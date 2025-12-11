¡Empieza la cuenta atrás! La Navidad huele a suerte en Lotería La Piedad

Quedan solo 11 días para el Sorteo Extraordinario de Navidad y, como cada año, en Lotería La Piedad ya se respira ese ambiente único que mezcla ilusión, tradición… y un poco de paciencia. Porque sí: las famosas colas han vuelto, y lo hacen con tanta energía que ya empiezan a dar la vuelta a la calle.

No es de extrañar: La Piedad es conocida por su larga lista de premios repartidos, y muchos no quieren dejar pasar la oportunidad de llevarse un décimo “de los que dan alegrías”. De hecho, algunos números ya se han agotado, lo que en la administración describen como “el mejor indicador de que la suerte anda revoloteando cerca”.

La tradición dice que Lotería La Piedad suele dar premios casi siempre / La Opinión

Aun así, que nadie se ponga nervioso: hasta el día 22 todo está por decidir. Todos los números entran en el bombo, todos tienen las mismas posibilidades y, como dicen en La Piedad, “mientras quede un décimo, queda esperanza… y conversación para la cola”.

Entre bromas, cafés calentitos y comentarios sobre lo rápido que pasa el año, los clientes mantienen viva la esencia de estas fechas: compartir ilusión, aunque sea de pie y con bufanda.

¿Será este el año en el que La Piedad vuelva a repartir alegría? Ellos están seguros de que algún premio darán. Pero lo que sí está claro es que, de momento, el espíritu navideño ya está más que repartido.

