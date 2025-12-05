MIMIKOKÓ: las joyas del día a día

«Soy joyero de segunda generación. Cuarenta y cinco años después les he trasmitido el arte de la joyería, la sensibilidad y el amor por esta profesión a mis hijos para que sigan creando sus propias historias como tercera generación. Siempre les digo que tratando las gemas y los componentes del oro con dedicación y cariño tendrán su espacio en este apasionante mundo de la joyería».

Sede física de MOMOKOKÓ en la calle Alarcón Luján, 9. / La Opinión

Estas palabras, pronunciadas por José Luis Romero, mítico joyero malagueño propietario de Jose Luis Joyero, en la calle Alarcón Luján, 7, en pleno centro de la capital malagueña introdujeron en el noble arte de la joyería a sus hijos, Alejandro y Alberto.

Romero creó una marca registrada a nivel nacional (MIMIKOKÓ) con una tienda que abrió hace cuatro años junto al establecimiento de la calle Alarcón Luján (en el número 9 de la misma), que ofrece joyas con diamantes y piedras naturales en oro de 18 kilates para clientes a los que les gusta una joyería más minimalista.

Al fin y al cabo, Romero siempre dice que han sido 43 años adaptándose en cada momento a las nuevas generaciones y tendencias del mercado y que la generación actual valora la autenticidad y la calidad buscando joyas con una estética para poder disfrutar cada día.

"Tras varios años de trabajo en actividades alejadas de la joyería, a principios de 2020, decidimos emprender y seguir los pasos de nuestro padre y abuelo. Pero no queríamos abrir una joyería más, una en la que se vendieran joyas al uso. Queríamos aportar valor a lo que ya había en el mercado, centrarnos en un tipo de joyería específico para ofrecer joyas que se puedan disfrutar en el día a día y no tenerlas en un joyero guardadas para ocasiones especiales. Y es así como surgió MIMIKOKÓ: una marca de joyas minimalistas, modernas, de diseño y, a la vez, atemporales, elaboradas en oro de 18 y 9 kilates con diamantes y otras piedras preciosas y semipreciosas con diseños actuales y en tendencia", comenta Alejandro Romero.

Algunas de las joyas que crean Alberto y Alejandro / La Opinión

"Nuestro objetivo como marca es ambicioso. MIMIKOKÓ se creó para establecer un nuevo concepto de joyas asequible, accesible y con personalidad para el cliente, joyas que puedan disfrutar en cualquier ocasión, independientemente de cuál sea su estilo. Piezas de calidad y diseño utilizando los procesos más artesanales y tradicionales de fabricación que representan 100% la marca. Apostamos por el “menos es más” en joyas dando importancia al diseño, la exclusividad y los mejores materiales, oro de 18 y 9 kilates y piedras preciosas y semipreciosas", destaca .

Gemólogos

Hay que destacar que tanto Alejandro como Alberto consiguieron la diplomatura de gemología por el IGE (Instituto Gemológico Español), el mayor y más prestigioso centro de referencia en la investigación, análisis, estudio y divulgación de la gemología en España.

Para Alejandro y Alberto, trabajar hacia la sostenibilidad consiste en "realizar mejoras en nuestro sector que afecten a las órdenes ambientales, sociales y económicos que impactan en la humanidad y en nuestro planeta". Todas sus joyas están elaboradas en oro de 18 y 9 kilates y, de todas esas, sobre un 60% se fabrican artesanalmente con oro reciclado post-consumo, lo que significa que este oro se recupera de joyas antiguas y chatarra de oro.

Las joyas de MIMIKOKÓ son fabricadas bajo criterios de sostenibilidad / La Opinión

Además, en MIMIKOKÓ las joyas van acompañadas de piedras preciosas y semipreciosas como diamantes, rubíes, zafiros, esmeraldas, topacios, amatistas… además de una colección específica de joyas con diamantes creados. Todas las joyas son diseñadas y fabricadas en España y trabajadas en talleres locales en los que la fabricación sigue un meticuloso y cuidado proceso.

