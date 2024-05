«Somos muy pocos jueces en Málaga, no habría tanto retraso si se pudieran celebrar más juicios»

Hace ya mucho tiempo que el decano de los juzgados malagueños, José María Páez (Málaga, 1964), denuncia el colapso del sistema judicial en la provincia. Es juez desde hace más de tres décadas y empezó su camino como estudiante de Derecho en la facultad que había en El Palo.

¿En qué realidad se traduce, a día de hoy, el colapso del sistema judicial en la provincia de Málaga que viene denunciando desde hace años?

En un aumento del retraso desde que el procedimiento entra en los juzgados hasta que se resuelve. Esa es la principal consecuencia. Estamos hablando de un retraso de meses, incluso de años, para poder obtener una respuesta. A medida que aumentan el número de asuntos, menos tiempo se tiene. Entonces, pasan al turno que les corresponde y eso lo que hace es que se dilaten en el tiempo. Y nosotros tenemos una capacidad limitada. En la justicia, en Málaga, estamos en la misma circunstancia que el tren litoral. Es la misma situación. Estamos en vía muerta. Todo el mundo quiere el tren litoral, pero no se sabe cuándo se va a poder construir. Y en la justicia pasa igual. Todo el mundo dice que la justicia es muy importante, pero no se hace nada para que se ponga en marcha y se solucionen los problemas. Esa es la triste realidad.

Hace mucho tiempo que pide auxilio por activa y por pasiva, ¿se ha cansado de esperar una reacción sensata por parte del Ministerio de Justicia o de cualquier otra rama pública que pueda ayudar a atenuar el caos?

Yo no me canso, desde luego. El día que me cansara dejaría el cargo y me dedicaría a otra cosa. Ahora bien, es verdad que las soluciones no llegan. Nosotros vamos a seguir trabajando, que es lo que nos toca, y no vamos a parar de trabajar. Y, cada uno en su parcela, trataremos de que esos plazos tan dilatados se disminuyan en la medida de nuestras posibilidades. Por nosotros no va a quedar. Nuestra responsabilidad es trabajar. Y mi responsabilidad también es denunciarlo. Denunciarlo hasta que tenga eco.

¿Por qué ha pasado de reclamar una treintena de juzgados más a rogar, básicamente, que se creen más plazas de jueces?

Pues porque, realmente, entendemos que el problema principal es el número de jueces que hay, que somos muy pocos. Al final, eso es lo que determina el retraso. Si fuéramos más, se podrían celebrar más juicios, poner más sentencias y ejecutarlas. Pero, con el número de jueces que somos, es muy difícil. Y, lógicamente, esa creación de más plazas de jueces tendrá que venir acompañada del personal auxiliar, como es natural. Los nuevos diseños de oficina judicial van por ese camino. Por el de racionalizar el número de juzgados. Pero nosotros entendemos que eso tiene que venir acompañado de un aumento del número de jueces.

En la Ciudad de la Justicia ya no se cabe en ninguna parte, tendremos problemas a corto plazo

¿Se ha convertido la administración de justicia en los tribunales malagueños en un deporte de riesgo?

Yo no lo diría hasta ese punto. Pero, verdaderamente, la experiencia demuestra que la edad de los jueces va aumentando y ya no tiene la misma capacidad un juez con 65 años, o 68, que un juez con 35. El nivel de exigencia es el mismo, y las fuerzas o la capacidad que tienen los jueces pueden ir disminuyendo con la edad. No en todos los casos, en algunos sí.

¿Hasta qué punto se ha quedado la Ciudad de la Justicia de Málaga pequeña y qué se puede hacer para solucionarlo?

Ya lo único que se puede hacer es un edificio nuevo, que es lo que venimos reclamando. Y parece que hemos tenido eco en la Junta de Andalucía, puesto que este edificio nuevo entra en los planes que presentó el consejero de Justicia hace poco en Sevilla. Entonces, estamos a la espera de que se vaya concretando esa intención, de que se vayan consignando presupuestos para que eso sea una realidad. Aunque a corto plazo parece que vamos a tener problemas. Ahora, ya no se cabe en ninguna parte allí.

Ya decidí que este iba a ser mi último mandato, no me planteo otro; soy el más antiguo de los jueces exclusivos de España

¿Se ha hecho algo últimamente para mejorar la mala imagen que dan, desde hace años, los juzgados de las principales ciudades de la Costa del Sol o van de mal en peor?

Creo que la intención es hacerlo. En el plan de infraestructuras que presentó la Junta se dice que ya hay algunos acuerdos para hacer los edificios nuevos y tratar que esa imagen mejore. Tenemos la esperanza de que eso sea una realidad en no mucho tiempo. Pero, bueno, eso lo veremos. El tiempo es el único que nos va a decir si es una realidad o no.

Dijo que este, su cuarto mandato como juez decano, sería el último ¿qué hará cuando concluya esta etapa en 2026?

Tengo mi plaza en la Audiencia Provincial de Málaga. Vengo de la jurisdicción penal y estaría en la Audiencia Provincial en la sección penal. Esa es la plaza que tengo de carrera. Así que a mí no me plantea ningún problema acabar mi mandato y dedicarme a lo que me he dedicado siempre.

¿Se plantea otro mandato?

Hoy por hoy, ya no me lo planteo. Soy, ahora mismo, el juez decano exclusivo más antiguo de España. Y ya decidí que este iba a ser el último mandato.

