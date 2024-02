Antonio Castillo y los pinceles de Málaga

«La filosofía es prestar, compartir y no encerrar las obras en los salones. Las obras tienen vida propia y nosotros somos meros detentadores temporales; no me atrevo a decir ni siquiera dueños», comenta Antonio Castillo (Málaga, 1973).

Este abogado con 25 años de ejercicio predica con el ejemplo y desde el pasado 12 diciembre y hasta el 25 de agosto comparte 39 obras de su colección de pintura malagueña del XIX, la Colección Castillo Torreblanca, junto con otras cedidas por el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación, en una exposición repartida en dos plantas del Museo del Patrimonio Municipal de Málaga.

Este cuadro de la primera etapa de Romero de Torres fue el germen de la vocación de Antonio Castillo coleccionista. En la foto, en el MUPAM. / Álex Zea