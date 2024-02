Málaga rechaza declarar persona non grata a Al-Thani hasta que no haya sentencia

Málaga no declarará persona non grata al jeque Abdullah ben Nasser Al-Thani, retirado de la presidencia del Málaga CF en 2020 por un juzgado, al menos, hasta que no haya sentencia firme por los delitos de administración desleal y apropiación indebida por los que está siendo investigado.

Esta declaración era una de las propuestas incluidas en una moción de Con Málaga y que contaba con el respaldo del grupo municipal Socialista, pero que no ha salido adelante debido al voto negativo del Partido Popular y Vox. "Esto está judicializado, esperemos que la jueza dicte sentencia, digamos si es culpable o no, y después nos pondremos a vernos, pero eso de ir nombrando personas non grata creo que no es digno de esta ciudad", ha expresado el concejal de Deportes, Borja Vivas, durante su intervención en el pleno.

En la misma línea se ha manifestado el portavoz de Vox, Antonio Alcázar: "No se declara a una persona non grata porque sí y menos sin una sentencia en firme del delito que se le acusa. la presención de inocencia aunque se antoje dificil en este caso en particular sigue rigiendo y como representantes públicos no podemos banalizar con esta cuestión".

El jeque Al-Thani, en la Ciudad de la Justiciade Málaga. / Arciniega

La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, esperaba que la propuesta saliera adelante como una "declaración simbólica" del Ayuntamiento de Málaga, al que también pidió que sea "mucho más activo" en la acusación particular contra la familia Al-Thani porque "durante el período en el que se ha estado investigando por la Fiscalía el daño al Málaga Club de Fútbol, por parte de este ayuntamiento se continuaron realizando transferencias de dinero público en forma de patrocinio o poniendo en marcha la Academia del Málaga".

El edil socialista Pablo Orellana ha apoyado esa declaración, que finalmente no ha prosperado, para "dejar claro que en la ciudad no queremos a nadie que venga a hacer daño". "Debemos despejar las dudas para pasar esta triste página de la historia del Málaga y de la ciudad, pidámosle a Al-thani que se vaya ya".

De la Torre se defiende

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha tomado partido en el debate en respuesta a las alusiones por parte de Toni Morillas, que ha afeado la "responsabilidad política" del regidor malagueño por ponerle la "alfombra roja" al jeque.

"Le ponía incluso una rotonda para agasajar y glorificar al jeque Al-thani. Yo le recomiendo que no se tome tanta premura en correr a ponerle la alfombra roja a quienes vienen a hacer negocio a consta de nuestra ciudad", ha espetado Morillas, que ha sacado varias fotos del alcalde reunido con Al-Thani en el Ayuntamiento de Málaga y ha pedido a De la Torre que "reconozca su error" y permita poner "luz y taquígrafo" en el caso.

Toni Morillas enseña una fotografía del alcalde de Málaga junto al jeque Al-Thani / L.O.

"Cuando yo lo recibo ha inyectado 140 millones de euros al málaga que le permitió llegar a Champions. Le ruego que me mencione un solo caso en el que yo haya hecho un solo un favor al señor Al-Thani en el plano personal como inversor en otra cuestión distinta a la inversión del club", se ha defendido De la Torre. "Usted construye toda una teoría que es más que de barro, estoy con la conciencia muy clara de que he hecho siempre lo que a Málaga y al club le interesa, y he pedido responsabilidades a Al-Thani por no vender el Málaga cuando él no es capaz de poner dinero".

En la moción también se pedía que el Ayuntamiento de Málaga encargue una auditoría externa de los recursos públicos, patrimonio municipal, patrocinios y otros conceptos que se hayan transferido, así como de la deuda que tiene el club con el Ayuntamiento de Málaga por impago, un punto que tampoco ha salido adelante.