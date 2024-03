La polémica gasolinera de La Pelusa ya cuenta con licencia de obras

La Gerencia de Urbanismo ha concedido la licencia de obras a la compañía Petroprix Energía SL para la construcción de la polémica gasolinera en el barrio de La Pelusa, en concreto, en la calle Potosí nº8, pese al fuerte rechazo vecinal que desde el principio suscitó este proyecto.

Esta autorización, a la que ha tenido acceso este periódico, era el paso que faltaba en toda la tramitación urbanística para poder iniciar los trabajos constructivos, sobre todo después de que a mediados de enero de este año el Ayuntamiento de Málaga diese la aprobación definitiva -solo con los votos del Partido Popular- al Plan Especial para esta instalación.

Esta gasolinera se construirá sobre una parcela de 600 metros cuadrados, de la que se ocupará el 65%, y dispondrá de dos surtidores. Asimismo, se proyecta una marquesina con una altura de 5,5 metros y elementos publicitarios con un máximo de 6 metros.

El presupuesto de ejecución material asciende a 95.582,47 euros y el calendario de obras puede extenderse un máximo de 36 meses. Los trabajos podrán deberán comenzar en los seis meses siguientes a contar desde el día siguiente a la notificación de la licencia.

Protesta de vecinos de La Pelusa por el proyecto de gasolinera en la calle Potosí. / A. V.

Lucha vecinal

Los vecinos de este barrio de la zona Este de la capital llevan desde 2021 en pie de guerra para tratar de frenar la instalación de esta gasolinera 'low cost' al considerar que se ubicará demasiado cerca de las viviendas colindantes y de zona de paso de escolares.

Durante la Comisión de Urbanismo de enero, en la que se aprobó definitivamente el Plan Especial para esta gasolinera, los residentes insistieron en que la instalación será "perjudicial para la salud" así como "insegura", al situarse a menos de 50 metros de sus casas.

Protesta vecinos de La Pelusa por el proyecto de gasolinera en calle Potosí / A. V.

"Estamos decepcionados con vosotros, los administradores, porque apoyáis a Goliat y no a los vecinos. Las mentiras se pueden olvidar y perdonar, las decepciones no", lamentaba ante los concejales y concejalas miembros de la comisión una de las vecinas afectadas, Remedios Sánchez, que volvió a pedir que el Ayuntamiento de Málaga plantease una permuta de suelo para que esa parcela se destinase a zonas verdes para el disfrute de los vecinos, una opción que finalmente no prosperó.

Ante estas demandas vecinales y las críticas de todo el bloque de la oposición, el equipo de Gobierno siempre ha defendido que carece de amparo legal para frenar el proyecto, que solo se podría limitar mediante la modificación de la Ley de Hidrocarburos, de competencia estatal, para aumentar la distancia que debe mediar entre las gasolineras y las zonas residenciales.