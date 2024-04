Primer trimestre de 2024: la vida sigue igual

El primer trimestre del año 2024 comenzó con la noticia del tirón que tiene Málaga entre los extranjeros entrados en años y finalizó con la lluvia semanasantera.

Enero

5 de enero. Todos los extranjeros potentados de más de 65 años desean venir a Málaga para vivir la última etapa de su existencia.

6 de enero. Sigue la sequía: Los comerciantes no han vendido durante 2023 ni chubasqueros, ni paraguas, ni bufandas…

7 de enero. Desaparecieron de las televisiones los anuncios de colonias y perfumes anunciados por lánguidas modelos en un francés etéreo que nadie comprende. Volverán unos diez días antes del Día de la Madre para recordar a los maridos y compañeros sentimentales que hay que reponer en los tocadores femeninos esas colonias y perfumes para seguir oliendo bien… pero en francés.

14 de enero. Ante la falta de agua en Málaga-Costa del Sol, se recomendará a los turistas que traigan su propia agua de sus países de origen para sus necesidades.

20 de enero. En Fitur se dan cita todos los profesionales del turismo de Málaga… y los que no lo son, pero que aprovechan la ocasión para darse un garbeo por la capital de España.

23 de enero. Se crea la plataforma Pasarela We Love Flamenco, se pone en marcha la campaña Andalusian Crush... Me pongo a estudiar inglés para saber de qué va eso. Lo de ‘crush’ me recuerda a la naranjada más vendida en las décadas de los 40 y 50. Ahora, al parecer, lo que el eslogan anuncia es que Andalucía Enamora. Pues que no venga más gente, que no vamos a caber.

Febrero

3 de febrero. El ‘bosque de Repsol’, una iniciativa privada, sigue creciendo… y los proyectos de torres y torreones siguen su marcha.

4 de febrero. La canción ‘Zorra’ representará a España en la próxima edición de Eurovisión. Zorra, según la RAE, es «hembra del zorro», «persona astuta y solapada», «carro para transportar pesos grandes» y «prostituta».

4 de febrero. La Diputación pone en marcha tres planes de arboladas en la provincia, afectando a Villanueva del Rosario, Manilva y Cártama. Álamos, lentiscos, sabinas, algarrobos… son las especies elegidas. Hay que repoblar la provincia para que los pirómanos puedan disfrutar los próximos veranos de su afición de quemar bosques sin castigo alguno.

5 de febrero. No llueve, se anuncian restricciones, no se permitirá llenar las piscinas ni regar con agua potable los jardines, ni los campos de golf… Los políticos están al loro…, pero a la hora de construir desalinizadoras no se ponen de acuerdo sobre dónde instalarlas.

9 de febrero. Acertaron los de Aemet: ¡Llovió en Málaga! Pero sin exagerar. Algo es algo. Que la Karlotta vuelva pronto; Karlotta no es una cantante, es una borrasca. La Viñuela, que es un pantano, confía en su retorno.

14 de febrero. El alto precio del aceite de oliva pone en peligro los desayunos de pan con aceite en los colegios de Málaga. La solución es fácil: comprar en Italia, Alemania y Portugal el aceite de oliva ESPAÑOL, que en esos países es más barato que en los súper españoles.

16 de febrero. Lo nunca visto: en lugar de sacar agua de un pantano, en Málaga le echamos agua regenerada al de la Viñuela para que pueda suministrarla a las plantaciones de aguacates y mangos.

25 de febrero. En La Opinión, Mariano Vergara, el brillante columnista, publicó un artículo sobre Andalucía que merece ser enmarcado y distribuido por toda la Comunidad.

26 de febrero. Los (las) meteorólogos (gas) erraron otra vez con Málaga: en los mapas reproducidos en las pantallas de las televisiones, el lunes 26 nuboso; pues bien, ¡llovió! No mucho, pero algo es algo. Vimos hasta paraguas.

Marzo

3 de marzo. «Desfeminice» (palabra que no está en la RAE) es lo que pide una política malagueña al Estado español. «Desfeminizar» debe significar algo así como dejar de ser mujer. Si es así, habrá que rescatar del olvido aquello que se decía a los niños: los niños vienen de París y los traen las cigüeñas. Como hemos avanzado una barbaridad, lo moderno es comunicar a los infantes que los niños vienen en una caja de cartón de Amazon reciclable…, la caja, no el niño.

5 de marzo. La sede de Hacienda (15 plantas) se construyó a finales de 1970; en 2017 se detectaron daños estructurales (no estaría muy bien construido) y se desalojó… y hasta 2024 no se han anuncian las obras de rehabilitación. O han tardado siete años en redactar el proyecto o, Hacienda, que es la que recauda el dinero de los malagueños, no consiguió los 40 millones de euros que van a costar las obras.

7 de marzo. Dieciséis años después de aprobarse el proyecto de construcción de un auditorio en Málaga, se retoma su construcción. El terreno está elegido… pero todavía no se ha comprado.

8 de marzo. Nueva oposición a la construcción de la Torre del Puerto. Ahora es la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo la que pone en duda el proceso de la concesión que adjudicó la parcela donde se quiere construir el mamotreto que no tiene el apoyo de muchas entidades, ni públicas ni privadas.

9 de marzo. El Ayuntamiento de Cartajima tiene más mujeres que hombres. ¿Dónde está la cacareada paridad?.

10 de marzo. Los perros, según decisión de un juzgado español en un caso de divorcio, forman parte de una familia, por lo que, además de las pensiones a la esposa e hijos, el hombre tiene que pasar una pensión para la alimentación del perro, aparte los gastos sanitarios. Dentro de nada, los perros serán «afiliados a la Seguridad Social», con derecho a pensión cuando se jubilen.

25 de marzo. La Semana Santa se aguó a medias; unos días hubo procesiones y, otros, llantos de los hermanos de las cofradías que no pudieron salir.

31 de marzo. Las ‘televisiones’ creen que la Semana de Santa de Málaga empieza y acaba con la llegada de la Legión y su salida con la cofradía de ‘Mena’. El resto no existe. Menos mal que la televisión andaluza y las locales de Málaga hacen, y este año más que nunca, un trabajo excepcional, que me permito felicitar desde esta modesta columna.

Terminó el mes con broncas, insultos, tú más que yo, acusaciones, descalificaciones… entre los dos partidos mayoritarios del país. De momento, empate a 13. Y lloviendo en Málaga.