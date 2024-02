Fomentar la felicidad del empleado para lograr el éxito empresarial

La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica han organizado esta mañana una jornada sobre gestión de talento y éxito empresarial en la que se han analizado, de mano de reputados profesionales y especialistas, las últimas tendencias en la gestión de los recursos humanos en el ámbito de las empresas que han visto cómo en los últimos años han experimentado cambios radicales en las relaciones con sus empleados y en las que se han desarrollado nuevas fórmulas de vínculación entre empleadores y empleados. Además, la captación y la retención de talento, la irrupción de la Inteligencia artificial en la gestión de los RRHH y la descarada apuesta por la tecnología y la innovación, fueron objeto de debate durante la jornada. El evento, presentado y moderado por la periodista de La Opinión, Ana Montañez, ha tenido lugar en Uppery Club, en Guadalmar, gracias al patrocinio de Cepsa e Iberdrola y la colaboración de TOPdigital.

Abrió el encuentro, Alicia Izquierdo, concejala de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, quien señaló que en el actual contexto de digitalización e innovación que la ciudad de Málaga ha emprendido ya hace unos años, se hace muy importante atraer y retener el talento. Para ello, la capital se ha estructurado en torno a los ejes de la cultura y la tecnología, que "hacen de landing para trabajadores de estos sectores que demandan una serie de requisitos para trabajar en ciudades como la nuestra". La concejala citó el éxito cosechado a través de la página web que el Ayuntamiento puso en funcionamiento en 2021 a tal efecto y que ha tenido 220.000 visitas y realizado 730 consultas de nómadas digitales, y destacó la reciente concesión de AENOR a la ciudad de Málaga de la certificación de Destino para Nómadas Digitales, primera ciudad de España que recibe dicho reconocimiento.

Iniciativas con éxito

La representante municipal reconoció "la situación excepcional que vive Málaga, que atrae a empresas y startups de diferentes sectores" y el éxito de iniciativas como la oficina municipal Málaga Open 4 Business, que de 2019 a 2023 ayudó a 90 empresas extranjeras a abrir oficina en Málaga generando más de 7.100 empleos.

Tras la apertura institucional de la jornada, tuvo lugar la ponencia principal, que corrió a cargo de Kenneth Malmcrona de la Cierva, Head of Sales de LinkedIn Marketing Solutions, quien arrancó su ponencia con los objetivos actuales de una empresa como LinkedIn, presente en más de 200 países y que no es otro que "generar oportunidades para la fuerza laboral y generar contactos entre profesionales" Malmcrona hizo un recorrido por la gran transformación que han sufrido las relaciones entre empresa y empleados desde 2020, año de la pandemia, que supuso un cambio en las prioridades de los empleados (flexibilidad, beneficios, compensaciones, etc.) que han exigido a las corporaciones "un liderazgo adaptativo y la creación de escenarios laborales más ágiles". "Las habilidades son la nueva moneda de cambio, el nuevo motor de búsqueda de talento" -remarcó el ponente-, quien ofreció el dato de que para 2030, el 65% de las habilidades que los empleados necesitan para hacer su trabajo habrán cambiado respecto a las de hoy". Además, las compañías que contraten por habilidades serán un 60% más eficientes contratando.

Otro de los aspectos a tener en cuenta es la apabullante irrupción, desde finales de 2022, de la Inteligencia Artificial, que se traducirá, según datos que ha estimado LinkedIn, en aproximadamente 200 millones de empleos. Desde ese 2022, se ha multiplicado por 21 el número de personas que tienen habilidades y capacidades con el Chat GPT, es decir, el talento y el pool de personas que han desarrollado ese talento y esa capacidad. "La inteligencia Artificial está abriendo una nueva era, una nueva era en la que serán protagonistas las empresas y los profesionales que sean capaces de vincular su actividad profesional a estas nuevas habilidades", finalizó el ponente.

Mesa redonda

La gestión del talento fue el tema que reunió a expertos en una mesa redonda. Participaron Jesús Briones, responsable de gestión de RRHH de Energy Parks en Cepsa; Juan Luis Aguirrezabal, responsable global de empleablidad de Iberdrola; Laura Prolo, Spain Office Manager and happiness Officer de SD Worx Spain; Marisa Naranjo, CEO de Trece Cinco Consultoría, y Rocío Valenzuela, Product manager & Talent Specialist en Hrider.

