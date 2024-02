De bici a pedales a una 'bike'

Mis conocimientos del inglés van aumentando progresivamente (como dicen los profesores de primera enseñanza cuando informan a los padres de sus alumnos, en lugar de usar los términos de suspenso, aprobado…) porque no quiero ser un ignorante en mi país, España, para ser más exacto.

Un día sí y otro también, voy aprendiendo por obligación la lengua inglesa para no quedar fuera de juego en mi propio país. Lo penúltimo que he aprendido fue al cruzarme con un establecimiento comercial que destacaba su actividad con dos rótulos en letras gordas para informar. El primer rótulo reza 'Music School'. Lo de ‘music’ lo entendí, y el ‘school’ también porque en muchas películas americanas se recogen imágenes de autobuses amarillos donde los niños van o vienen del colegio. La palabra School es bien visible. Si la escuela para estudiar música está en Málaga ¿para qué rotularlo en inglés?.

Pero la segunda actividad del mismo comercio me dejó en blanco: E-Bikes. Tuve que recurrir a un diccionario y me enteré muy bien de su significado: Bicicletas Eléctricas.

Si se elimina la E queda bicicleta a secas. Resumiendo: que cuando yo era joven no tuve una bicicleta Orbea, sino una ‘bike’. Nunca es tarde para aprender.

Como hay que ser más internacionales, la próxima Vuelta Ciclista a España pasará a denominarse algo así como Vuelta Cycling a España, Cataluña, Euskadi y Galicia.

Y cuando mi primer bisnieto, que está al caer, empiece a hablar y me diga: birraitona, cómprame una ‘bike’, le responderé que se la pida a su aitona.

No acoso escolar

También he aprendido que lo que siempre ha sido «acoso escolar» (que no necesita aclaración), por arte de birlibirloque, como si no estuviera claro lo de acoso escolar, se convierte en ‘bullying’.

Y ahora que el ‘bullying’ está a la orden del día, me entero que ha nacido otra palabra, inglesa por supuesto, que jubila la que ya había incorporado a mi pobre vocabulario: ‘child grooming’. Es lo mismo que ‘bullying’, pero en peor.

Vista general de la denominada Catedral de la Serranía, la iglesia de San Antonio de Padua de Alpandeire. / La Opinión

Y ahora, Alpandeire

Hace muchos años leí un pequeño libro sobre Alpandeire, pequeño pueblo de la Serranía de Ronda.

Desde su lectura el pueblo me cayó muy bien porque, aparte de ser lugar de nacimiento de fray Leopoldo, declarado beato de la iglesia en 2010, fue cuna de otros muchos personajes, entre ellos Diego Vázquez Otero, maestro nacional e investigador, autor de numerosos libros sobre tradiciones malagueñas, historias de los pueblos y de todo lo concerniente a nuestra provincia.

La Diputación fue la encargada de editar estos libros imprescindibles para conocer mejor la provincia. Sin haber estado nunca en Alpandeire, varias veces lo he contemplado al pasar cerca al desplazarme a otros puntos de la serranía.

Me llevé una gran alegría al saber que se iba a celebrar por segunda o tercera vez un festival con repercusión provincial o regional; pero su denominación, con todos mis respetos a los panditos (gentilicio de los nacidos en Alpandeire), no me agradó: Alpandeire Biker Festival.

Como no sabía lo que era ‘Biker’, recurrí al diccionario inglés-español y me enteré que ‘Biker’ es el conductor de una motocicleta.

Resumiendo, un festival de motocicletas con su ensordecedor ruido, y para animar el cotarro, actuaciones de los grupos musicales Art Club Band, Rock&Pop Hits 80 y Primos del Agobio. Menos mal que había algo en español.

Me descubro, simbólicamente porque no uso sombrero, ante Primos del Agobio por la elección de su identidad, aunque no haya tenido ocasión de escucharlos.

Pero Alpandeire me sigue cayendo bien.

Mientras se divierten los panditos, las panditas y los asistentes al festival, yo seguiré ampliando mis conocimientos.

Ya sé lo que es Freepik, ‘Training’, ‘Staff’ y ‘Shooting’, que es como se califican los tiroteos que se producen con frecuencia en Estados Unidos a cargo de pirados que cuando no tienen nada que hacer se dedican a matar a gente innominada… y menos mal que la policía los abate para eliminarlos de la sociedad.