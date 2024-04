Manuel Azuaga, en su despedida de Unicaja: "Podemos hoy vislumbrar un futuro como proyecto empresarial autónomo e independiente"

El presidente no ejecutivo de Unicaja, Manuel Azuaga, se ha despedido este viernes en la junta general ordinaria de accionistas del cargo que ocupa desde 2016 recordando que a lo largo de los últimos años, la entidad ha asistido a importantes transformaciones en el marco regulatorio y de supervisión, y en su propia configuración y evolución, pero ha asegurado que gracias a la "determinación" y "capacidad de superación", y, como condición "sine qua non", a la "confianza" de los accionistas, "podemos hoy vislumbrar un futuro como proyecto empresarial autónomo e independiente, capaz de fijar su propia hoja de ruta".

"No ha sido una labor sencilla, en absoluto, no sólo por la complejidad de los propios procesos, sino por las condiciones del mercado y las circunstancias del entorno, donde no han faltado episodios que han jugado a la contra", ha explicado.

Con el nombramiento este viernes de José Sevilla como consejero, está prevista su próxima designación como presidente no ejecutivo. Una vez que el Consejo de Administración acuerde esta designación, surtirá efecto la renuncia al cargo de consejero de Azuaga, presentada el 24 de noviembre de 2023. Cierra así una etapa de más de 35 años en Unicaja y sus entidades predecesoras.

Entre los hitos del banco, Azuaga ha destacado los procesos de fusión, donde gran parte de las energías y esfuerzos se han orientado a mejorar la oferta y la calidad del servicio a los clientes; la sostenibilidad del negocio, manteniendo la cultura de prudencia que ha caracterizado tradicionalmente a la entidad; la rentabilidad estructural; y la aportación de valor a los accionistas y otros colectivos de interés.

"Asimismo, no hemos cesado en la búsqueda de un tamaño adecuado para afrontar los retos y exigencias derivados de un contexto económico-financiero que está generando una presión sin precedentes para la consecución de los objetivos financieros y para la rentabilidad del sector", comentado el presidente saliente de Unicaja, que ha recordado la adquisición y posterior fusión de Banco CEISS y la fusión por absorción de Liberbank, "superando, en ambos casos, una serie de etapas dentro de una hoja de ruta con numerosos requerimientos e hitos, y alcanzando los objetivos que nos marcamos".

Según Azuaga, ambas operaciones han permitido a Unicaja obtener muchos de los beneficios de los procesos de integración y un posicionamiento relevante en el panorama nacional, con una elevada calidad y solidez de balance, así como una "amplia y diversificada presencia en el territorio", que garantiza a la entidad un "profundo conocimiento" de sus clientes, de los negocios y de las instituciones con las que trabaja.

El presidente de Unicaja también ha recordado que en 2017 el banco se convirtió en sociedad cotizada, lo que vino a significar la "culminación definitiva" de la transición experimentada desde el antiguo modelo de cajas hasta adquirir el perfil corporativo de las compañías que forman parte de la "primera división empresarial", con sujeción a los más exigentes estándares de los mercados.

"El incremento de tamaño y de capitalización adquirido, nos permitió a finales de 2022 la entrada en el IBEX-35, afianzando nuestra notoriedad en el parqué bursátil, lo que ha supuesto un estímulo de transparencia, de disciplina y de adopción de las mejores prácticas de gobernanza", ha añadido.

Una imagen de la junta de accionistas de Unicaja, celebrada este viernes en Málaga. / L. O.

Presente y futuro de Unicaja

Azuaga ha compartido durante su algunas reflexiones sobre el presente y el futuro de Unicaja.

"Durante 2023 hemos tomado de forma planificada decisiones clave orientadas sistemáticamente a fortalecer nuestra posición estratégica y seguir construyendo el banco que queremos para el futuro. Un banco más dinámico y eficiente, que aproveche todo su potencial de crecimiento de la actividad para aumentar la rentabilidad y crear valor para los accionistas y el resto de grupos de interés", ha comentado.

El presidente ha destacado que se ha hecho con "una serie de valores, principios y formas de actuar y de relacionarnos con nuestros clientes, que guarden correspondencia con nuestra filosofía y nuestra herencia genética".

A su juicio, la entidad se enfrenta a un escenario y unos nuevos tiempos "complejos", que exigen "prudencia en la gestión, pero, al mismo tiempo, la búsqueda de objetivos ambiciosos".

"Evidentemente, para el logro de las metas que nos fijemos tenemos que apelar al mantenimiento de los atributos que nos han permitido llegar hasta aquí, a la predisposición al cambio y al compromiso e implicación en nuestro proyecto empresarial de todos los integrantes de nuestro equipo humano, que, en sus respectivos papeles, en las tres líneas de defensa, gestión, control y supervisión, son fundamentales para el buen funcionamiento de la entidad", ha apuntado.

