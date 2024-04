El PSOE pide paralizar las obras del Neoalbéniz y ampliar la excavación arqueológica

El grupo municipal del PSOE exige al equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Málaga que paralice las obras del Neoalbéniz y amplíe la excavación arqueológica al defender que existen "muchas posibilidades" de hallar nuevos restos de época fenicia o romana.

Los socialistas, que llevarán esta propuesta a través de una moción a la Comisión de Urbanismo del próximo lunes, lamentan que la investigación arqueológica se ha limitado únicamente al estrato que se corresponde con la época medieval -se han hallado restos de la antigua muralla y la barbacana de Málaga- por lo que no se ha completado toda la "serie estatográfica", es decir, la investigación de todos los niveles del suelo donde hay evidencias del paso de la vida humana, como ha explicado el concejal socialista Mariano Ruiz.

"Resulta curioso que no haya aparecido nada de época romana o fenicia. Es lógico porque no se han llegado a alcanzar esos estratos, solo se ha alcanzado la etapa medieval. Es imposible que lo encontremos si no buscamos", ha expuesto el edil socialista, que ha recordado la cercanía de la parcela con el hipogeo fenicio del parking de la Alcazaba o del propio Teatro Romano. "En palabras de grandes expertos, la parcela canta".

Ruiz critica que el Ayuntamiento de Málaga "se escuda en condicionantes técnicos de seguridad para no agotar la secuencia estratigráfica y completar la diacronia" al tiempo que recuerda que la normativa andaluza "obliga a agotar esa secuencia".

Colocación de la primera piedra del futuro Neoalbéniz, en febrero de 2024. / Álex Zea

"Se repite el procedimiento que ya pasó con la parcela del Astoria, se alegan condiconantes técnicos para no seguir excavando", ha atajado el edil socialista.

El portavoz del grupo municipal, Daniel Pérez, ha hecho alusión a la posibilidad de que aparezcan restos del anfiteatro romano por lo que entiende que hay que llegar al "máximo nivel" en la excavación arqueológica.

"Este equipo de gobierno y Paco de la Torre siempre que hace una excavación en el Centro histórico, lo que hace es taparlo rápidamente para no conocer la historia de Málaga, para no preservarla", ha añadido el portavoz socialista.

Neoalbéniz / L. O.

En los acuerdos que el PSOE llevará a la Comisión de Urbanismo, se incluyen la paralización de la construcción del Neoalbéniz para iniciar nuevas excavaciones. Asimismo, se solicita que se modifique el estudio de detalle del proyecto para "adaptarlo a los nuevos y potenciales hallazgos y para mejorar la integración de los restos" así como una auditoría sobre el estado de conservación del patrimonio histórico de Málaga y la creación de un Plan de Protección del Patrimonio Histórico y Cultural de la ciudad de Málaga.

¿Qué será el Neoalbéniz?

Este nuevo equipamiento cultural a las faldas de la Alcazaba, contará con una superficie construida de 1.500 metros cuadrados en tres plantas, sobre un solar de 450 metros cuadrados, equipado con una lámina de vidrio en el suelo para poder observar los restos arqueológicos.

El edificio se estructura a través de un patio desde el cual se accederá al equipamiento que se convertirá en un espacio complementario del cine Albéniz. Para ello, prevé la creación de dos salas de imagen con capacidad para 198 personas y donde también se prevé la instalación de la zona de promoción empresarial ligada al sector audiovisual y la sede de la Málaga Film Office.