Un decálogo de homenajes teñido por el verde y el blanco

La verde, blanca y verde que envuelve al sur español también se prestó, un año más, a abrazar el espíritu de un decálogo de homenajes. En la antesala del Día de Andalucía, la Delegación de la Junta en Málaga volvió a premiar a diez personas y entidades con motivo del 28F por la labor que desarrollan en la provincia. Y, entre los galardonados con los premios ‘banderas de Andalucía’, teñidos por colores tan simbólicos como el verde y el blanco, se encontraban la presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, Lourdes García Ortiz, la cantante gallega Luz Casal, el Cuerpo Nacional de Policía o la Asociación de Enfermos Familiares de Alzhéimer y Similares de Pizarra.

En una gala celebrada en el campus universitario de Teatinos, en la Facultad de Comercio y Gestión, también fueron distinguidos la pastelería axárquica Ramos Artesanos, con una trayectoria apegada ala tradicional torta de Algarrobo; Adrián Miramón, siete veces campeón del mundo en remo de mar; la revista cofrade de Archidona Los Campanilleros; la artista Aixa Portero; y en la categoría de Investigación, Ciencia y Salud fue reconocida la profesora de un centro educativo de Torrox Lourdes Fernández Martín.

Un momento de la gala. / Álex Zea

Guiño entre administraciones

Además, se produjo un guiño entre administraciones, cuando en los primeros compases de la velada, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, le entregó la Bandera de Andalucía al mérito medioambiental al presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, por el proyecto del Corredor Verde del Guadalhorce.

Los premiados representan, en palabras de la delegada de la Junta Patricia Navarro, «el liderazgo de la sociedad malagueña y la labor individual o colectiva en defensa y fomento del interés general de esta provincia».

Entre los entregadores, se presenció el pleno de consejeros malagueños del Gobierno andaluz que concitó el acto, ya que la titular de Economía, Carolina España, y la de Empleo, Rocío Blanco, también participaron, al igual que los delegados provinciales de las distintas materias.

Una gallega 'casi malagueña’

Como décimo y último de los homenajes, se concibió uno de los momentos estelares y se le reservó a una gallega 'casi malagueña’ como Luz Casal. Así, la Bandera de Andalucía en la modalidad de Proyección de la Provincia le fue entregada a la cantante por la delegada Patricia Navarro y por la consejera Carolina España, quien también protagonizó la intervención final.

Luz Casal recibe el premio. / Álex Zea

Al recoger su premio, Luz Casal relacionó el blanco y el verde con su propia indumentaria: «Para mí es un enorme vínculo el que recibo a través de esta tela con estos colores. No por nada me he vestido de este color precisamente esta mañana. Mi vinculación desde hace tanto tiempo con Málaga es a través del amor. Mi vinculación con Málaga en todos estos años es a través de la amistad y del cariño de la gente que he percibido».