Respecto a cómo habían afrontado las empresas su expansión global y las estrategias que habían implementado para adaptarse a diferentes mercados y culturas, los expertos coincidieron en señalar "la visión global de las empresas" y la "capacidad de adaptación y flexibilidad que ofrecen los diferentes mercados" donde la fuerza laboral es muy importante. "Adaptarse a la diversidad y ser inclusivos", es otro de los aspectos que deben incluir las empresas y en el que juega un papel muy importante saber e intentar hacer realidad "qué es lo que quieren cada uno de los empleados", señalaron.

Hablando sobre la atracción y la retención del talento, tan en boga en estos últimos años, Jesús Briones, de Cepsa, indicó que en la empresa energética española ronda el 2%, muy por debajo del 6/7%, cifras que se consideran altas "y muy preocupantes" si se alcanzan en este aspecto. En Iberdrola, para Juan Luis Aguirrezabal, tienen unos índices de tan solo el 1%, que responden al reto de retención de talento que la eléctrica con sede en Bilbao ha puesto en práctica desde hace años y que se traduce en una política de RRHH que aúna el líderazgo y la gestión de los equipos, que van de la mano. Para Laura Prolo, de SD Worx Spain, esa retención del talento pasa por la elaboración de un Plan de Beneficios del Empleado y por un plan de formación para las competencias. Marisa Naranjo, de Trece Cinco, puso el acento en la evaluación de riesgos psicosociales, una evaluación que está presente en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que "desgraciadamente" no es realizada por muchas empresas en la actualidad. Para Naranjo, es necesaria esa evaluación porque de ahí deben nacer "planes que se adapten a las necesidades de los empleados" , destacando la importancia y la necesidad que las empresas incorporen a sus organizaciones la figura, cada vez más necesaria a su entender, del Chief Hapiness Officer (CHO), encargado de gestionar este aspecto, para alcanzar el éxito en las organizaciones.

Las claves del éxito empresarial

Para Rocío Valenzuela, de Hrider, "el empleado tiene que sentir que puede aportar sus ideas para fidelizarle" y señaló como uno de los motivos para alcanzar el éxito empresarial "tomar decisiones con los datos procedentes del constante feedback que debe haber con los empleados". Laura Prolo hizo hincapié en la figura y atribuciones del CHO (Chief Hapiness Officer) para alcanzar el éxito, además de la apuesta por la tecnología y la innovación, los mejores termómetros de una "cultura empresarial sólida". Por su parte, Juan Luis Aguirrezabal, comentó que el empleo verde es el futuro y señaló que el reto y la oportunidad de un futuro estable "pasa por la transformación digital y por la formación de las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral, pero no solo de ellos, sino también del talento senior, que muchas veces no es tenido en cuenta". Jesús Briones, de Cepsa, mostró su confianza en el futuro y en la transformación hacia la energía verde que ha emprendido la empresa energética española. "El modelo de personas tiene que ir a eso y poner el foco en la tecnología, el liderazgo diferencial y el talento senior, que todavía tiene mucho que ofrecer", concluyó.

Subvenciones a las contrataciones de menores de 30 años

Tras la mesa redonda, tomó la palabra Carmen Sánchez Sierra, delegada territorial en Málaga de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. La delegada aseguró que la definición de talento en la actualidad "pasa más por el que se desarrolla y se trabaja en la vida profesional, que el que viene dado de forma innata" y señaló que la fuga de talento que se produce en las empresas malagueñas y andaluces "es responsabilidad de todos los actores implicados: trabajadores, empresas y Administración. Sánchez hizo referencia a la "holgura laboral", el desajuste entre la oferta y la demanda, que es la causante de que no se hayan cubierto más de 160.000 puestos de trabajo por falta de profesionales cualificados.

Para paliar esta situación la delegada señaló los 41 millones de euros que la Junta de Andalucía ha destinado para formar a más de 5.000 personas trabajadoras de todos los sectores productivos a través de cursos que han durado entre tres meses y dos años; los 45 millones en ayudas a empresas y Pymes que han tenido un aumento de costes por la crisis energética, y anunció las subvenciones, por un valor total de 145 millones de euros (aunque esta cifra estaba pendiente de la cuantía que se obtenga de los Fondos Feder), que se podrán solicitar a partir del próximo 1 de marzo, a todas las empresas que contraten a menores de 30 años.