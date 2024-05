Todas las claves de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: sanciones y qué coches están prohibidos

Las restricciones de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) entrarán en vigor en julio de 2025. Así lo confirmó el área de Movilidad, la pasada semana, tras aprobar el nuevo texto normativo, que regulará el funcionamiento de la ZBE junto a otras novedades relacionadas con la conducción de patinetes eléctricos o la distribución de mercancías.

La ZBE abarcará a un total 437 hectáreas de la capital, y el objetivo principal es mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación ambiental de la capital.

¿Qué coches estarán prohibidos?

Las restricciones comenzarán de manera gradual. Durante 2024, la ZBE echará a rodar pero sin limitaciones, por lo que podrán acceder vehículos CERO, ECO, C, B y sin etiqueta. En 2025 comenzarán los cambios, empezando por los más contaminantes, unas medidas que se endurecerán al año siguiente.

A partir de julio de 2025, podrán acceder coches y motos con etiqueta CERO, ECO, C, B y sin etiqueta domiciliados en Málaga. En 2026, también los vehículos B deberán estar domiciliados en Málaga capital.

Etiqueta medioambiental ZBE / La Opinión

En el caso de las furgonetas, el período transitorio hasta el inicio de las restricciones será más amplio, de cuatro años, por lo que se permitirá la circulación de las CERO, ECO, C, B y sin etiqueta. En el quinto año, 2029, se implementará el requisito de la domiciliación en la capital malagueña para las furgonetas B y sin etiqueta.

Por otro lado, tendrán acceso libre el transporte colectivo regular para viajeros, los taxis y VTC, los vehículos históricos y los camiones, así como acceso con previa comunicación los vehículos de la asistencia sanitaria, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios municipales y los servicios privados.

Por lo que, cualquier coche que no cumpla con dichas etiquetas, no podrán circular o aparcar en las ZBE.

Zona de bajas emisiones en Málaga. / L.O.

Si un vehículo con el acceso restringido se adentra en la ZBE de Málaga, la sanción es de 200 euros

¿Por dónde se extiende?

La delimitación de la ZBE en Málaga está formada por las siguientes calles: Paseo Marítimo Antonio Machado, avenida Ingeniero José María Garnica, calle Explanada de la Estación, Plaza de la Solidaridad, avenida de las Américas, avenida de la Aurora, Jardines de Picasso, avenida de Andalucía, calle Compositor Lehmberg Ruiz, calle Hilera, calle Santa Elena, calle Honduras, calle Arango, calle Martínez Maldonado, avenida de Barcelona, plaza del Hospital Civil, avenida Doctor Gálvez Ginachero, calle Mazarredo, avenida del Arroyo de los Ángeles, Paseo de Martiricos, calle Huerto de los Claveles, calle Marqués de Cádiz, calle Juan del Encina, calle Empecinado, plaza Capuchinos, Alameda de Capuchinos, Plaza Olletas, calle Toquero, calle Obispo González García, calle Amargura, calle Ferrándiz, Paseo Salvador Rueda, calle Rafael Pérez Estrada y Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso.

¿A qué velocidad podré circular por la ZBE?

La nueva ordenanza de movilidad de Málaga establece una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, que aumenta hasta los 50 kilómetros por hora cuando la calzada cuente con dos o más carriles por sentido de circulación.

¿Necesito comprar la etiqueta de la DGT?

No, no es necesario comprar la etiqueta con el distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) para poder acceder a la Zona de Bajas Emisiones. Los accesos a la ZBE están controlados con cámaras que leen las matrículas de los vehículos.

En concreto, se han instalado sistemas inteligentes de reconocimiento de matrícula que están conectados a un software integrado en la plataforma de control de movilidad de la ciudad y desarrollado a partir de datos de la DGT y el padrón municipal.

Etiqueta 0 de la DGT / L.O.

¿Necesito tarjeta de residente si vivo en la ZBE?

No, no es necesario ya que los vehículos CERO, ECO y C no experimentarán restricciones y, en el caso de los contaminantes, podrán acceder si están domiciliados en Málaga. Las restricciones afectarán principalmente a los vehículos contaminantes que vengan de fuera de la capital.

¿Qué pasa si accedo con un vehículo no permitido?

En caso de que un vehículo con el acceso restringido se adentre en la ZBE de Málaga se considerará una infracción grave y conllevará una sanción de 200 euros

¿Cómo sé si mi coche es contaminante?

La Dirección General de Tráfico (DGT) es la encargada de establecer los distintivos ambientales por los que se clasifican los vehículos en función de su grado de contaminación. Esta es la clasificación.