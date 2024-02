Cuatro meses de espera para una operación de cáncer de útero: “Pasan los días y nadie te llama”

Cuatro meses esperando para una operación de cáncer de útero. Esta es la dura realidad que lleva soportando Daniela A. (46 años) desde octubre de 2023, cuando la catalogaron como prioridad asistencial “preferente” debido a la urgencia de su caso. Sin embargo, como relata la paciente, los días, las semanas y los meses pasan sin que nadie la llame. “Es una angustia terrible”, afirma Daniela, que, ante la desesperación y falta de respuesta por parte del Hospital Costa del Sol (Marbella), decidió ponerse en contacto con la Asociación El Defensor del Paciente, que ha denunciado hoy su caso ante la Fiscalía de Málaga.

“Estoy sufriendo dolores impresionantes, que hacen que haya veces que no pueda ni siquiera levantarme del cansancio y malestar. Además, estoy sufriendo también de incontinencias”, relata Daniela a La Opinión de Málaga. Asegura que esta “angustiosa” situación, que se demora ya desde hace 120 días, no solo la está haciendo sufrir físicamente, sino también psicológicamente, hasta el punto que se ha visto obligada a acudir a urgencias en dos ocasiones por picos de estrés. “Es una angustia y un estrés muy grande porque ves que pasan los días y que nadie te llama”, cuenta Daniela con la voz entrecortada por culpa de las lágrimas.

Confiesa que tiene “miedo”, pues perdió a su padre por culpa del cáncer y tiene dos hijos pequeños de 14 y 17 años. “Si supuestamente soy preferente no sé a qué estamos esperando, cuando a mí una de las doctoras me dijo que eso cada día que pasa va a más y que, por ello, hay que sacarlo cuanto antes”, se pregunta la paciente, que desde hace meses llama todas las semanas, e incluso días, al Hospital Costa de Sol, para consultar si ya hay fecha para su operación.

A la espera de una segunda intervención

Su caso comenzó hace unos años, cuando, debido a unos dolores de ovarios, decidió acudir a su médico de cabecera para solicitarle una citología. No obstante, el facultativo le explicó que, debido al protocolo, tenían que esperar tres años. Aun así, como le seguía molestando, continuó insistiendo hasta que logró que se la realizasen. Y así fue como, en mayo de 2023, le detectaron unas células sospechosas de lesión intraepitelial escamosa de alto grado. El diagnóstico no tardó en llegar. Daniela padecía cáncer de útero.

En septiembre de 2023, le realizaron una primera intervención, que, según la paciente, también tuvo cierta demora. Sin embargo, esta operación no fue suficiente y, poco después, su ginecológica le informó que sería necesaria una segunda intervención, ya que el cáncer se había diseminado. El 25 de octubre de ese mismo año se registró su demanda quirúrgica, que fue clasificada por el médico responsable como “prioridad asistencial preferente”. Desde entonces han pasado ya 120 días y Daniela sigue sin saber cuándo podrá ser operada y si necesitará después algún tipo de tratamiento como quimioterapia.

120 días sin novedades

“Ya han pasado cuatro meses y yo me he cansado de llamar. Hay veces que logro que me atiendan, pero me dicen que no hay novedades, que tengo que esperar porque hay casos urgentes como el mío e incluso más urgentes y que ya me llamaran”. Sin embargo, esa llamada nunca llega. Por ese motivo, el pasado 1 de febrero decidió ponerse en contacto con la Asociación El Defensor del Paciente, para que le informaran de qué más podía hacer.

Tras recibir el caso de Daniela, el mismo día 2 de febrero la Asociación puso en conocimiento de los hechos al gerente del Hospital Costa del Sol –Antonio Luis Cansino Osuna– y a la consejera de Salud y Consumo –Catalina García–. No obstante, en un comunicado aseguran que no han obtenido respuesta hasta la fecha, y que, por ello, han decidido solicitar al Fiscal jefe de Málaga que intervenga en el caso.

Carmen Flores, presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente, señala que el caso de Daniela es “uno más, y con peligro,” de los miles que se acumulan en las listas de espera. Por ese motivo, demandan al Gobierno que “intervenga urgentemente en las listas de espera, porque está muriendo gente”.

“Si ya es un palo que te den la noticia de que padeces cáncer, el mío encima es agresivo, imagínate el añadirle el sufrimiento de la espera”, apunta la paciente, que subraya que sabe que “ni los médicos ni las enfermeras tienen la culpa”. De hecho, destaca que durante su primera intervención todo el personal sanitario se portaron “muy bien" con ella.