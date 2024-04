«El fin de las Golden Visa tendrá una influencia nula en la contención del precio de la vivienda»

El Gobierno ha anunciado esta semana la eliminación de las denominadas Golden Visa, un instrumento vigente en España desde 2013 que permite la concesión de permisos de residencia a aquellos extranjeros no comunitarios que inviertan más de 500.000 euros en vivienda. En la última década se han concedido a nivel nacional 14.576 ‘visados de oro’ con las provincias de Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Baleares y Valencia concentrando el 90% del total de autorizaciones. En Marbella, según los datos del Ejecutivo, las adquisiciones de viviendas ligadas a las Golden Visa han llegado a representar hasta el 7,1% del total de las compraventas anuales. Jesús Ruiz Ballesteros, socio director del despacho malagueño Ruiz Ballesteros, con 18 años de trayectoria, ofrece en esta entrevista con La Opinión de Málaga su visión sobre este tema.

¿Cómo valora la medida anunciada por el Gobierno de eliminar las Golden Visa?

Las cifras de operaciones inmobiliarias vinculadas a la concesión de Golden Visa son muy pequeñas en España en relación al total de compraventa de viviendas que se realizan. Es decir, no tienen ningún peso en lo que respecta al precio del mercado inmobiliario y, por tanto, si lo que se espera es reducir los precios, esta medida va a tener una influencia nula o ridícula, por decirlo así, porque el volumen no tiene entidad. Es algo así como el 0,3% de las operaciones totales. Podría ser que zonas como la Costa del Sol, con Marbella, pudieran tener una proporción algo mayor, pero aún así, no va a tener influencia.

¿Quizá se ha pensado también en prevenir posibles casos de blanqueo de capitales?

Tampoco lo creo. Yo no sé los motivos del Gobierno, pienso que es un tema político, de ideología política. Pero no por prevenir el blanqueo de capitales, porque la normativa ya es muy exigente para cualquier operación inmobiliaria de compra y venta de viviendas. Nosotros, por ejemplo, hacemos muchas a lo largo del año, y en todas ellas aplicamos las medidas de prevención establecidas en la ley, no sólo en las que vayan a estar vinculadas a la concesión de Golden Visa. Los despachos de abogados estamos obligados a ello, es inherente a cualquier operación, al igual que aplicamos otros puntos como la revisión de cargas urbanísticas o administrativas.

¿Han realizado muchas gestiones de Golden Visa? Algunos clientes igual se han comunicado ya con ustedes tras haber visto el anuncio del Ejecutivo.

En los últimos cinco años hemos podido hacer unas cuatro o cinco por ejercicio. Ya nos ha llamado algún cliente para preguntarnos si van a tener algún problema con su Golden Visa a la hora de renovarla. Hay que recordar además que la concesión de las Golden Visa tiene como requisito para el comprador de vivienda que mantenga su inversión; es decir, que no puede venderla si quiere conservar el visado. Este requisito es otro factor que anula cualquier tipo de componente especulativo al respecto. De nuestros clientes, de hecho, ninguno ha vendido las casas por la que obtuvieron la Golden Visa. La realidad que nosotros vemos desde este despacho es que se trata de personas a las que les gusta venir regularmente a España, estar aquí de vacaciones o pasar más tiempo, y aprovechan la compra de estas viviendas para obtener la Golden Visa y no tener que estar pidiendo visados constantemente. Son gente pudiente, que compran viviendas de alta gama.

Decía antes que ya le ha llamado algún cliente. ¿Hay cierto recelo entre estas personas?

Ha habido llamadas y correos electrónicos. Alguno que tiene la Golden Visa y que está interesado en pedir la nacionalidad española también quería saber lo que podía pasar. Yo entiendo que podrán seguir haciéndolo y que las Golden Visa concedidas se las tienen que mantener, porque no puede haber efectos retroactivos. Sería de una gran inseguridad jurídica que te quitaran algo que ya te han concedido. Habrá que esperar a ver la normativa que elabore el Gobierno.

¿De qué perfil de personas hablamos?, ¿qué nacionalidades apuestan más por Málaga?

De entrada, el tema de las Golden Visa es algo que afecta a las personas extracomunitarias, porque los europeos sí se pueden mover libremente. La mayoría por estadística son chinos y rusos, aunque nosotros trabajamos también con clientes sudamericanos: colombianos, mexicanos y venezolanos. Nuestras operaciones para la concesión de Golden Visa las hemos realizado principalmente en Marbella, varias en Madrid y alguna también en Málaga capital. Hablamos en nuestro caso, sobre todo, de un perfil de empresarios que trasladan aquí parte de sus negocios y que, por este motivo, también compran casa en España.

Evidentemente, hablamos de un muy alto poder adquisitivo, teniendo en cuenta las inversiones que realizan.

Sí, son gente que no tiene ningún problema económico. Hay que tener en cuenta que la compra debe ser de 500.000 euros hacia arriba libre de cargas. Es decir, que el desembolso al contado debe de ser como mínimo ese, al margen de que luego ese comprador financie una parte añadida del valor del inmueble a través de hipoteca. Por ejemplo, si compras una casa que vale un millón de euros, al menos 500.000 euros tiene que abonarlos de forma directa. Existe también la posibilidad, a la hora de solicitar la Golden Visa, de que el comprador adquiera la vivienda a través de una sociedad de la que él sea socio mayoritario.

¿Puede haber ahora desvío de inversores a otros países?

Si tienen otras opciones, pienso que las van a valorar. Italia y Grecia, por ejemplo, mantienen la Golden Visa en el caso de Europa. Portugal las quitó también el año pasado.

El hecho es que la UE ha recomendado su retirada.

Entiendo que la UE pueda hacer esa recomendación, pero cada país tiene su idiosincrasia y sus necesidades. Las personas que compran esos inmuebles no tienen problemas económicos, vienen a generar riqueza, a hacer un gasto en consumo...

¿Qué aconseja a quien estuviera pensando en comprar vivienda y pedir la Golden Visa?

Al que esté interesado y haya comprado ya la vivienda (que es el requisito previo, claro), le diría que inicie cuanto antes el procedimiento. Los plazos para resolver la solicitud de las Golden Visa son de 20 días hábiles, si se cumplen de entrada todos los requisitos. Y en el caso del que piensa comprar una casa, si en sus planes está pedirla, habrá que esperar a la normativa del Gobierno y ver cuándo entra en vigor.

Suscríbete para seguir leyendo