Los corralones de La Trinidad y El Perchel: una joya por descubrir

Salvador Moreno Peralta, arquitecto y figura destacada del urbanismo malagueño, dijo una vez que El Perchel y La Trinidad consiguió "mantener la esencia, fosilizadas en sus corralones y patios de intrincado barroquismo andaluz".

Los corralones hacen referencia a algunos modelos de patio interior con galerías corridas o bien al espacio de un corral grande en el interior de una vivienda. Estos comenzaron a construirse en España hacia el siglo XV, pero no fue hasta el siglo XIX cuando se popularizaron. En La Trinidad y El Perchel se convirtieron en la vivienda popular por excelencia de la ciudad de Málaga.

Ahora, estas típicas viviendas malagueñas abren sus puertas del 28 al 1 de junio, con motivo de la XVIII edición de la Semana Popular de los Corralones.

En el pasaje María La Faraona residen mujeres que fueron las primeras en habitar los nuevos corralones, que se rehabilitaron en la década de los 90: "Ella es nuestra matriarca, porque lleva aquí toda la vida. 30 años cuidando y organizando todo", señala Cuqui a Antonia.

Cuqui, Juana junto a Antonia y su hija. / Álex Zea

La fama precede a este corralón. Cientos de plantas decoran el pasaje, al igual que el interior de la residencia. Fama y prestigio que han adquirido tras ser premiados en más de una decena de veces: "Conseguimos el primer premio hace 19 años. Todo lo que hay lo hemos hecho los vecinos", cuentan Juana y Cuqui.

Dolores da los últimos toques a sus gitanillas, para que todo esté perfecto cuando lleguen las visitas: "Mi abuelo vivía en un corralón, mi padre también y ahora yo", recuerda.

Esta trinitaria reside en uno de los 18 corralones que participan este año. Junto a León, su marido "perchelero", mantienen y decoran día tras día el patio de su corralón: "Es un trabajo de todo el año", cuenta.

Dolores junto a su marido León. / Álex Zea

En La Trinidad y El Perchel hay censados actualmente 106 corralones





En la fachada, los mantones adoran las ventanas de este singular corralón: "Se tiene que quitar esa etiqueta fea que tenemos. A mí sí que me duele mi barrio, e intentamos mantener los corralones lo mejor posible", subraya.

Ignacio junto a su cuñada, ambos vecinos de calle Jara 42 / Álex Zea

Las plantas no son el único denominador común en la decoración de estos corralones. No hay corralón abierto en el que no esté el Señor de Málaga y una de las imágenes más icónicas de la barriada: El Cautivo. "Protege nuestras casas, no puede faltarnos", comenta otra de las vecinas del corralón de calle Jara.

Junto al Cautivo, tampoco falta la Virgen de La Trinidad, la Virgen del Carmen y la virgen entre dos barrios: la Zamarrilla. Además, de tejas de artistas que nacieron en estos dos barrios, como son La Repompa, La Cañeta o Chiquito de la Calzada.

Tejas con personas ilustres de La Trinidad y El Perchel, como La Repompa. / Álex Zea

Un corralón del siglo XIX

En El Perchel, el corralón por excelencia es el Corralón Santa Sofía, ya que es el único corralón originario de Trinidad-Perchel que queda en pie. Esta construcción data del siglo XIX y se rehabilitó en 2007, gracias al Plan Especial de Rehabilitación Integral del Ayuntamiento de Málaga, logrando así preservar la esencia perchelera.

Actualmente, sirve como en sus 56 pequeñas viviendas que circundan el patio central residen 62 mayores de 65 años de la barriada que pagan una renta baja al Consistorio.

-Corralón Santa Sofía, calle Montes de Oca / Álex Zea

Los corralones de La Trinidad y el Perchel son auténticas joyas escondidas, donde el tiempo parece pararse para retroceder al siglo XIX, cuando los vecinos se reunían en torno a las fuentes y patios interiores, donde compartían su día a día.

Dos barrios con solera, que luchan día tras día por preservar su esencia en una Málaga vanguardista.