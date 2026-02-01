ALCER Málaga atendió a más de 1.200 pacientes con enfermedad renal crónica en 2025

ALCER Málaga (Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales) se creó en el año 1977 por un grupo de pacientes, familiares y personal sanitario que demandaban que la enfermedad renal crónica no fuese sinónimo de muerte y que la diálisis fuese un recurso sanitario universal. Es decir, nació para la supervivencia de las personas afectadas por enfermedad renal.

A lo largo de los años se ha puesto de manifiesto que la enfermedad renal crónica afecta de manera importante a otras facetas de la vida además de la puramente sanitaria, como es la salud emocional, las relaciones sociales, el empleo, la alimentación, la dependencia, etc…, por ese motivo se hace necesaria una visión integral del paciente, y es ahí cuando surge el proyecto de Atención Integral que desarrolla ALCER Málaga, en el que se ofrece al paciente una atención interdisciplinar de psicología, social, nutricional, laboral y fisioterapéutica, en el que se trata de dar respuesta, atención y acompañamiento a estos enfermos de una manera integral y consensuada.

Más de 1.200 pacientes atendidos

En el recién finalizado 2025 se llevaron a cabo por la asociación malagueña un total de 5.643 atenciones a 1.252 personas con enfermedad renal crónica y a sus familiares. El perfil de los pacientes es muy diverso: personas jóvenes, mayores, trabajadores en activo, personas jubiladas… La enfermedad renal no entiende de edades ni de situaciones sociales. «Todos los pacientes tienen un denominador común: vienen con muchas dudas, miedos e incertidumbre. Muchas veces acaban de recibir el diagnóstico o están iniciando un tratamiento como la diálisis o el proceso de un trasplante, y necesitan información clara, apoyo emocional y alguien que les oriente», afirma Josefa Gómez, Pepa, presidenta de ALCER Málaga.

En su constante búsqueda de medios para ayudar a sus usuarios, ALCER Málaga ha establecido fuertes vínculos con Fundación Unicaja que se han traducido en acuerdos de colaboración, como por ejemplo el Proyecto de Atención Integral a personas con enfermedad renal crónica, en el que se pone el acento en la humanización de los afectados. Para ello, se presta atención psicológica, social y nutricional a los pacientes y familiares, abordando tanto el impacto emocional y los bloqueos que puede generar la enfermedad, como las dificultades sociales asociadas a la discapacidad, la dependencia o la pérdida del empleo. Además, este proyecto también destaca la importancia de la nutrición, clave en el tratamiento.

ALCER Málaga trabaja para mejorar la calidad de vida de los enfermos de riñón / La Opinión

«Vivir con una enfermedad renal crónica supone enfrentarse a diagnósticos complejos, tratamientos prolongados, dependencia de terapias como la diálisis y, en muchos casos, a la pérdida de autonomía, lo que puede generar ansiedad, depresión, miedo e incertidumbre sobre el futuro», puntualiza la presidenta de ALCER Málaga.

Desde el punto de vista social, el apoyo de la familia, los cuidadores y la red social es esencial para ayudar al paciente a adaptarse a los cambios en su vida diaria. Muchas personas con enfermedad renal presentan limitaciones físicas que dificultan las actividades básicas, por lo que contar con ayuda práctica y con recursos sociales adecuados reduce la presión emocional, previene el aislamiento y mejora la calidad de vida de pacientes y su entorno.

"Una enfermedad grave"

«Es importante que las personas recién diagnosticadas sepan que se enfrentan a una enfermedad grave y limitante, pero que dentro de esa situación y con la ayuda necesaria se puede tener una calidad de vida aceptable, de manera que nos permite desarrollar nuestros itinerarios vitales», destaca Pepa Gómez.

Una segunda cuota de colaboración entre ALCER Málaga y Fundación Unicaja es la organización de las XII Jornadas Provinciales que se celebraron el pasado 22 de enero. Su objetivo es ofrecer a los enfermos y a su entorno información actualizada en ámbitos médicos, psicológicos, sociales, nutricionales y fisioterapéuticos, además de fomentar el encuentro entre pacientes fuera del contexto sanitario.

Durante la jornada se abordaron cuestiones de gran interés como la interacción de la medicación, la importancia de la higiene de manos para prevenir infecciones y complicaciones de salud, los avances en los tratamientos, el autocuidado, la donación de órganos y el bienestar emocional además de reflexionar sobre cómo mejorar la relación entre profesionales y pacientes, poniendo el acento en la necesidad de una atención más humana, cercana y empática.

Pepa Gómez junto al doctor Gerardo Lerones / La Opinión

“Como cada año -relata Pepa Gómez- contamos con el valioso testimonio de personas con Enfermedad Renal Crónica, que compartieron su experiencia personal y pusieron en valor la humanización de la atención sanitaria y la posibilidad real de seguir viajando en periodos de hemodiálisis. Además, la jornada fue una magnífica oportunidad para que las personas se conocieran, compartieran experiencias y se sintieran acompañadas, reforzando el sentimiento de comunidad y ayudando a romper el aislamiento que muchas veces acompaña a la enfermedad. Fue, en definitiva, una jornada muy participativa y muy positiva», aseguró.

ALCER Málaga y Fundación Unicaja trabajan de forma conjunta en el Proyecto de Atención Integral, las Jornadas Provinciales y en el evento ‘Embajadores de la Donación’

ALCER tiene claro que el mejor tratamiento para la enfermedad renal crónica es el trasplante de riñón, y para ello son necesarias las Donaciones de Órganos. Por ese motivo ha realizado múltiples campañas de concienciación social a favor de la misma, apelando al carácter solidario y altruista de la sociedad española en general y de la malagueña en particular.

Evento 'Embajadores de la donación' organizado por ALCER Málaga en diciembre de 2025 / La Opinión

Donantes

Enlazando con lo anterior, el tercer proyecto que vincula a Fundación Unicaja y ALCER Málaga es el evento llamado `’Embajadores de la Donación’, una jornada que reconoce a personas, colectivos e instituciones que contribuyen a difundir la importancia de la donación de órganos y tejidos, convirtiéndose en referentes y portavoces de este mensaje solidario.

Pepa Gómez insiste en la idea de que Embajadores de la Donación responde a la necesidad de los receptores de «agradecer el enorme regalo recibido».

ALCER Málaga también desarrolla otros proyectos como la atención sociocultural y envejecimiento activo de las personas mayores, actividades de ejercicio físico adaptado, acciones de prevención y sensibilización en centros educativos, gestión de un banco de alimentos para las familias más desfavorecidas y un piso de alojamiento temporal, que ofrece cobijo a aquellas personas y acompañante, que tengan que desplazarse a Málaga para recibir algún tratamiento hospitalario.

Para más información

Dirección: Avda. Carlos Haya, 41 – 1ºB. 29010. Málaga

Teléfonos: 952 64 00 36 /. 639 556 178

Mail: info@alcermalaga.org

RRSS: Facebook InstagramXLinkedIn