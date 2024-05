Juan Espadas se moja bajo la tormenta del PSOE malagueño

A Juan Espadas no le quedó otra, este martes por la tarde, que mojarse bajo la tormenta del PSOE de Málaga. Ese verbo de la primera conjugación adquirió un sentido polisémico en cuanto el líder socialista hizo acto de presencia para ‘supervisar’ la reunión de la ejecutiva, dentro de la ‘gira’ que le lleva por todas las provincias andaluzas. Cuando salieron a su encuentro las preguntas de los periodistas, Espadas le expresó su apoyo al secretario general de los socialistas malagueños, Dani Pérez, y lo hizo a sabiendas de que dijera lo que dijese le salpicarían las procelosas aguas que fluye en la vida orgánica progresista.

Justo antes de una ‘cumbre provincial’ en la que le tocaba calmar el ambiente e insuflar ánimos para afrontar la campaña de las elecciones europeas tras el triunfo en Cataluña, Espadas proclamó que «la situación, tanto en Málaga como a nivel regional, es una situación claramente definida por la estabilidad». «En el caso de Málaga: mi refrendo al trabajo de los compañeros de la dirección provincial y el mío personal, y de la dirección regional, a Dani Pérez; ya llegará el momento en el que lleguen los congresos y tengamos que refrendar o no nuestros liderazgos pero ahora mismo no se produce eso, aunque desde determinados ámbitos se quiera introducir esta variable de cierto deterioro», apuntó antes de invitar «al que venga a criticar» a «que trabaje más que a quien critica».

Dimisión de Beatriz Rubiño

El líder andaluz también se pronunció sobre dimisiones en la ejecutiva malagueña como la de la exparlamentaria Beatriz Rubiño, aireada la semana pasada tras el triunfo socialista en las elecciones catalanas y en la antesala de las europeas: «No especulo sobre una decisión personal, menos de una compañera a la que aprecio, respeto y acepto la dimisión aunque no la comparta, y en una conversación con ella ya le trasladé que no sabía que iba a tomar esa decisión; le deseo lo mejor, en unos momentos apoyamos en la organización unas posiciones y en otros otras y no pasa nada más».

Gestora en Vélez

Con el mismo tono oficialista, Espadas valoró el hecho de que el gran perjudicado por la gestora impuesta en Vélez-Málaga sea un miembro de su Ejecutiva Regional como el exalcalde Antonio Moreno Ferrer, al que le transmitió su respeto: «Lo que se está produciendo es un proceso de renovación, ha habido una serie de dimisiones y hay que decidir qué compañeros van a llevar la nueva dirección de la agrupación tras la asamblea, que espero sea muy pronto después de las elecciones europeas; es evidente que cuando se produce un resultado que la propia agrupación local entiende que justifica una renovación de cargos, se produzca el debate y se tomen decisiones, nada más, las cosas en democracia son así, nuestro partido las resuelve así y en otros se hace a dedo y en un minuto».