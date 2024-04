Urbanismo rechaza paralizar las obras del Neoalbéniz

Las obras del Neoalbéniz seguirán adelante y no se paralizarán, como solicitaba el grupo municipal del PSOE la semana pasada, para seguir profundizando en las excavaciones arqueológicas.

Durante la Comisión de Urbanismo de ayer, el Partido Popular junto a Vox votaron en contra de la moción socialista en la que se solicitaba agotar la "secuencia estratigráfica" de la parcela, profundizando en la excavación arqueológica y no limitándose al nivel de la época medieval.

En respuesta, la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, defendió que el proyecto cuenta "con todos los parabienes" técnicos y aseguró que si no se había ahondado en las excavaciones era por riesgo a dañar la barbacana:

"Si ellos dicen en cristiano que si seguimos profundizando la barbacana se cae, nosotros no vamos a profundizar, le guste a usted o no le guste. Yo creo que usted no es arqueólogo ni yo tampoco", respondió Casero al edil socialista, Mariano Ruiz, que mantuvo que solo se han alegado "condicionantes técnicos y de seguridad" para no continuar con el trabajo arqueológico.

"Nos daría grandes pistas de por dónde han pasado las civilizaciones previas a la nuestra con el Teatro Romano a un lado y con el Hipogeo Fenicio al otro lado. Aquí pueden encontrarse importantísimos yacimientos históricos y un importantísimo patrimonio cultural que sería la joya de la corona de esta ciudad", destacó el edil socialista.

Colocación de la primera piedra del futuro Neoalbéniz, en febrero de 2024. / Álex Zea

Impacto visual

Frente a las críticas sobre los volúmenes y la fisionomía del edificio expuestas por la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, que se refirió a la edificación como un "nuevo mamotreto" en la ciudad, o el portavoz de Vox, Antonio Alcázar, que se refirió al "espantoso impacto visual" que generará, Casero insistió que a su formación le "gusta mucho el proyecto" y defendió que la propuesta la han desarrollado los técnicos de la Gerencia de Urbanismo con "mucho cariño, profesionalidad y meticulosidad" en función de las determinaciones de la Junta de Andalucía : "Es un trabajo bien hecho y bien integrado en el entorno y que va a dar un magnífico resultado".