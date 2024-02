Vox acaba con el consenso en torno al 8M en el Ayuntamiento de Málaga

Al igual que ocurrió el 25N, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, tampoco habrá consenso en el Ayuntamiento de Málaga en torno al 8M, el Día Internacional de la Mujer.

El grupo municipal Vox votará en contra de una moción a propuesta del Partido Popular con un texto en defensa de la igualdad real aprobado en el seno del Consejo Sectorial de la Mujer.

Será la única de las cuatro formaciones que componen la Corporación Municipal que no apoyará el documento, que tenía la vocación de salir adelante como declaración institucional.

Para Vox, según ha expuesto la edil Yolanda Gómez, la moción es «inconstitucional» porque la «la Constitución establece esa igualdad» en su artículo 14.

«Las mujeres no queremos tratos de favor sino que se tenga en cuenta la meritocracia, la capacidad y la igualdad real que ya está regulada en la Constitución española», ha incidido Gómez, que ha informado que tampoco apoyarán una moción que también esperaba ser institucional presentada por Con Málaga sobre la igualdad salarial. «La iquierda a la que ahora se ha adherido el partido popular no entra a ver por qué existen esas estadísticas, esa desigualdad salarial, que no es una desigualdad salarial entre hombres y mujeres sino que lo que existe es una brecha maternal».

Resto de grupos

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha lamentado la negativa de Vox pese a que «lo han intentado».

«Es evidente que la historia de la humanidad ha habido un papel más protagonista, más preponderante, de la mitad masculina sobre la femenina. Es una realidad que está ahí, es cierto que también se han hecho cambios muy importantes en los derechos pero quedan cuestiones por mejorar», ha añadido De la Torre.

La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado que el negacionismo de Vox «es el que está haciendo que se retroceda en consensos institucionales y democráticos que han costado muchísimo trabajo lograr y que sis se ha logrado ha sido gracias al empuje del movimiento feminista», a lo que ha agregado que esta formación es una «rémora para el avance de los derechos de las mujeres».

«Vox, una vez que llega a las instituciones, quiere que su ideología esté presente y no van a firmar ninguna moción institucional por el 8 de marzo porque no creen en la igualdad, no la defienden, es más, la atacan, la ningunean, igual que hacen con la violencia de género, cuando la niegan», ha expuesto el portavoz del PSOE, Daniel Pérez.

En cualquier caso, pese al voto negativo de Vox, ambas mociones saldrán adelante con el apoyo del resto de grupos aunque, eso sí, no serán declaraciones institucionales.