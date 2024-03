A Joe Biden también se le vota en el 'estado' de Ollerías

De repente, al trasiego excepcional que representan estos días los acreditados con el 'escapulario' del Festival de Cine de Málaga le ha salido una competencia efímera, más tímida y exótica. Durante la mañana de este martes, varios ciudadanos de origen estadounidense han transitado por las arterias céntricas de la ciudad con una chapa en la solapa en la que se leía 'I voted today'. Que traducido al aquí y al ahora venía a decir que en el 'estado' de Calle Ollerías también se podía votar a Joe Biden, quien nació al igual que el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, a finales de 1942. Eso sí, ambos están en las Antípodas ideológicas y, como ejemplo, puede valer el modo en el que la onda expansiva del 'supermartes' ha llegado hasta estos lares mediterráneos. Sin ir más lejos, los miembros de la colonia estadounidense afines al Partido Demócrata pudieron participar en las primarias para elegir al candidato a las elecciones presidenciales de noviembre en la sede de la Agrupación Centro del PSOE, que la había cedido para la ocasión.

Cuatro horas de votación

Durante cuatro horas, entre las 10.00 y las 14.00, han hecho de anfitrionas para recibir a sus compatriotas Jan Baskin, Myriam Juarbe o Carey Ramos, las tres mujeres que junto a un hombre -Russ Kulow- integran la directiva de la recién creada sección malagueña de Democrats Abroad, la organización con la que el partido de Biden moviliza desde hace 60 años a norteamericanos afincados en otro lugar del mundo. Y, en estos procesos electorales internos, todos los votos que recopila son contabilizados como si se tratara de un estado más.

Edificio en el que se encuentra la sede del PSOE en la malagueña calle Ollerías. / La Opinión

En España, este 'brazo' internacional de los demócratas estadounidenses irrumpió hace 20 años en Barcelona, y luego se expandió a otros territorios: Madrid, Valencia, Alicante y Sevilla. Málaga es, desde hace medio año, la sexta provincia española en la que este movimiento cuenta con una estructura y a ella están vinculados 200 de los 5.000 socios de Democrats Abroad Spain.

Residentes en la Costa del Sol

El motivo de esta expansión 'malaguita' estaría relacionado con la certeza de que cada vez más estadounideneses se vienen a vivir a la Costa del Sol, "cuando antes se iban a sobre todo a Alicante o Valencia". El matiz lo introduce Carey Ramos, quien adoptó el apellido de su marido zamorano y reside en la urbanización malagueña de El Candado. Además, barre para casa y deja caer que la mayoría de los estadounidenses afincados en Málaga son demócratas.

Sus explicaciones, abonadas al español perfecto que aún no hablan sus compañeras, resultaban especialmente didácticas. No tardó en admitir que este 'supermartes' estaba mucho más tranquilo que otros. Al igual que le ha sucedido a los republicanos con Donald Trump, en su partido no se ha producido un choque igualado entre grandes aspirantes: "Todo el mundo se imagina que Biden va a ser el candidato, hace cuatro años estuvo más competido", aseguró antes de aclarar que en los comicios presidenciales de noviembre su voto será contabilizado en el último estado en el que vivió allí: California.

Al mismo tiempo, Carey Ramos presumía de lo que le aporta a su formación política la existencia en el extranjero de Democrats Abroad: "Los republicanos no están tan bien organizados, nosotros representamos a los estadounidenses en todo el mundo", afirmó antes de agradecerle al PSOE de Málaga que le hubiese prestado sus dependencias.

Visita del PSOE

El hecho de que también pudiesen votar electrónicamente desde sus casas motivó que el trasiego de estadounidenses fuese bastante intermitente en esta 'casa del pueblo` del PSOE, que pese a no tratarse de la sede provincial del partido fue la escogida en su momento por la extrema derecha -por su céntrica ubicación- como 'blanco' de sus manifestaciones contra la amnistía.

Cartelería del Partido Demócrata en la sede del PSOE. / La Opinión

La recepción de votos para las primarias estadounidenses introdujo una llamativa mezcolanza en el ambiente. Y los habituales retratos de líderes socialistas o la propaganda alusiva a la candidatura de Dani Pérez convivían con carteles de esta inicativa del Partido Demócrata. Había, incluso, galletas elaboradas a mano al estilo estadounidense por Carey Ramos: "No son las mejores que he hecho porque el horno es nuevo". Así lo aseguraba ella cuando le agradecía la degustación improvisada una de las políticas del PSOE que se acercó durante la mañana del 'supermartes' a saludarlas. La delegación socialista estuvo formada por la diputada nacional Mari Nieves Ramírez, la parlamentaria andaluza Alicia Murillo y las concejalas en el Ayuntamiento de Málaga Carmen Martín y Rosa del Mar Rodríguez.