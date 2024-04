Enredo mayúsculo en el Pleno de Málaga, que rehúsa prohibir símbolos franquistas en Semana Santa

La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Málaga ha protagonizado esta mañana un enredo mayúsculo durante la celebración del Pleno, en el que los concejales y concejalas han ofrecido un penoso lío con las votaciones que incluso provocó varias reprimendas de la Secretaría General.

Se estaban debatiendo dos mociones por parte de PSOE y Vox en la que se proponían mejoras en la Semana Santa de Málaga, por ejemplo, para hacerla "más permeable" quitando aforamientos excesivos, como reclamaban los socialistas, o volviendo al recorrido oficial previo a 2019, como pedían el grupo municipal de ultraderecha.

Propuestas todas rechazadas por el Partido Popular, que les acusaba de "oportunistas" y de querer hacer "mala publicidad" de la ciudad, como exponía la edil de Fiestas, Teresa Porras.

La gran trifulca se generó debido a la enmienda propuesta por Con Málaga a la moción del PSOE en la que se pedía que el Ayuntamiento de Málaga rechace "cualquier tipo de apología o exhibición pública de símbolos de exaltación del golpe militar y la dictadura franquista durante los desfiles procesionales de la Semana Santa" así como que haga respetar la Ley de Memoria Democrática.

Una enmienda vinculada a la exhibición de un estandarte con símbolos franquistas por la Cofradía del Mutilado en procesión, como adelantó Sur, y que ha llevado a la Subdelegación del Gobierno a abrir un expediente informativo. La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, acusó al alcalde de Málaga, primero, de guardar silencio al respecto y, segundo, de "tomar por tontos" a los ciudadanos, en alusión a las declaraciones de Francisco de la Torre, en las que atribuía el uso de estos símbolos a un "despiste" de la cofradía.

"En absoluto he planteado ningún comentario irónico, a mí me sorprende que esa hermandad que hizo el esfuerzo de tener un Cristo completo, no haya hecho el esfuerzo de tener cuidado en los enseres que sacó", respondió por alusiones De la Torre.

También la edil de Vox, Yolanda Gómez, se pronunció al respecto, rechazando la enmienda de Con Málaga así como la Ley de Memoria Democrática, que definió como "ley de revancha" y "sectaria" que solo "condena atrocidades cometidas por un bando y relativiza las cometidas por otro bando".

"En el mundo no hay ningún país fascista pero sí muchos regímenes comunistas y así les va... el Mutilado se llama Mutilado por las exaltaciones republicanas que destrozaron la talla. Ustedes no me va a dar lecciones de democracia", espetó Gómez.

Unas declaraciones que el portavoz socialista, Daniel Pérez, tildó de "sarta de tonterías", al tiempo que recomendó al Partido Popular que se aleje de Vox porque "no son buenos". "Acepto la enmienda porque no puede haber ningún elemento de exaltación del franquismo", recalcó Pérez.

Rechazo del PP

El PP acabó rechazando la enmienda exponiendo, primero, que la temática de la misma desvirtuaba la esencia de la moción socialista pese a que este grupo la había aceptado. Posteriomente, De la Torre esgrimió que no estaba claro si había habido "exaltación" del franquismo, por lo que Morillas se ofreció a retirar ese término de la redacción de la enmienda.

Por último, el alcalde explicó que su grupo no iba a apoyar la moción porque daría una "imagen negativa" de la ciudad. "El balance de lo que se plantea no es algo positivo para la ciudad y me gusta la imagen de la ciudad defenderla. Nosotros lucharemos porque esto no pase. Yo llamaré a los responsables y les pediré explicaciones", se comprometió.

Se repite la votación dos veces

Pese al rechazo rotundo de Vox a la prohibición de simbología franquista en las procesiones malagueñas, este grupo municipal votó a favor por error -aún así no salía aprobada debido al voto en contra del PP frente a los votos a favor de PSOE y Con Málaga-.

Tras advertir del error con sorna el portavoz socialista, Daniel Pérez, Yolanda Gómez pidió que se repitiera la votación cuando ya se había pasado a votar otro punto, un hecho que no está permitido, como informó la secretaria general, Alicia García, visiblemente molesta, a pesar de que es una práctica habitual en el consistorio malagueño.

"No debe efectuarse la votación porque ya hemos pasado de punto pero en este ayuntamiento se ha permitido, y no estoy amparando lo que ha ocurrido, que asuntos por errores se voten cuatro veces. Así que ustedes decidan", señaló.

Tras repetir la votación, la secretaria general tuvo que volver a llamar al orden a los concejales y volver a votar, ya que el edil socialista, Jorge Quero, no estaba sentado en su asiento y otro concejal socialista votó en su lugar, un proceder que tampoco está permitido pero que es igualmente usual.

"Me parece lamentable la imagen que se está dando en este pleno municipal. Hoy hay un ante y un después, que una vez que se voten las propuestas no ha lugar a una segunda votación. Que conste en acta y que no se vuelva a repetir la imagen que hemos dado en este pleno municipal", lamentó la edil socialista Maricarmen Sánchez.