Azuaga ha agradecido su trabajo a todos los empleados por su "implicación, profesionalidad y su esfuerzo". "Podéis tener orgullo de pertenencia a una gran entidad", ha afirmado. El agradecimiento ha sido extensivo a las organizaciones sindicales.

"Para Unicaja se abre una nueva etapa, donde los próximos ejercicios serán determinantes para explotar nuestras fortalezas y para desarrollar y consolidar, con un estilo propio y diferencial, un modelo de hacer banca que nos convierta en referencia para familias y empresas, reforzando nuestra posición de liderazgo en nuestros territorios naturales", ha detallado.

Para alcanzar estos objetivos, Azuaga resalta el "valioso capital humano, con vocación de servicio" que tiene Unicaja, liderado por el consejero delegado, Isidro Rubiales, quien cuenta con una "sobrada y contrastada capacidad y liderazgo".

A estas credenciales, añade, se suma la "voluntad" y el "compromiso constante" del consejo de administración. "Confío en que las aportaciones de José Sevilla resultarán muy valiosas y enriquecerán el consejo, dada su dilatada experiencia y exitosa trayectoria en el sector financiero", ha expuesto.

Azuaga ha mostrado su gratitud a clientes y accionistas por su "apoyo y confianza". "Me despido reiterando mi gratitud a los accionistas, por la confianza depositada durante todo este tiempo, y al principal activo de esta empresa, su equipo humano, por su entrega y compromiso en el quehacer diario durante todos estos años, sin el cual, la consecución de todos estos logros no hubiera sido posible. Ha sido un verdadero placer", ha señalado.

Otra imagen de la junta de accionistas de Unicaja, celebrada este viernes en la sede central de Málaga. / L. O.

Planes estratégicos y de negocio

El presidente ha explicado que la consecución de objetivos ha venido siempre marcada por planes estratégicos y de negocio cuyo contenido y orientaciones han considerado "válidos" para superar los test de la clientela y del mercado. Tanto el actual plan, como los anteriores de 2017-2020 y 2020-2022, han puesto el foco en lo que constituye el objetivo básico de la actividad de Unicaja como entidad de crédito orientada al negocio minorista.

"Esta prioridad, no es solo consustancial a nuestra misión empresarial, sino que constituye una condición imprescindible para proseguir con la senda de solvencia de la entidad de cara al futuro", ha detallado.

Renovación de los órganos de gobierno de la entidad

Azuaga ha comentado que, una vez adoptados los acuerdos que se proponen a esta Junta General, el consejo de administración continuará integrado por 15 consejeros, con una amplia mayoría de consejeros no ejecutivos. En cuanto a la distribución por géneros, el número de mujeres quedaría en el 40% del total, cumpliendo, así, con las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas.

"No quiero dejar de mencionar el importante proceso de renovación del consejo de administración que se ha producido con arreglo a los estándares más elevados en Gobierno Corporativo, en términos de estructura y diversidad de conocimientos, experiencia y de género, lo que ha permitido configurar al día de hoy un consejo altamente cualificado, con una matriz de competencias y habilidades muy completa, que, a mi juicio, aseguran el mejor análisis y una fundamentada toma de decisiones estratégicas para el futuro de la entidad", ha expuesto.

Agradecimiento de Rubiales y del consejo

Por su parte, el consejero delegado de Unicaja, Isidro Rubiales, ha expresado su agradecimiento a Azuaga "por la gran y exitosa labor que ha desarrollado durante más de 35 años en la entidad, los últimos siete como presidente".

Entre sus contribuciones, ha señalado, figuran la renovación del consejo, la modernización de la entidad y el impulso de su competitividad.

"El conocimiento que atesora nuestro presidente, su enorme experiencia y buen y ponderado criterio han sido claves para la adecuada toma de decisiones, en una etapa en la que, sin lugar a duda, hemos afrontado grandes retos y desafíos, y proyectos estratégicos de enorme trascendencia", ha indicado.

Rubiales ha afirmado que le hubiese gustado que Azuaga "continuase en el desempeño de su cargo", aunque ha asegurado que "hay que respetar su decisión, una vez que se ha culminado en todos sus aspectos la fusión con Liberbank y los distintos procesos de mejora de gobernanza de la sociedad".

"Sabe que cuenta con nuestra admiración y gratitud. Para mí ha sido un gran honor y satisfacción poder compartir con él estos intensos pero fructíferos años", ha subrayado