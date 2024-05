Alumnado del IES profesor Isidoro Sánchez de Málaga dará una clase magistral de caracterizaciones en el Frekcon

FreakCon, el Festival internacional de Manga, Cómic, Series de TV y Videojuegos que se celebrará los días 25 y 26 de mayo en el Palacio de Congresos de Torremolinos, contará con unos invitados muy profesionales pese a estar aún en fase de formación: el alumnado de 1º y 2º del Ciclo Superior de Caracterización y Maquillaje Profesional del IES Profesor Isidoro Sánchez de Málaga.

Junto con un equipo de profesores del instituto, presentarán una performance en directo de caracterizaciones, en consonancia con la temática de este festival: el mundo del cómic, el anime, las series, el cine, la literatura, los videojuegos, la cultura asiática, el K-Pop, cosplay, gastronomía y el entretenimiento geek.

Así, los estudiantes están preparando un espectáculo que se realizará en directo. Las caracterizaciones serán elaboradas por los alumnos junto con un equipo educativo de siete profesoras de Caracterización e Imagen Personal del centro, durante los 2 días, en la franja horaria de 9.00 h. a 20.00 horas, ininterrumpidamente, según ha informado este centro educativo malagueño en una nota de prensa.

A lo largo de ambas jornadas se realizarán y presentarán trabajos de caracterización que incluirán prótesis, maquillajes especiales y de fantasía con distintos materiales, productos novedosos, popups, cosplays, etc. de personajes reconocibles de distintos ámbitos como el universo Marvel (Venom, Nébula, Mantis), películas (E.T., Voldemort, Dead pool, Casi 300), series de televisión (The Last of Us) y otros trabajos de fantasía y ciencia ficción creados por los alumnos.

Todo el personal implicado que lleva preparando y apoyando esta actividad, que es todo el equipo educativo de Imagen Personal, la directiva del centro y demás colaboradores, la promueve y fomenta para "dar visibilidad al magnífico trabajo que se realiza en el centro y trabajar competencias relacionadas con el ciclo de FP como el trabajo en equipo, responsabilidad, empatía, esfuerzo, etc...

Además, buscan "promover y dar valor a la educación pública de calidad y a una Formación Profesional que garantice el óptimo desarrollo profesional y humano de las personas".

El alumnado y profesorado del Ciclo Superior de Caracterización y Maquillaje Profesional ha realizado anteriormente otras actividades que permiten ven el alto nivel que tienen, como el pasaje del terror que cada año ponen en marcha en la celebración de Halloween.

El IES Profesor Isidoro Sánchez lleva más de 30 años ofertando ciclos de grado básico, medio y superior de las familias de Administración y Gestión, Transporte y Mantenimiento de Vehículos e Imagen Personal, a la cual pertenece el Ciclo Formativo de Caracterización y Maquillaje Profesional.