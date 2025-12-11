Plaza Mayor transforma su centro comercial en un escenario navideño con un viaje emocional para los visitantes
Plaza Mayor trae a los malagueños una Navidad que combina tradición, solidaridad y creatividad
Las luces rojas y verdes inundan ya Plaza Mayor y eso significa que ya es Navidad en el centro comercial malagueño. Cuando vayas a Plaza Mayor podrás disfutar de una cuidadísima decoración navideña en la que destaca el árbol de navidad de 14 metros de altura, que puede recorrerse por dentro, y es una de las atracciones, una experiencia inmersiva que llama la atención, no solo de los más pequeños, sino también de los padres, tíos y abuelos, además de un programa de actividades que busca recuperar el espíritu comunitario de estas fechas: reunirse, crear y compartir una experiencia donde disfrutar de la cultura y las propuestas de ocio que sorprendan e inspiren es el objetivo.
“Estas fechas son muy especiales para nuestros visitantes y en Plaza Mayor queremos ofrecerles una Navidad que combine tradición, creatividad y solidaridad. Nuestro objetivo es seguir siendo un lugar de encuentro para las familias y para el talento local”, señala Rafael Luque Perea, gerente de Plaza Mayor.
Más allá de la programación cultural y solidaria, el centro comercial se ha transformado en estos días en un escenario navideño que busca tocar la fibra de los clientes y visitantes. Al enorme árbol transitable se le suman los detalles florales, los elementos naturales y un buzón mágico para cartas a Papá Noel o los Reyes Magos, convirtiendo el recorrido en un pequeño viaje emocional. Plaza Mayor demuestra así que es un espacio vivo, dinámico y en constante renovación para que todo el que se acerque al centro comercial lo redescubra.
Plaza Mayor se diferencia por varios factores únicos: su arquitectura al aire libre inspirada en un pueblo andaluz, los Jardines Sostenibles reconocidos internacionalmente, una ubicación estratégica junto al aeropuerto, que les convierte en puerta de entrada para muchos turistas, y la capacidad de acoger eventos de todo tipo.
La imaginación, el mejor motor solidario
Ante la voluntad y el empeño constante de innovar y de ofrecer algo diferente a quienes visitan Plaza Mayor, en estas Navidades, los niños podrán participar en una actividad lúdica formativa como son los talleres de creación de cuentos, una propuesta que mezcla tecnología y creatividad gracias a la colaboración con Tale Me, una app que permite diseñar relatos personalizados a partir de personajes y escenarios.
Los más pequeños de la casa crearán su propio cuento hasta el 14 de diciembre, donde darán vida a personajes, inventarán mundos fantásticos y escribirán sus propias historias llenas de imaginación y creatividad, todo de forma divertida y guiada. ¡Una oportunidad única para despertar su pasión por la lectura y la escritura!. Puedes reservar tu plaza pinchando aquí
Además, también se trabajarán la identificación y la expresión de las emociones de los más pequeños a través del libro “Mi viento interior”, escrito e ilustrado por Tania Izquierdo y que estará a la venta durante todo el mes. El total de la recaudación del libro se destinará a la Fundación Aladina, ONG fundada en 2005 por Paco Arango dedicada a acompañar a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias. El libro forma parte de una acción conjunta en los centros españoles de Sonae Sierra -Plaza Mayor, Max Center, GranCasa, Luz del Tajo y Valle Real. En Plaza Mayor estará disponible hasta agotar existencias.
Plaza Mayor presenta con estas actividades una propuesta navideña de responsabilidad social corporativa orientada a fomentar la imaginación, la lectura y la expresión emocional de los más pequeños. Con iniciativas que combinan creatividad, artesanía y solidaridad, Plaza Mayor se posiciona este año como algo más que un espacio de compras: un espacio donde la comunidad se reúne para celebrar —y construir— una Navidad diferente.
Para más información
Dirección: C/Alfonso Ponce de León, 3, 2, Churriana, 29004 Málaga
Horario: de 10.00 a 22.00 horas
Web: plazamayor.es
Ubicación:
