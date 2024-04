De la Torre plantea trasladar las exposiciones de la calle Larios a otras zonas de la ciudad

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha planteado hoy, el traslado de las exposiciones que se ubican a lo largo de la calle Larios a otras zonas de la ciudad, para "procurar" que esta vía no esté "tan ocupada".

En estos términos se ha pronunciado De la Torre ante preguntas de la prensa, después de que este fin de semana tres jóvenes hayan terminado de destrozar la exposición fotográfica impulsada por la Fundación Hogar Abierto -colocada a principios de abril para promover el acogimiento familiar de menores- que ya fue vandalizada el fin de semana pasada.

"Nosotros tenemos que procurar que en la ciudad haya más espacios, calle Alcazabilla entre otros, pero hay más capaces de acoger este tipo de exposiciones también, para que la calle Larios, que es muy concurrida, no encuentre obstáculos en su desarrollo", ha afirmado el regidor malagueño, al tiempo que ha matizado que con esta propuesta no "justifica" los actos vandálicos. "No estoy justificando el acto vandálico, cuidado, quede esto claro.Tiene mi condena más absoluta y total".

Inauguración de la exposición de la Fundación Hogar Abierto. / L.O.

De la Torre ha defendido que la calle Larios "no esté continuamente ocupada" por este tipo de exposiciones y se reparta ese "efecto" a otros espacios de la capital.

Por otro lado, ha confirmado que la Policía Local cuenta con las imágenes de las cámaras de videovigilancia ubicadas en esta vía en la que aparecen los tres vándalos destrozando los mupis y se ha puesto a disposición de la Fundación y de la Policía Nacional por si las solicitan.

La Fundación Hogar Abierto tenía previsto mantener la exposición hasta éste miércoles 24 de abril pero el destrozo total de las fotografías ha impedido completar el plazo previsto para la muestra.

Vandalismo continuo

La vandalización de la exposición de Hogar Abierto no es la primera que se produce en la calle Larios. En febrero de este año, corrió la misma suerte la muestra fotográfica por el 40º aniversario de la Copa del Rey y el 20º aniversario de la Minicopa Endesa. También hace unos años fue especialmente condenado el destrozo de una exposición de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), unos hechos que se saldaron con tres detenidos,