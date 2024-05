Hernández: "A mí no me consta ningún ilícito penal en la gerencia de la Smassa"

La concejala de Movilidad y vicepresidenta de la Smassa, Trinidad Hernández, ha insistido hoy en separar las irregularidades administrativas que ella misma ha reconocido que se producen "por costumbre" en la empresa municipal del presunto delito de falsedad documental que está investigando la Policía Nacional y por el que fue llamada a declarar como "testigo".

"A mí no me consta ningún ilícito penal en la gerencia de Smassa", ha aseverado la concejala durante dos comparecencias solicitadas por el PSOE y Con Málaga durante la Comisión de Movilidad que se ha celebrado esta mañana, en la que ambas formaciones de la bancada de la oposición le han recriminado que De la Torre "no da la cara" pese a hay varias causas judiciales abiertas ya en los juzgados de Instrucción y de lo Social vinculadas a la contratación y gestión de las obras del aparcamiento de Pío Baroja. "Si yo hubiera sido partícipe, si yo hubiera observado algún ilícito penal, le digo que estaría denunciándolo donde corresponde".

Hernández ha informado que el Ayuntamiento de Málaga no está personado en la causa judicial que ha abierto diligencias previas sobre ese presunto caso de falsedad documental -el PSOE sí se ha presentado- y ha insistido en que "son responsabilidades individuales de una persona física y, como tal, él tendrá que defenderse de lo que corresponda si es que procede", sin dar más detalles sobre el individuo al que se le atribuye esa falsificación de documento público.

Como denunciaron los socialistas, se copió y pegó una firma digital sin constancia de la empleada pública, que posteriormente fue a denunciarlo ante la Policía Nacional. Con respecto al gerente de Smassa, Manolo Díaz, el edil socialista, Jorge Quero, se ha preguntado "qué le debe Paco de la Torre a Manolo Díaz" para no apartarle del cargo y ha cuestionado a Hernández si ha investigado las irregularidades en la contratación del aparcamiento de Pío Baroja en El Palo.

Mejoras de procedimiento

Al respecto, la edil ha asegurado que "no ha entrado nunca" en la revisión administrativa del expediente de Pío Baroja. "Quiero siempre sacar de este diálogo la construcción del parking, porque era una necesidad demandada de los vecinos, los club deportivos, los comerciantes... Y yo no quisiera que entrara en este tema. Además, la construcción se hizo antes de que yo asumiera responsabilidades políticas y no ha habido ningún recurso ni en vía administrativa ni en contencioso-administrativa o económico-administrativa en las diferentes fases de adjudicación, de ejecución de obra o con posterioridad".

La edil de Movilidad ha puntualizado que esas irregularidades administrativas están relacionadas con "mejoras de procedimiento", recalcando que se están aplicando normas de derecho mercantil donde Hernández considera que deben ser de derecho administrativo "puro". "Yo creo que se pueden hacer las cosas mejor".

En este punto, la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, le ha recordado que en el último consejo de administración de Smassa, celebrado la semana pasada, Hernández se refirió a "incumplimientos de la Ley de Contratación Pública" cuando los consejeros privados de la entidad, Unicaja y Empark le solicitaron que detallase en qué consistían esas irregularidades.