esta terminal (récord en más de un siglo de historia). Pero también lo han confirmado a este periódico, con las cifras de facturación de la ciudad y de otros enclaves, los portavoces de las principales patronales turísticas.

El cambio climático contribuye a que desaparezcan los «meses valle» en los hoteles de la capital, así como en el aeropuerto, después de meses como el de noviembre pasado, con hasta 30 grados de temperatura y máximas del país que superaban a las de Canarias. No es de extrañar, como indican los agentes turísticos consultados, que haya un movimiento de mayoristas del sector interesados en buscar en la Costa del Sol a nuevos visitantes para destinos insulares como Tenerife, Gran Canaria o Baleares.

Pero hay más que temperatura detrás del fenómeno por el que luchó Málaga durante décadas. Para romper la estacionalidad, ante la que queda todavía bastante por hacer en cada una de todas esas ciudades malagueñas donde todavía cierran en invierno sus hoteles, es necesario «disponer de un segmento de salud al alza, una oferta cultural de primera, como tiene Málaga, y un sector del turismo deportivo, abanderado por el golf, con el que se trabaja desde hace medio siglo», relata el presidente de la patronal de hostelería malagueña Mahos y a su vez de la Federación Andaluza de Hostelería, Javier Frutos.

Bendala, acerca de los números del aeropuerto Málaga-Costa del Sol, también subrayaba el aumento de la conectividad, que ha propiciado esa ruptura de la estacionalidad «en cuanto al servicio». Para este nuevo año se incrementará de manera muy importante el número de vuelos semanales con destinos internacionales de la importancia de Nueva York o Doha. El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Javier Hernández, incide en la importancia de que crezca la «conectividad de media y larga distancia. Es positivo por posicionamiento y por demanda. Casi más por posicionamiento, dándonos una mayor visibilidad en el mundo».

Este otro portavoz, con cifras de 2023 en la mano, incide en que Málaga capital ha roto definitivamente la estacionalidad, pero agrega que no podemos bajar los brazos «porque todavía cierran hoteles en la Costa del Sol». Es decir, el fantasma sigue ahí, con muchas zonas muy directamente vinculadas al segmento de sol y playa que no terminan de tener los inviernos de los que ahora presume la capital. Y recuerda Hernández, no obstante, que en Málaga, aunque haya cierta paralización en el desarrollo de nuevos alojamientos, «todavía tenemos en cartera nuevos proyectos en ejecución o a punto de iniciarse las obras, en la plaza de la Merced, Muelle Uno, etcétera. Además va a inaugurarse en febrero un nuevo hotel en la zona del Martín Carpena», apunta.

Málaga también crece fuera de la tradicional temporada alta en virtud de los congresos y eventos corporativos cada vez más presentes durante todo el año. Javier Frutos recuerda que en febrero se celebrará en la capital la cuarta edición del Foro Nacional de Hostelería, «cuya sede ya es fija en la Costa del Sol y nos convierte cada febrero en capital nacional del sector. Cada vez atraemos a más público de fuera de Andalucía y todo suma. Hay que seguir trabajando en la planificación, porque queda mucho margen de mejora, pero debemos felicitarnos porque un operador externo, nacional, nos reconozca que vamos en la buena dirección hacia la desestacionalización turística», indica el propio presidente de Mahos.

Como siempre se recuerda, no sólo tenemos que llegar a la meta, sino que igualmente hay que consolidar esos éxitos ya logrados.