La Dra. Mariana Arocha incorpora a sus clínicas dentales tecnología alemana que permite realizar coronas en un solo día

La odontología actual avanza hacia tratamientos más ágiles y cómodos, pensados para reducir el número de visitas a clínica y concentrar los procedimientos en menos citas. En Málaga, las clínicas dentales dirigidas por la Dra. Mariana Arocha han incorporado a su práctica un modelo de trabajo que permite, en determinados casos, realizar coronas, incrustaciones y carillas dentales en un solo día, o inclusive horas, evitando desplazamientos innecesarios y largas esperas para el paciente. Este enfoque es posible gracias a la integración de tecnología digital de última generación, entre la que destaca el sistema CEREC Primemill , desarrollado por Dentsply Sirona , compañía alemana reconocida internacionalmente por su ingeniería de precisión aplicada a la salud dental.

Desde las clínicas señalan que este avance no responde únicamente a la incorporación de equipamiento, sino a una filosofía clara centrada en el paciente: ofrecer tratamientos más eficientes, precisos y cómodos, sin renunciar a una planificación clínica exhaustiva ni a resultados estéticos naturales. La odontología digital se consolida así como una herramienta clave en estética dental, restauraciones avanzadas y tratamientos sobre implantes, siempre con la experiencia del paciente como eje central.

Tradicionalmente, muchos tratamientos restauradores requerían varias citas, impresiones físicas y tiempos de espera que podían prolongarse durante semanas. Con la incorporación de flujos de trabajo digitales avanzados, este proceso cambia por completo. Hoy es posible que el paciente acuda a consulta y salga el mismo día con una restauración definitiva colocada, sin provisionales y con un alto nivel de precisión. Para el equipo clínico, esto supone una mejora sustancial en predictibilidad y control del resultado final.

Exactitud de diagnóstico

El procedimiento comienza con un escáner intraoral digital , que sustituye a las incómodas pastas de impresión y permite obtener una imagen tridimensional exacta de la boca en cuestión de segundos. Esta tecnología mejora tanto la comodidad del paciente como la exactitud del diagnóstico, facilitando una planificación más detallada y personalizada. A partir de ese escaneo, el equipo diseña digitalmente la restauración, adaptándola a la anatomía, la mordida y las necesidades estéticas de cada caso.

Una vez diseñado el tratamiento, la CEREC Primemill permite fabricar la pieza en la propia clínica. La restauración se talla en cerámica de alta calidad con precisión milimétrica y en un tiempo reducido, lo que hace posible su colocación en la misma sesión. Este flujo de trabajo digital reduce errores, optimiza tiempos y mejora la predictibilidad del tratamiento, aspectos especialmente valorados tanto por los profesionales como por los pacientes.

Gracias a esta tecnología, las clínicas dentales pueden realizar en una sola visita tratamientos como coronas dentales altamente estéticas, incrustaciones cerámicas, restauraciones dentales avanzadas y casos seleccionados de carillas cerámicas . Desde el punto de vista del paciente, esto supone una mejora clara en comodidad y tranquilidad, ya que se eliminan los provisionales y las esperas entre citas, reduciendo molestias y desplazamientos innecesarios.

Este tipo de tratamientos resulta especialmente atractivo para personas con poco tiempo disponible, pacientes que trabajan, que viajan con frecuencia o que se desplazan desde distintas zonas de la provincia para recibir atención especializada. La posibilidad de resolver un tratamiento complejo en una sola visita, manteniendo altos estándares de calidad clínica y estética, se ha convertido en uno de los grandes valores añadidos de la odontología digital.

Herramientas digitales

En el ámbito de la estética dental, el diseño digital permite lograr resultados más naturales y personalizados. Cada restauración se adapta al color, la forma y la función de los dientes del paciente, integrándose de manera armónica en la sonrisa. En tratamientos de implantes dentales , esta precisión es aún más relevante, ya que el ajuste correcto de la restauración es determinante para la durabilidad del tratamiento y su éxito a largo plazo.

Desde las clínicas destacan que la tecnología no sustituye al criterio clínico, sino que lo refuerza. El trabajo en equipo, la experiencia profesional y la planificación individualizada siguen siendo la base de cada tratamiento. La combinación de conocimiento clínico y herramientas digitales avanzadas permite ofrecer soluciones más seguras, predecibles y conservadoras con el diente natural.

La incorporación de CEREC Primemill forma parte de una estrategia basada en la innovación continua, la formación especializada del equipo y la mejora constante de la experiencia del paciente. Las clínicas dentales dirigidas por la Dra. Mariana Arocha apuestan por un modelo de odontología moderna que responde a las nuevas demandas de los pacientes y a los estándares internacionales más exigentes, reforzando áreas con alta demanda como la estética dental, la rehabilitación oral, los implantes y los tratamientos restauradores.

Este enfoque permite ofrecer tratamientos eficientes y de alta calidad, alineados con un ritmo de vida actual que valora la rapidez, la tecnología y la precisión, sin renunciar a una atención cercana, humana y profesional.

