Destrozan la exposición fotográfica de la ACB en la calle Larios

8 días de fiesta y baloncesto han inundado cada rincón de Málaga. Siete partidos de primerísimo nivel, actuaciones musicales, la fiesta de los aficionados hasta la plaza de la Constitución, donde se situaba la Fan Zone de Movistar... Multitud de actividades que han puesto a Málaga y a la Copa del Rey en el foco de Europa. Y lo cierto es que no ha podido acabar peor por la actuación de unos vándalos.

Uno de los grandes puntos de paso era la exposición fotográfica situada en calle Larios. Tanto la Copa como la Minicopa Endesa se citaron en Málaga con un año muy especial al celebrarse el 40 y el 20 aniversario, respectivamente. Por lo que se expuso una muestra de aquellas imágenes icónicas que pasarán a la historia de la competición. Pues las fotos han quedado totalmente destrozadas, dejando una estampa muy deplorable.

Tanto las fotos como los soportes han quedado destrozados. / Álex Zea

Unos vándalos acabaron este domingo con gran parte de la exposición. Fotografías (de gran tamaño, 1,99m x 0,98m) destrozadas en el suelo, soportes rotos... una imagen muy lejos de lo que ha dejado Málaga en esta Copa del Rey con ambientes inmejorables entre todos los aficionados, sin importar de qué equipo, y con una fiesta plena por y para el baloncesto

No es un hecho aislado

Esta es la realidad que tienen que vivir los fotógrafos cada que vez que se realizan exposiciones en la calle Larios. No se trata de un hecho aislado o puntual, sino que es habitual ver cada año noticias de este tipo por la manifiesta actuación incívica de este tipo de personas, cuyos actos pasan de largo de forma habitual. Una cuestión que no tiene cabida en las grandes ciudades de Europa y que no se vio en la exposición realizada el año pasado en la Copa del Rey de Badalona.

Uno de los soportes de la calle Larios que ha sufrido daños durante esta noche. / Álex Zea

¿Qué tipo de solución tienen este tipo de actos? ¿Puede ser una de ellas mejorar la calidad de los soportes de las fotos? Habrá muchas, pero lo cierto es que se vuelve a dejar una imagen muy alejada de lo impresionante que ha sido esta edición de la Copa por lo vivido con todas las aficiones al baloncesto en hermandad.